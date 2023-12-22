moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

個人理財 > 活在灣區

業內人語：明年深中通道通車 中山樓市可望重拾升軌

【Presented by：WAW Creation】12月19日，廣東省發展改革委發布通告，根據《中華人民共和國價格法》《收費公路管理條例》《政府制定價格聽證辦法》等相關規定，擬於2024年1月下旬在廣州召開深圳至中山跨江通道車輛通行費收費標準聽證會，為明年中深中通道的通車做好準備。

Presented by：WAW Creation

 

深中通道地處粵港澳大灣區核心區域，是國家重大工程、粵港澳大灣區核心樞紐工程。在上月28日，隨着最後一車混凝土完成澆築，長達24公里的深中通道主線全線貫通。深中通道是繼港珠澳大橋後，又一條連通珠江口東西兩岸的通路，將為粵港澳大灣區「A」形交通主骨架補上關鍵的「一橫」。通車後，從深圳到中山的車程將從2個小時縮短到30分鐘以內。

中山是「全國文明城市」、「全國十大最具幸福感城市」、「中國和諧之城」，同時也是大灣區內房價較低的城市，一直吸引全國各地居民前往購房居住。經過年多的調整，目前購房政策已經非常友好，限購、限貸基本上已經貼近國家政策底線。目前，中山全市僅剩下1個限購區域（石岐街道除岐江新城外）；首套房最低首付比例只需兩成，二套房最低首付比例則為三成；首套房執行利率為LPR下調60BPs，12月20日前的利率（LPR為4.2%）為3.6%。

 

成交跌幅明顯縮窄

經過近幾年的調整，今年中山住房成交的跌幅也明顯縮窄。根據今年前11個月的備案資料顯示，中山市一手住宅累計備案28,515套，按照目前銷售速度，預計全年備案總量比2022年的備案總量37,017套減少兩成左右。一手住宅平均備案價格方面，前11個月的均價為14,323元/㎡，比2022年的年度均價上漲1.7%，今年價格的態勢是前高後低。

進入第四季度，全國多個城市的住宅交易量企穩並回升；加上銀行體系積極表態，將一視同仁滿足不同所有制房地產企業的合理融資需求，房企資金需求明顯得到有效支持及補充。部分城市響應國家號召取消土地市場的限價措施，土地市場交易因此也變得活躍起來。根據最近召開的中央經濟工作會議指示，明年整體宏觀政策基調將更加積極，房地產市場的壞消息逐步消退。緊接北京、上海在12月14日同時下調了購買住宅的首付比例以及房貸利率，也適當調整了非普通住房的標準，刺激當地市場交易量快速上升。四大一線城市均放鬆了樓市的調控政策，目前已形成了全國層面的放鬆態勢，加快了樓市整體回暖預期。

因此，對於中山樓市來年的發展，筆者認為路通、財通，明年中山樓市成交量有望迎來較大幅度的回升。

 

更多大灣區資訊請瀏覽以下網址：https://mpgba.com/

金價市況
永豐金融集團
商品買入賣出
倫敦金2048.92049.4
港金1901219019
倫敦銀24.39024.430
鈀金1205.51225.5
鉑金963.0971.0
美電7.81137.8118
更新時間:2023-12-22 09:54
資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】