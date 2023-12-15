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港產時裝設計師Ian Chang張灝康 創建 歸零 再出發

【Presented by：WAW Creation】在還未正式成為設計師之前，Ian Chang張灝康就登上了倫敦時裝周的舞台，令人艷羨的同時，他帶來的作品更贏得全場注目。站在秀場上，除了是著名時裝藝術學院馬蘭戈尼學院（Istituto Marangoni）的決選畢業生，他不能忘自己作為香港人的身份。

於是，正當人們以為他拿到一張“GOLDEN TICKET”，準備進軍光鮮夢幻的大牌時尚公司時，Ian決定回港創辦自己的品牌 IVISION。對他來說，人生需要再一次「歸零」。

Presented by：WAW Creation

 

平常想到時裝設計師的形象，很難不先入為主。尤其是先見其作，後識其人，更易如此。採訪前在網絡上見到Ian的作品，誇張、反叛、神秘的第一印象，在Ian的身上不見踪影。剛落座不久，Ian便展示手機背面的一張「魔鬼魚」貼紙，即是在水族館常見到的魟魚，因為它頭前長出兩個突出的頭鰭，狀如魔鬼頭上的角而得名。

在今年9月由香港貿易發展局主辦的「香港青年時裝設計家創作表演賽（YDC 2023）」上，Ian以“Gigantic Manta Rays”為主題設計的作品入圍十強。比賽以“Everything is Inspiration”為主題，需要立體呈現設計師心目中的設計靈感。

 

勇善魔鬼魚的認同

Ian的參賽設計靈感則來源於一次在巴塞隆納水族館的經歷。「當鯊魚游過來時，其他魚類見到都即刻避開，唯有魔鬼魚絲毫不恐懼無退縮，好像沒有將鯊魚放在眼裏。」在驚訝於魔鬼魚的膽大之時，它看起來高冷的外型亦給Ian留下深刻印象。「魔鬼魚給人反叛的刻板印象，但同時又有勇氣、善良的一面。」Ian在魔鬼魚身上彷彿看到了自己——「獨處時守心，群處時融洽」。

Ian手機背面的魔鬼魚貼紙代表IVISION中的“V”，頭鰭向內捲，加上左右兩邊各有一個“I”，好像兩隻手握住兩根柱子。「一手握住信念，一手握住信心，」Ian說，「就像我們追夢一樣，需要這樣堅定走下去，永遠撐住。」

 

時裝+藝術+科技 創作三元素

時裝、藝術與科技，是Ian在品牌設計中最看重的三元素，他認為這三者息息相關，相信亦是未來大趨勢，並一直嘗試將它們於作品中融合表現出來，從而表達自己對時裝的看法。例如這次參加YDC比賽，除了時裝本身，Ian花了心思和藝術家合作設計由時裝衍生出的畫作、元宇宙視頻，同時還加入科技元素，用3D打印技術打印出產品，由虛擬模特展示給評委和觀眾，令他們耳目一新，有身臨其境的感覺。他直言這次設計是「最開心的一次」。

在三元素之外，Ian透露，環保也會在將來的設計中呈現。他現在正在設計一個Redress系列，用不同的布料、質地，如何運用二手的織物、絲綢等，重新設計。

許久未見的長輩得知他獲獎，表示並不意外，令他印象深刻的是Ian在少年時代便展露出對時尚的嗅覺。Ian大方承認，自己在中學時就愛上時裝設計，「中學時參加過一個Workshop，畫草圖、剪紙樣、選布料等等，每個過程都很有興趣去了解，想深入學習。」於是，到升讀大學擇校時，他便選擇了英國馬蘭戈尼學院，希望有朝一日能將香港文化融合外國設計。

 

受李小龍影響 電影是最大的靈感樹洞

Ian的大腦好像一台圖像處理器，隨時有影像畫面出現。有珍貴的童年回憶，有印象深刻的電影畫面。電影和音樂劇是Ian成長中極其重要的一部分，後來亦成為靈感庫中的素材，尤以功夫電影為甚。李小龍鮮明的個人服裝風格，將西裝元素和運動服共融，這個創意深深影響Ian，在其畢業作品系列“Golden Ticket”中可見一斑，該系列以西裝羽絨服為主。而在顏色方面，其創作靈感源自電影Charlie and the Chocolate Factory，Ian將糖果包裝的元素融入於設計之中，帶出每個人都值得擁有一張屬於自己的黃金票券，走入自己的糖果王國中返老還童的訊息。

