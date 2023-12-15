市場信息：大灣區醫療集團攜手中大醫院 共建粵港協作價值醫療夥伴體系

【Presented by：WAW Creation】大灣區醫療集團發起建立「粵港協作價值醫療夥伴體系」的倡議，並宣佈香港中文大學醫院（中大醫院）為其首間香港夥伴醫院，雙方以患者健康結果為導向，共同為大灣區居民提供涵蓋全科門診、香港專科及住院服務的跨境醫療服務。同時，中大醫院亦宣佈大灣區醫療集團為其「基於醫療及保險價值主張的指定合作夥伴」，通過與保險公司合作開發全包形式定價收費及涵蓋跨境醫療服務的健康保險產品，滿足投保人的香港醫療服務需求。【Presented by：WAW Creation】
「價值醫療」的概念於2006年出現，特點是以健康為本，而非以疾病為本；按患者接受治療後的成效收費，而非按服務收費；在改善患者健康狀況的前提下，提供最具成本效益的醫療服務。對支付者而言，可通過打造以預防疾病為基礎的健康保險產品，控制成本並降低風險。醫療服務提供者則可專注提供最有利於患者健康的服務，不必擔心提供過多或過少的服務。而病人將可用更低的費用獲得更好的治療和預防性護理。最終有助達到提升社會健康水平及降低整體醫療支出的目標。
此次戰略合作將從與港澳居民健康服務中心所在醫院的科研及臨床交流開始，以跨境雙向轉介服務模式，增加大灣區居民的就醫選擇，並提升居民從門診到住院、日常保健到疾病治療的就醫體驗。同時，通過夥伴體系的支持，雙方將與兩地健康險公司攜手打造以患者健康為本的創新保險產品，以最具經濟效應的醫療服務付費模式，讓居民獲得最具價值的健康保障。
中大醫院行政總裁馮康醫生表示，中大醫院與大灣區醫療集團均以促進市民健康為共同目標，透過在醫療上相互支援和交流，為大灣區的8,700萬名居民，特別是在大灣區生活的60萬名香港市民提供服務。
大灣區醫療集團聯席行政總裁李家聰博士表示，粵港協作價值醫療夥伴體系嚴選粵港兩地診所、醫院、保險公司、科技公司等大灣區醫療相關機構，結合全科預防及專科診療優勢，發揮醫療服務和健康保險的雙重保障作用，為大灣區居民提供可信任、可負擔及便捷的醫療服務。中大醫院作為首家香港夥伴醫院，將與內地醫療體系形成互補優勢，共同保障大灣區居民健康。
更多大灣區資訊請瀏覽以下網址：https://mpgba.com/
|商品
|買入
|賣出
|倫敦金
|2034.8
|2035.3
|港金
|18880
|18887
|倫敦銀
|24.040
|24.080
|鈀金
|1075.5
|1095.5
|鉑金
|954.1
|962.1
|美電
|7.8049
|7.8054