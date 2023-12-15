市場快訊：夏韶聲原創漫畫作品展和新書發佈

【Presented by：WAW Creation】被稱為香港搖滾教父的夏韶聲（Danny Summer）是資深音樂人、演員，更是一個非常活躍的UFO愛好者，漫畫創作者。早前他到訪深圳南山24気藝文生活空間，出席其原創漫畫作品展和新書發佈見面會，並首次以原創漫畫藝術作品展的形式，和觀眾朋友見面。現場有限量簽名版《西遊》系列漫畫本銷售，及少量夏韶聲本人的限量黑膠專輯等。展覽將持續到12月23日。【Presented by：WAW Creation】

夏韶聲潛心漫畫創作20多年，《天眼》是其首部作品，《西遊》系列作品的《西遊02》更是近日正式推出。活動現場有《西遊》系列漫畫的原作手稿近20幅的展示和介紹，更有為這次展覽專門打造的漫畫作品牆、Arrival巨型唱片及專輯封面牆等，更有其從80年代到近代的各種專輯展示，給參觀朋友們用更全面的角度去認識夏韶聲。