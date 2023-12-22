moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

個人理財 > 活在灣區

香港教育再非「填鴨式」 優質教學獲國際認同

【Presented by：WAW Creation

港適齡學生下降 可納他區生員

以往香港教育常遭人垢病是「填鴨式教育」，學校只顧學生成績，忽略學生個人發展。蘇炳輝校長指出，香港自2000年開始進行教育改革，針對「填鴨式教育」作出改變，不再只是灌輸硬知識，更涵蓋共通能力及價值觀等範疇。隨後推出「學會學習2.0」，香港教育不斷演化，並在學生能力國際評估計劃的成績當中名列前茅。相信通過教改掌握香港教育優點，繼續並修改當中未完善的地方。

【Presented by：WAW Creation

 

蘇炳輝認為香港的學校「十分努力」，現已有五間全球百大的大學，中學的直資及津貼學校各有特色，小學也有多元化課程；相信高才通計劃可令香港學生更多元化。因應香港適齡學生人數下降，實有空間招攬大灣區等地的學生。他強調，香港教育多元化，着重體驗式學習，具有雙語優勢及國際視野，都是吸引內地學生來港報讀的原因。加上內地家庭有其傳統文化優勢，如能將這兩種不同文化結合，相信會為香港教育帶來更好發展。

來港發展人士的「定心針」

香港教育水平高，給合不同商業元素，有力推動香港開拓優質教育產業。陳狄安校長認為，香港教育一向質素高，備受海外國家承認，相信香港教育可成為一個有貢獻的產業。他坦言，離鄉別井到不同地方工作，家長一定會擔心子女升學問題。香港的優質教育產業可為來港工作的海內外人士提供「定心針」，令他們毋須擔心子女讀書問題。另外，在香港讀書可以報讀本地、內地及海外大學的優勢，也是其他國家甚少會有的優勢。

 

教育展成效理想

一連三日的首屆（大灣區）香港學校教育展圓滿舉行。李伊瑩校長強調，活動旨在幫助有意安排子女來港就讀的家長，通過教育展平台跟不同學校教師溝通，親身了解香港學校的發展優勢及特色，獲取「第一手」資料，並借此平台說好香港教育故事。

教育展吸引約三萬人次參與，李校長對此感到滿意，她表示，參與家長來自內地五湖四海，在不同展攤索取資料，有心想了解更多，更有家長即場為子女報讀，學校收到的報名申請數目亦不錯，初步成效理想。

李校長認為，通過是次教育展，將吸納更多內地學生來港就讀;可讓學校有更多元化的學生入讀，更加善用學位，並可促進不同地域的學生互相交流，認識不同文化，令兩地的關係變得更為緊密。她建議學校可協助不同背景的學生適應校園，促進學生之間互相關顧。

 

讓孩子愛上在香港學習

要到香港開展新生活，新的學習階段，無論是成年人或小朋友都需要重新適應。救世軍中原慈善基金皇后山學校陳喜泉校長以「讓孩子愛上在香港學習」為題，在教育展上分享經驗。他強調子女教育由父母選擇，提醒家長要從孩子的角度出發揀選學校。「小朋友可能覺得上學只是認識新朋友的地方，未必有長遠打算。父母要多從小朋友角度出發，跟子女傾談，而不是『盲婚啞嫁』為子女選學校。」

勿「盲婚啞嫁」

「你已選了香港，讓子女選擇學校。」陳喜泉建議家長多做資料搜集，向子女介紹學校，並提供幾間學校給子女選擇，最重要是帶子女到學校參觀了解。例如參加學校的開放日，藉此參與試堂及體驗校園生活。他指出，香港政府為中小學提供了課程指引，但學校的實施時間和內容可能會有所不同，因此本地學校各有不同的校本課程，不同辦學團體有不同的辦學理念及方針，每間學校又有不同的課程內容及活動，家長選擇時要多想子女喜歡的學科，例如音樂、藝術、體育等，可令子女更易投入校園。

為幫助子女適應學校生活，陳喜泉提醒家長要考慮子女是否懂得廣東話，讀中學時的英語水平是否足夠。他坦言語言會是一個障礙，影響學習及社交。但有些招收跨境學生的學校，無分廣東話或普通話，教師都懂得幫助小朋友適應。另外，小學讀書及考試主要使用繁體，內地學生可能會較辛苦，升到中學則無分繁簡問題。

 

 

