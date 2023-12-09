138間內地優質高校來港招生 DSE考生明年3月起報名

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為了讓同學更了解「文憑試收生計劃」的安排和內地升學的最新情況，今年的「內地高等教育展」，安排多個講座及分享會，邀請教育界人士及企業管理層作嘉賓，聯同內地高校的畢業生，分享內地升學的最新發展趨勢，共同探討畢業生的就業前景。此外，場內更有近130間內地高校的展覽攤位，讓同學及家長可以更深入了解不同院校的課程特色和要求。

蔡若蓮：推行以來 近2萬人入學

「文憑試收生計劃」的推行，得到社會大眾及學界的廣泛支持，參與計劃的內地高校數目持續增加。教育局局長蔡若蓮在教育展開幕日致辭時指出，參與計劃的內地高校，從2012/13學年的63所，躍升至2024/25學年的138所，學科的覆蓋範疇亦不斷擴大。到2023/24 學年為止，共有超過4萬2千名香港學生，通過計劃報考內地高等院校，當中近2萬人獲得錄取。

她認為，家長、老師和同學可從教育展獲得更多「文憑試收生計劃」與內地升學重要信息，更好地規劃未來的升學及發展路徑。亦鼓勵同學們藉「文憑試收生計劃」，報讀心儀的內地院校及課程，「拓寬自己視野，追求學問的同時，深入了解國家發展大局，把握粵港澳大灣區建設下的無限機遇。」

劉錦：可享內地學生同等待遇

國家教育部港澳台事務辦公室主任劉錦指，一直以來，教育部高度重視內地與香港教育交流合作，積極構建更全方位、更多層次、更寬領域的交流合作機制，鼓勵和支援香港學生來內地升學發展。在內地就讀的香港學生可以享受與內地學生同等優質的教育資源、學費、住宿費及醫療保障、就業指導服務等待遇。國家還專門設立獎學金激勵優秀港澳學生。

過來人分享經驗：親自視察體驗

在「內地升學就業發展與前瞻」講座中，晉昇集團創辦人鄧文俊指出，按他了解和接觸，在內地升學或發展事業其實機遇不少，開始時或有一定的抗拒和擔心，但其實只要在當地生活了一段時間，很快便可融合，更重要的是，未來的發展「有着很大可能性」。

仁濟醫院王華湘中學校長邱少雄亦認為，親身接觸相當重要性，所以該校亦不時安排學生和家長前往內地高校考察。「其實在大灣區以外，內地有不少高質學校，值得入讀。」

同場的四川大學國際經濟與貿易及財務管理雙學位本科畢業生梁偉龍則以自身的經歷，分享與同學的相處和溝通以及個人事業上的發展，同時亦提醒大家，兩地的文化是有所不同的，但可以相互適應。

家長為兒子物色內地大學

陳生與太太為中三的兒子物色心儀內地學校。他們坦言，這是首次接觸內地大學，希望在當中找到中國及外國合辦，可連接國際的內地學校，以便將來升學銜接有更多選擇和出路。他們不諱言選擇內地大學，除了學費比外國升學低，也打算揀選兩三小時航程範圍的內地大學，方便日後探望。他們會先作了解再跟兒子溝通。

中港選擇 「兩手」準備

就讀中六的林同學在香港出生，小學時曾到內地讀書，於小四回港就讀。她坦言早已習慣內地生活，所以考慮在香港讀大學之餘，也考慮在內地升學，作兩手準備。主修歷史、中史及文學的她喜歡中國歷史，認為在內地升學資源較多，可能有較多機會去其他地方遊覽及交流，希望找到文科及歷史科目較為突出的學校。畢業後更有意向研究歷史方向發展。

百年僑校暨南大學歡迎優秀香港學子報讀

「香港學生對內地升學一直感興趣，甚至愈來愈多學生在畢業後選擇留在大灣區就業或升學。」暨南大學招生辦陳佳齡老師表示，該校目前有超過48,000多名全日制在校學生，三分之一是港澳台、華僑及外國留學生，當中又有超過一半是香港學生。暨大建校至今已培養近70,000名香港校友。作為招收香港學生人數居前列的內地高校，該校經常到港參加教育展，並會定期到訪香港的中學交流。暨南大學在粵港澳大灣區中心城市廣州、深圳和珠海設有共五個校區。陳老師認為學校具有區域優勢，鄰近香港，生活及氣候相近。此外，今次活動由官方舉辦，能夠面向全港中學的學生和家長，具有相當大的影響力。這次展覽暨南大學受到來訪香港學生、家長高度關注。參與的學生及家長非常熱情，最常查詢報讀批次和方式、學校熱門專業以及內地文憑試收生計劃的具體安排等，她一再強調，歡迎優秀香港學子報讀。

內地升學要有準備

愈來愈多學生及家長關注內地升學，事前準備也愈來愈好。學友社大灣區升學資源中心中心主任陳衍宗提醒學生除要關注成績，計劃未來路向時，亦要了解有志發展的行業是否需要具備專業資格，以便規劃學習方向。負笈內地升學前，親子之間亦需掌握更多資訊以取得共識。另外，內地有很多升學進修或留在當地發展的支援值得留意，甚至有便利香港學生的優惠及幫助。

湯東憲是北京大學國際關係與政治本科畢業生，他認為學生若有心理準備跳出舒適圈，想升讀大學體驗更多新事物，可考慮到內地或海外升學。中港兩地有所不同，到內地升學需要適應當地的語言、社會制度及生活文化。內地學生特別重視學業，學有餘力才參加課外活動，因此港生或會感到學習壓力，個人經驗須懂得在學業及課外活動之間取得平衡。

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