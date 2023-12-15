市場信息：大灣區醫療集團攜手中大醫院 共建粵港協作價值醫療夥伴體系

【Presented by：WAW Creation】大灣區醫療集團發起建立「粵港協作價值醫療夥伴體系」的倡議，並宣佈香港中文大學醫院（中大醫院）為其首間香港夥伴醫院，雙方以患者健康結果為導向，共同為大灣區居民提供涵蓋全科門診、香港專科及住院服務的跨境醫療服務。同時，中大醫院亦宣佈大灣區醫療集團為其「基於醫療及保險價值主張的指定合作夥伴」，通過與保險公司合作開發全包形式定價收費及涵蓋跨境醫療服務的健康保險產品，滿足投保人的香港醫療服務需求。【Presented by：WAW Creation】

提供最有價值的健康保障

「價值醫療」的概念於2006年出現，特點是以健康為本，而非以疾病為本；按患者接受治療後的成效收費，而非按服務收費；在改善患者健康狀況的前提下，提供最具成本效益的醫療服務。對支付者而言，可通過打造以預防疾病為基礎的健康保險產品，控制成本並降低風險。醫療服務提供者則可專注提供最有利於患者健康的服務，不必擔心提供過多或過少的服務。而病人將可用更低的費用獲得更好的治療和預防性護理。最終有助達到提升社會健康水平及降低整體醫療支出的目標。