參展校長的話

推行拔尖保底計劃

首屆（大灣區）香港學校教育展外界反應熱烈，參展學校都不約而同表示，收到不少報名及查詢。福建中學附屬學校徐區懿華校長透露，展覽人流暢旺，學校收到不少報名申請表，除了大灣區城市，還有家長特意從北京來港參觀展覽。該校採用英文教學，特設即場面試，以評估學生的英文水平。徐校長表示，學生面試表現令人喜出望外，大部分學生甚至可在全英環境學習。

她說，「不少透過『高才通』來港的家長，自身具備一定教育程度，故着重培養小朋友的英文能力。」學校更推行拔尖保底計劃，更為大灣區學生提供「全英語教學銜接課程」，讓他們儘快適應本地教學環境。考慮到內地學生一般中文水平較高，學校同時也提供「中文拔尖課程」。

 

按英文能力分組教學

為幫助內地學生適應，中華基督教會方潤華中學吳俊雄校長表示，校方會按照英文能力分組教學，設有英文拔尖班、課後補習班等，照顧不同能力的學生。他透露，學校是首次參與這類大型展覽，其間家長反應積極，收到大量入學查詢。大部分家長通過「高才通」計劃來港，包括來自深圳、北京、上海等城市。「不少家長關心學校特色、課程內容及課外活動等問題。亦有家長對學校開設的中醫藥課程、STEM課程感興趣。」目前學校高中設有8至10個插班學位，已收到不少報名申請，數目超出預期。他建議家長可多作資料搜集，親身帶子女參觀校園，感受學習環境。

 

即場面試 反應踴躍

聖公會基德小學提供即場面試，並取錄了一名三年級插班生。劉強校長稱，

「現場反應踴躍，一日內已收到10多張申請表。家長教育程度普遍較高，他們都有備而來，不但掌握升學資訊，更帶備子女的成績表、證件相等資料，方便報讀。」劉校長表示，大部分內地家長關注小朋友的體格發展，重視多元化活動。「他們認為，香港提供的英語教育略勝一籌，至於挑選學校方面，他們對於一些大型辦學團體較有信心。」

 

家長關注課程 重視適應銜接

秀茂坪天主教小學葉春燕校長表示，內地家長對香港教育有一定渴求，家長較關注課程內容，重視學生的適應及銜接問題。「高才通家長看重學生興趣及體藝發展，會詢問學校是否提供各式各樣課外活動，發掘學生潛能。」葉校長表示，學校在不同級別英文科設有尖子班，更推行普教中課程，方便內地學生適應。

家長心聲

擇校重排名升學率

來自浙江的殷女士指，她剛獲得香港居留身份，希望子女多一條升學途徑。她兒子現時讀小六，因較少香港學校招收六年級插班生，估計兒子可能要留級讀小五。在擇校時，會考慮學校排名、升學率等因素，期望兒子未來在港升讀大學。

首選國際或直資學校

來自上海的嚴女士，是特意來港參觀展覽，兒子就讀小四，計劃到本地小學插班。她表示，自己透過「優秀人才入境計劃」來港，日後會留港工作，因此在挑選學校時，會考慮工作地區及交通問題。她計劃為兒子報讀國際學校、直資學校等，再根據孩子需求作選擇，希望兒子在港讀書可學習廣東話及英文。她更認為小朋友的適應能力強，不會太擔心融入問題。

 

欣賞港校多元國際化

來自深圳的石太太的兒子正就讀小學一年級，她在展館內索取大量入學資料，認為每間學校各有特色，注重學生全面發展，品德教育，以及提供很多課外活動。她讚賞香港教育體制國際及多元化，會着重中國傳統文化及英文教學，因此有意攜子女來港升學。

 

選校考量升學率及教學環境

來自深圳的潘太太透過高才通計劃來港，參觀展覽目的是了解香港學校資訊，為一對子女挑選中、小學。她表示，選校時會考慮中學的升學率、英文教學、外籍老師數目等因素。在挑選小學時，希望學校提供開放及包容的學習環境，並為內地學生提供適應課程。

 

擔心語言溝通及繁體字適應

陳女士現時與一對子女居住在深圳，她有意為子女報讀香港的小學。「香港推行全人教育，着重孩子身心全方位發展，因此在揀選學校時，會考慮教學理念、課程特色、教學氛圍等因素。」她也表示，子女的母語非廣東話，因此擔心語言溝通，以及適應繁體字等問題。

 

更多大灣區資訊請瀏覽以下網址：https://mpgba.com/

金價市況
永豐金融集團
商品買入賣出
倫敦金2048.92049.4
港金1901219019
倫敦銀24.39024.430
鈀金1205.51225.5
鉑金963.0971.0
美電7.81137.8118
更新時間:2023-12-22 09:54
資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】