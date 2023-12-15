市場快訊：夏韶聲原創漫畫作品展和新書發佈

【Presented by：WAW Creation】被稱為香港搖滾教父的夏韶聲（Danny Summer）是資深音樂人、演員，更是一個非常活躍的UFO愛好者，漫畫創作者。早前他到訪深圳南山24気藝文生活空間，出席其原創漫畫作品展和新書發佈見面會，並首次以原創漫畫藝術作品展的形式，和觀眾朋友見面。現場有限量簽名版《西遊》系列漫畫本銷售，及少量夏韶聲本人的限量黑膠專輯等。展覽將持續到12月23日。【Presented by：WAW Creation】
夏韶聲潛心漫畫創作20多年，《天眼》是其首部作品，《西遊》系列作品的《西遊02》更是近日正式推出。活動現場有《西遊》系列漫畫的原作手稿近20幅的展示和介紹，更有為這次展覽專門打造的漫畫作品牆、Arrival巨型唱片及專輯封面牆等，更有其從80年代到近代的各種專輯展示，給參觀朋友們用更全面的角度去認識夏韶聲。
活動是24気藝文生活空間攜手胖滿滿文藝打造的粵港澳大灣區文化藝術交流系列活動之一。同場蒞臨出席的嘉賓，還包括著名攝影師蔣家驊伉儷、導演兼演員「博達爾多」吳育樞、「大AL」張武孝、製作人李志倫、我在視頻創始人顏石泉、藝術家趙綺莉、各大媒體及友好等百餘人。
隨着粵港澳大灣區交流增加及「高才通」政策，內地學生來港讀書成為「高才通」家長關注議題，大灣區香港學校教育展有助增加內地家長對香港教育認識。
第一屆（大灣區）香港學校教育展將於12月15至17日舉行，並於12月16日下午3時至3時30分於亞洲國際博覽館5號館舉行開幕儀式。是次展覽由香港直接資助學校議會、香港津貼中學議會、津貼小學議會及香港資助小學校長會聯合主辦，STEM PLUS為承辦單位，為全港歷來最具規模的學校展覽，接近150間本地中、小學校參與。
門票：成人$50，兒童$25，6歲或以下/65歲或以上（需出示樂悠卡）免費入場
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