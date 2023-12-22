香港教育再非「填鴨式」 優質教學獲國際認同

【Presented by：WAW Creation】

蘇炳輝認為香港的學校「十分努力」，現已有五間全球百大的大學，中學的直資及津貼學校各有特色，小學也有多元化課程；相信高才通計劃可令香港學生更多元化。因應香港適齡學生人數下降，實有空間招攬大灣區等地的學生。他強調，香港教育多元化，着重體驗式學習，具有雙語優勢及國際視野，都是吸引內地學生來港報讀的原因。加上內地家庭有其傳統文化優勢，如能將這兩種不同文化結合，相信會為香港教育帶來更好發展。

來港發展人士的「定心針」

香港教育水平高，給合不同商業元素，有力推動香港開拓優質教育產業。陳狄安校長認為，香港教育一向質素高，備受海外國家承認，相信香港教育可成為一個有貢獻的產業。他坦言，離鄉別井到不同地方工作，家長一定會擔心子女升學問題。香港的優質教育產業可為來港工作的海內外人士提供「定心針」，令他們毋須擔心子女讀書問題。另外，在香港讀書可以報讀本地、內地及海外大學的優勢，也是其他國家甚少會有的優勢。

教育展成效理想

一連三日的首屆（大灣區）香港學校教育展圓滿舉行。李伊瑩校長強調，活動旨在幫助有意安排子女來港就讀的家長，通過教育展平台跟不同學校教師溝通，親身了解香港學校的發展優勢及特色，獲取「第一手」資料，並借此平台說好香港教育故事。

教育展吸引約三萬人次參與，李校長對此感到滿意，她表示，參與家長來自內地五湖四海，在不同展攤索取資料，有心想了解更多，更有家長即場為子女報讀，學校收到的報名申請數目亦不錯，初步成效理想。

李校長認為，通過是次教育展，將吸納更多內地學生來港就讀;可讓學校有更多元化的學生入讀，更加善用學位，並可促進不同地域的學生互相交流，認識不同文化，令兩地的關係變得更為緊密。她建議學校可協助不同背景的學生適應校園，促進學生之間互相關顧。

讓孩子愛上在香港學習

要到香港開展新生活，新的學習階段，無論是成年人或小朋友都需要重新適應。救世軍中原慈善基金皇后山學校陳喜泉校長以「讓孩子愛上在香港學習」為題，在教育展上分享經驗。他強調子女教育由父母選擇，提醒家長要從孩子的角度出發揀選學校。「小朋友可能覺得上學只是認識新朋友的地方，未必有長遠打算。父母要多從小朋友角度出發，跟子女傾談，而不是『盲婚啞嫁』為子女選學校。」

勿「盲婚啞嫁」

「你已選了香港，讓子女選擇學校。」陳喜泉建議家長多做資料搜集，向子女介紹學校，並提供幾間學校給子女選擇，最重要是帶子女到學校參觀了解。例如參加學校的開放日，藉此參與試堂及體驗校園生活。他指出，香港政府為中小學提供了課程指引，但學校的實施時間和內容可能會有所不同，因此本地學校各有不同的校本課程，不同辦學團體有不同的辦學理念及方針，每間學校又有不同的課程內容及活動，家長選擇時要多想子女喜歡的學科，例如音樂、藝術、體育等，可令子女更易投入校園。

為幫助子女適應學校生活，陳喜泉提醒家長要考慮子女是否懂得廣東話，讀中學時的英語水平是否足夠。他坦言語言會是一個障礙，影響學習及社交。但有些招收跨境學生的學校，無分廣東話或普通話，教師都懂得幫助小朋友適應。另外，小學讀書及考試主要使用繁體，內地學生可能會較辛苦，升到中學則無分繁簡問題。

參展校長的話

推行拔尖保底計劃

首屆（大灣區）香港學校教育展外界反應熱烈，參展學校都不約而同表示，收到不少報名及查詢。福建中學附屬學校徐區懿華校長透露，展覽人流暢旺，學校收到不少報名申請表，除了大灣區城市，還有家長特意從北京來港參觀展覽。該校採用英文教學，特設即場面試，以評估學生的英文水平。徐校長表示，學生面試表現令人喜出望外，大部分學生甚至可在全英環境學習。