俗話說：衣如其人。拋開外在現實因素，Ian的設計理念則是從感性出發，讓服裝展示出人的內在，用肉眼看不到的那一面。

 

定位lifestyle creator 打造有影響力社群

IVISION成立於2022年，在香港和倫敦分別設有工作室以便開拓不同市場。Ian現時更多精力放在設計新的時裝系列，預計新年1月呈現，“Golden ticket”和魔鬼魚兩個系列將會率先面世。作為品牌創始人，Ian也要分出時間策劃品牌未來的發展大方向。

眾所周知，秀場上展示的設計往往是藝術品的穿戴形式，重點為了展示設計師的靈感和創意，實穿的功能性偏弱。Ian亦深諳其道，將IVISION設定為兩條線並行，既設計成衣供客戶日常穿搭，又不放棄設計具浮誇設計感的秀場作品，「兩方面要平衡，兩方面都在傳達品牌理念。」他坦言，個人和品牌都處於應對挑戰的階段，在初創期產品暫時會以線上售賣為主。

Ian曾經也去過一些國際大品牌實習，但他並沒有留在那裏，因為「很難做自己」。Ian早已清楚自己不僅僅想做一個出色的設計師，更想做一個lifestyle creator。「我的夢想很大，現在想要做好一個服裝品牌，但將來會擴展到不同領域。」Ian感慨，香港人很喜歡「做自己」，但現時大環境很容易令人迷茫，於是在他設想的時裝圖景中，IVISION只是其中一塊拼圖，慢慢在香港凝聚起一班設計師、藝術家等，建立有影響力的社群，「大家在這裏一起實現夢想，給社會帶來改變，最終建成一座主題公園。」

在外人看來，Ian已有很高的起點，但對Ian來說，下一站不是走向更高處這麼簡單，他認為在每一個高度都要歸零，所有事都要經歷0-100的過程。回到香港，便意味着重新開始，「我要接觸不同領域，和不同人交流，在過程中有學習和吸收到很多知識，讓自己成為一個多元化的人，這些在未來都是可以運用的的武器。」

 

堅守自我新一代：有所固執

Ian掌握兩種世界通用「語言」，一是時裝，二則是笑容。前者表達對美的感受，後者代表對生活的態度。他很喜歡笑，「快樂代表我對世界的態度。」Ian在創作的過程中，常常會聯想起開心的畫面，透過時裝「傳染」給大眾，以期鼓勵大家快樂生活。

笑，談何容易？Ian承認現時社會有太多不同的難關，他的成長之路上也曾起起伏伏，例如在大學一年級時找不到創作方向，在備賽期間會有靈感透支的時候，與不同領域的藝術家溝通也有遇到阻礙的時候，等等。但自從見到魔鬼魚後，他找到了答案和鼓勵。「我們觀察魔鬼魚在游水時的狀態，優雅地煽動胸鰭，好像在水中飛。」如果將困難比喻成兇狠的鯊魚，Ian則希望自己像魔鬼魚那樣接受現實，柔軟而靈活地面對。

一聊起魔鬼魚，Ian滔滔不絕，在這種海洋生物身上不斷獲得新啟發。他認為，年輕人渴望表達自己，做自己認為對的事，「有所固執是好的，這說明對自己有要求。」就像魔鬼魚一樣不隨波逐流。

 

我並不是一個人

這份從容的底氣也來自於身邊有家人、師長和朋友的支持，Ian認為這些是生命中的福利，「雖然創作的時候常常有一個人上戰場的感覺，但我又會想起他們陪我經歷過的點點滴滴，他們沒有離開我，我並不是孤身一人，正因如此我不能令他們失望。」他清楚記得收到畢業作品可以登上倫敦時裝周的通知時，他先是痛哭一場，然後立即打電話給家人一起分享這份喜悅。從大一的迷茫期開始，直到最後用近一年的時間打磨畢業作品，過往歷歷在目，至今談起時仍很激動，不斷感謝老師的耐心指導和家人鼎力支持。

在時裝設計界，若想創作出有影響力的作品，設計師需要關心人類，關心社會與時事，以作品回應消費者需求，同時不忘表達態度，將這些元素兼顧起來，達之平衡狀態，並非易事。Ian的內心世界豐富、敏銳，同時作為創業者和設計師，他也需要平衡，「在現實和夢想之間，在藝術與商業之間，堅守自我態度與關照他人內心之間，這些都要找到一個中間落點。」

 

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更新時間:2023-12-15 14:29
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