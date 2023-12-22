首屆（大灣區）香港學校教育展 擇良校 納優才 迎雙贏

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每位家長都費盡心神為子女揀選學校，期望他們通過優質教育擁抱美好未來。香港憑藉享譽國際的優質教育，自然是內地家長的理想之選。第一屆（大灣區）香港學校教育展早前在亞洲國際博覽館舉行，超過130間中小學參展，給有意安排子女來港就讀的家長掌握香港升學「第一手」資訊，同場還有金融、地產、保險等不同行業參與，開啟教育產業的發展大門。一連三日的展覽合共吸引了31,600人次入場。

逾3萬人次到場

首屆（大灣區）香港學校教育展由香港直接資助學校議會、香港津貼中學議會、津貼小學議會及香港資助小學校長會聯合主辦，STEM PLUS承辦。教育展首日已相當「火熱」，逾萬內地家長不遠千里，來港為子女挑選心儀學校。每間參展學校亦準備充足，提供視頻、展板及單張等，向內地家長介紹學校特色，並進行即場收生面試，校長、教師及學生都紛紛參與其中。據悉，有中學收到逾150個報名申請，場內更設有兩個講台，不同嘉賓輪流分享香港教育特色及學校優勢，亦有中小學的科學比賽、書攤、商業產品介紹等，內容豐富，人流不絕。開幕禮嘉賓包括教育局副局長施俊輝及中聯辦教育及科技部二級巡視員劉懋洲等。

宣示香港優質教育優勢

「這是香港教育歷史上最大型的一次教育展。」香港直接資助學校議會主席陳狄安校長在開幕禮致辭時表示，每位家長都希望子女能夠接受最優質的教育，在一個開放、多元、背靠祖國、面向世界，充滿良性挑戰的環境中成長。參與今次教育展的家長及學生除了來自本地及大灣區，也有來自遼寧、北京及武漢。從出席人數及地區，反映對香港教育的品質及優勢予以認同。展會期間已有學生找到心儀學校，通過面試及筆試後，將可在春節後入讀。

「活動引起教育界及家長的熱烈回響，四萬多張門票早已一掃而空。」香港津貼中學議會李伊瑩校長認為今次教育展是「破天荒」由四個議會合辦，共同說好香港的教育故事。參加者可從學校展覽及專題講座掌握第一手香港升學資訊，了解香港的教育制度及升學途徑，探索各間學校的課程特色及優勢。她相信香港學校發展多元，教學水平高，學生擁有建全人格，更具備家國情懷及國際視野，透過展覽可加深對學校的認識，為未來教育作出明智抉擇。

「參加者可藉此認識香港教育的多元化及創新發展。」津貼小學議會主席蘇炳輝校長表示，香港的教育體系一直建基於全人教育上，不僅注重學習，更注重學生身心健康、社會技能及價值觀的培養。他分享香港教育優勢時指出，香港學生自小接受中英雙語教育，擁有國際視野及跨文化溝通能力。香港教育也關注全人發展、課程設計多元，同時也重視師資培訓。期望學生具備學術基礎同時，更擁有開放視野及創新思維，能夠熱愛生活，胸懷祖國，放眼世界。

「香港教育質量在世界享譽盛名，香港學生和教育體制在多個國際教育評測中取得優異成績。」香港資助小學校長會主席鍾麗金校長透露，每年有大批來自世界各地的學者及學校來港交流，本地高等學府的教育質素更得到世界認可。因此安排子女入讀香港的學校，讓他們接觸更多優質教育資源，相信是每位家長送給小朋友最好的禮物。她更認為教育展提供完善平台，給家長即場與學校教師對話，也有多位教育界專家擔任學者，講解香港教育狀況，讓參加者了解香港的教育特色。

以教育「搶人才」

特區政府一直重視教育及青年發展工作，教育局副局長施俊輝指，特區政府配合國家十四五規劃，從科教興學四個範疇推進教育部署，完善培育人才的戰略布局。當中包括通過一系列政策措施，例如推出高才通計劃，以及優化各項原有的人才入境計劃，以招攬海內外人才來港發展。其中在今年首十一個月，各項輸入人才計劃，總共收到超過20萬宗申請，當中超過12萬宗已經獲批準，超過8萬人已經來到香港，遠遠超過早前訂下每年至少引入3萬5千名人才的目標。

在促進內地及香港的教育合作方面，施俊輝透露，教育局一直推動合作辦學、學生交流、科研合作、職業專才教育等各個範疇的緊密合作，致力培育國家發展所需要的優秀人才。他認為，香港有良好的教育基建，享譽國際的大學，優秀的科研人才，教學質量在多項國際比較研究中名列前茅，並在一國兩制下享有背靠中國，聯通世界的獨特優勢。在這些優厚的基礎之上，教育局會繼續和各界攜手培育青年人，讓他們多加了解及認識國家發展，好好裝備自己，將來為國家及香港發展作出貢獻。

打造商校平台 明年8月再見

來港讀書在內地話題不斷，很多內地家長想安排子女來港讀書，也有很多KOL自發拍片介紹來港就讀的情況。承辦商STEM PLUS創辦人劉靖瑋指出，有見內地相關資訊豐富，但質素參差，家長亦有大量疑問，因此聯繫本地四個學校議會舉辦是次教育展，為家長提供真正的資訊，說好香港教育。 是次教育展有學校，也有商業機構參與，做法創新和大膽。由構思到舉辦不到半年時間，已吸引約130間學校及40間不同機構參與。劉靖瑋指，以往學校會到內地推廣，教師要付出大量時間及承受很大壓力。現在通過教育展「一次過」給雙方接觸，帶來良好效益。有學校反映收到大量入學申請，亦有機構接獲大量查詢。他認為大灣區家長想子女來港讀書，同時亦需要不同生活配套及服務，通過平台可給家長及學校進行配對，也有不同商業機構參與提供幫助，期望藉此建立「社群」，有更多不同機構參與，為教育產業「做大個餅」。 「香港一向是機會城市，小朋友來讀書是留人才最好方法。」劉靖瑋強調，配合政府高才通政策搶手才、留人材、吸引人才回流。期望教育展不僅吸引本地及大灣區居民，也吸引東南亞居民來港發展。他透露，已決定明年8月底舉辦第二屆教育展，相信可吸引更多學校及機構參與。

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