她說，「不少透過『高才通』來港的家長，自身具備一定教育程度，故着重培養小朋友的英文能力。」學校更推行拔尖保底計劃，更為大灣區學生提供「全英語教學銜接課程」，讓他們儘快適應本地教學環境。考慮到內地學生一般中文水平較高，學校同時也提供「中文拔尖課程」。

按英文能力分組教學

為幫助內地學生適應，中華基督教會方潤華中學吳俊雄校長表示，校方會按照英文能力分組教學，設有英文拔尖班、課後補習班等，照顧不同能力的學生。他透露，學校是首次參與這類大型展覽，其間家長反應積極，收到大量入學查詢。大部分家長通過「高才通」計劃來港，包括來自深圳、北京、上海等城市。「不少家長關心學校特色、課程內容及課外活動等問題。亦有家長對學校開設的中醫藥課程、STEM課程感興趣。」目前學校高中設有8至10個插班學位，已收到不少報名申請，數目超出預期。他建議家長可多作資料搜集，親身帶子女參觀校園，感受學習環境。

即場面試 反應踴躍

聖公會基德小學提供即場面試，並取錄了一名三年級插班生。劉強校長稱，

「現場反應踴躍，一日內已收到10多張申請表。家長教育程度普遍較高，他們都有備而來，不但掌握升學資訊，更帶備子女的成績表、證件相等資料，方便報讀。」劉校長表示，大部分內地家長關注小朋友的體格發展，重視多元化活動。「他們認為，香港提供的英語教育略勝一籌，至於挑選學校方面，他們對於一些大型辦學團體較有信心。」

家長關注課程 重視適應銜接

秀茂坪天主教小學葉春燕校長表示，內地家長對香港教育有一定渴求，家長較關注課程內容，重視學生的適應及銜接問題。「高才通家長看重學生興趣及體藝發展，會詢問學校是否提供各式各樣課外活動，發掘學生潛能。」葉校長表示，學校在不同級別英文科設有尖子班，更推行普教中課程，方便內地學生適應。

家長心聲

擇校重排名升學率

來自浙江的殷女士指，她剛獲得香港居留身份，希望子女多一條升學途徑。她兒子現時讀小六，因較少香港學校招收六年級插班生，估計兒子可能要留級讀小五。在擇校時，會考慮學校排名、升學率等因素，期望兒子未來在港升讀大學。

首選國際或直資學校

來自上海的嚴女士，是特意來港參觀展覽，兒子就讀小四，計劃到本地小學插班。她表示，自己透過「優秀人才入境計劃」來港，日後會留港工作，因此在挑選學校時，會考慮工作地區及交通問題。她計劃為兒子報讀國際學校、直資學校等，再根據孩子需求作選擇，希望兒子在港讀書可學習廣東話及英文。她更認為小朋友的適應能力強，不會太擔心融入問題。

欣賞港校多元國際化

來自深圳的石太太的兒子正就讀小學一年級，她在展館內索取大量入學資料，認為每間學校各有特色，注重學生全面發展，品德教育，以及提供很多課外活動。她讚賞香港教育體制國際及多元化，會着重中國傳統文化及英文教學，因此有意攜子女來港升學。

選校考量升學率及教學環境

來自深圳的潘太太透過高才通計劃來港，參觀展覽目的是了解香港學校資訊，為一對子女挑選中、小學。她表示，選校時會考慮中學的升學率、英文教學、外籍老師數目等因素。在挑選小學時，希望學校提供開放及包容的學習環境，並為內地學生提供適應課程。

擔心語言溝通及繁體字適應

陳女士現時與一對子女居住在深圳，她有意為子女報讀香港的小學。「香港推行全人教育，着重孩子身心全方位發展，因此在揀選學校時，會考慮教學理念、課程特色、教學氛圍等因素。」她也表示，子女的母語非廣東話，因此擔心語言溝通，以及適應繁體字等問題。

更多大灣區資訊請瀏覽以下網址：https://mpgba.com/