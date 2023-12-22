市場信息：轉廢為能引領綠色生活 中國香港環保科技論壇2023

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嘉賓演講 提供寶貴環保意見

是次論壇邀請了不少具份量的嘉賓出席，當中包括香港特別行政區政府環境及生態局局長謝展寰、中央政府駐香港聯絡辦經濟部部長徐衛剛、香港中國企業協會副會長兼總裁于蹺、北京控股集團有限公司董事長田振清；北控集團副總經理、北京控股有限公司執行董事兼主席楊治昌；香港再生資源總商會會長、晉景新能控股有限公司董事會主席郭晉昇；Road to Eco City籌委會聯席主席、全國政協委員詹洪良；Road to Eco City籌委會聯席主席、香港青年大專學生協會執委會主席伍煥杰等作為活動的主禮嘉賓。

除了以上多位活動的主禮嘉賓外，論壇亦吸引了一百多位陸港兩地政商界翹楚、環保及能源專家、金融及投資專家等出席，多位業界與學術界的專業代表進行了主題演講及圓桌討論。

推動轉廢為能 共建美麗地球

活動伊始，籌委會聯席主席、全國政協委員詹洪良於致辭時感謝所有出席論壇的來賓對於推動香港綠色轉型與可持續發展的大力支持，他表示希望透過是次論壇活動，向大家展示環境科技特別是在轉廢為能領域的前沿發展與成功案例，激發更多人加入環保事業，共同為建設美麗地球貢獻力量。

港府大力推行政策 朝碳中和邁進

香港特別行政區政府環境及生態局局長謝展寰表示，近年來香港在碳減排的道路上已取得一些成效，但是大家不可以自滿，仍需要多方面努力推進。他說政府在《香港氣候行動藍圖2050》中制定了淨零發電、節能綠建、綠色運輸和全民減廢的四大減碳策略。其中，減廢和回收既是挑戰，也是機遇。他說香港需要鼓勵更多的綠色科技創新、綠色產品及綠色金融，把握更多綠色機遇，各界同心建設更加綠色和繁榮發展的未來。

轉廢為能 促進經濟發展和社會福利

北京控股集團有限公司董事長田振清表示，環保科技發展的核心，是要實現經濟、社會和環境的協調發展，而轉廢為能正是促進經濟發展和社會福利的生動體驗；他表示北控集團作為肩負國家責任的企業，會一如既往的堅持「服務國家雙碳戰略，促進城市可持續發展，讓城市更美好」的使命，與各界攜手應對環保挑戰，推動綠色創新與實踐的發展。

加強區域聯動 實現優勢互補

是次活動包括主論壇與圓桌論壇兩個環節。在主論壇中，來自聯合國教科文組織、香港環境保護署、北京控股有限公司、晉景新能控股有限公司、德國固廢管理協會、青協循環經濟與碳中和研究院的重量嘉賓發表了主旨演講。

香港環境保護署助理署長鄭健詳細介紹了香港在「全民減廢，轉廢為能」方面的政策、措施與未來發展方向。他表示，香港與大灣區內城市加強區域聯動，實現優勢互補，共同推動循環經濟發展與綠色生活方式，讓在場的一眾參與人士對於未來的環保發展更加清晰。

圓桌討論 深入探討助力循環經濟發展

在隨後的分論壇環節中，來自環保業界多家企業的領袖代表就「綠色循環經濟發展新趨勢及面臨的機遇與挑戰」的主題，發表了主題演講並進行了圓桌討論。嘉賓們進一步通過動力電池及固體廢棄物的循環利用、綠色城市的運營服務、銀行業對綠色轉型的支持等議題，對業界及金融機構未來如何助力循環經濟發展，進行了深度討論與分享。透過是次活動，更確立未來環保的發展藍圖，朝2050碳中和邁進。

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