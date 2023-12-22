業內人語：明年深中通道通車 中山樓市可望重拾升軌

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深中通道地處粵港澳大灣區核心區域，是國家重大工程、粵港澳大灣區核心樞紐工程。在上月28日，隨着最後一車混凝土完成澆築，長達24公里的深中通道主線全線貫通。深中通道是繼港珠澳大橋後，又一條連通珠江口東西兩岸的通路，將為粵港澳大灣區「A」形交通主骨架補上關鍵的「一橫」。通車後，從深圳到中山的車程將從2個小時縮短到30分鐘以內。

中山是「全國文明城市」、「全國十大最具幸福感城市」、「中國和諧之城」，同時也是大灣區內房價較低的城市，一直吸引全國各地居民前往購房居住。經過年多的調整，目前購房政策已經非常友好，限購、限貸基本上已經貼近國家政策底線。目前，中山全市僅剩下1個限購區域（石岐街道除岐江新城外）；首套房最低首付比例只需兩成，二套房最低首付比例則為三成；首套房執行利率為LPR下調60BPs，12月20日前的利率（LPR為4.2%）為3.6%。

成交跌幅明顯縮窄

經過近幾年的調整，今年中山住房成交的跌幅也明顯縮窄。根據今年前11個月的備案資料顯示，中山市一手住宅累計備案28,515套，按照目前銷售速度，預計全年備案總量比2022年的備案總量37,017套減少兩成左右。一手住宅平均備案價格方面，前11個月的均價為14,323元/㎡，比2022年的年度均價上漲1.7%，今年價格的態勢是前高後低。

進入第四季度，全國多個城市的住宅交易量企穩並回升；加上銀行體系積極表態，將一視同仁滿足不同所有制房地產企業的合理融資需求，房企資金需求明顯得到有效支持及補充。部分城市響應國家號召取消土地市場的限價措施，土地市場交易因此也變得活躍起來。根據最近召開的中央經濟工作會議指示，明年整體宏觀政策基調將更加積極，房地產市場的壞消息逐步消退。緊接北京、上海在12月14日同時下調了購買住宅的首付比例以及房貸利率，也適當調整了非普通住房的標準，刺激當地市場交易量快速上升。四大一線城市均放鬆了樓市的調控政策，目前已形成了全國層面的放鬆態勢，加快了樓市整體回暖預期。

因此，對於中山樓市來年的發展，筆者認為路通、財通，明年中山樓市成交量有望迎來較大幅度的回升。

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