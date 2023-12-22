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香港人在禪城 拓展事業 打造「第二個家」

【Presented by：WAW Creation】粵港澳大灣區發展迅速，機遇處處，有很多港人已北上發展，開拓新事業及新生活。

楊朝陽及文德純，兩個在不同行業打拼的港人，因不同原因走進內地，卻不約而同「投向」佛山禪城。兩人在佛山相識相交多年，早前一起回港才發現竟然在同區居住。從互不相識到現在每星期在佛山聚首談天，都感覺緣份奇妙。

已經站穩腳步的兩人，認為今天的大灣區仍然充滿發展機會，更樂於透過「禪城區港人交流會」為有意在佛山發展的港人「引路」，盡快適應內地工作及生活。

（活力禪城系列之一）

Presented by：WAW Creation

 

文德純是瑞安房地產項目副總監，集團在九十年代開始發展內地房地產項目，原本在香港從事工程工作的他，2000年被調派到內地工作，隨後更擔任佛山嶺南天地項目的負責人，在佛山已經生活超過11年。他表示，來禪城主要是為集團在此開發嶺南天地的綜合體項目，利用舊房改造，將這個片區打造成旅遊商業體，今日仍是禪城最大的舊城改造項目。

楊朝陽早期在香港從事印刷行業，後來到深圳「改行」從事服裝業，由於喜歡運動，經常打保齡球，有見內地保齡球熱潮減退，很多球館難以經營，他卻預視未來運動熱潮，先後在深圳及廣州接手球館營運。後來接到佛山市文體局相關人員來電，說佛山有一個體育館，問他有沒有興趣經營，在這個遇然機會下，他在2009年來到佛山發展。

 

港人較易「落腳」

「港人在佛山是相對比較容易適應，兩地的包容性、語言溝通及務實理念都十分相同。」文德純認為，佛山生活條件比較優越，大部分人都聽得懂廣州話，電子化生活便利，並有禪城「一門式」政務服務，例如商家申請營業執照，只需到「一個窗口」就可電子化處理，非常方便。他坦言：「有香港年輕人在此創業，政府部門審批迅速，取營業執照只是幾日時間，全部一條龍辦到。」

在內地工作及生活超過二十年，文德純現已「長駐」內地，最主是原因要舒適及便利。他解釋，內地的居住環境及人口密度都相對香港舒適，電子化帶來生活便利，用網購平台買甚麼也好，都可以送到小區門口。他曾經到醫院看診，由掛號、看診到取藥都只是在15分鐘內完成。現在他已將佛山當作「第二個家」，更發現愈來愈多香港朋友到內地生活，認識了數百位在此長期居住的香港人。「佛山人有情味，容易碰到熟人，有街坊街里的感覺。在此退休的話，生活成本較低。要安家樂業，教育及醫療大多可覆蓋得到。」

佛山GDP在廣東省排名第三，僅次於深圳及廣州，有很多創業及就業機會。文德純表示，文化及創意產業是比較突出的經濟支柱，香港年輕人只要有創作設計理念的，很適合到來發展。而且佛山的創業成本較低，無論是人力資源或辦公室租金也相對便宜。這裏還有很多青創基地，提供補貼優惠，建議年輕人來「試下」。

 

住下來 離不開

「佛山很有趣，辦喜事不收人情，其他地方沒有，唯獨佛山有。」楊朝陽在2009年來到佛山發展，當時一個人都不認識，但發覺這裏的生活方式、飲食文化跟香港相似，包容度高。「當時很多事情都需要搵人幫忙，所以很快就認識到一班朋友，很短時間就將球館問題安置下來。」

他在2012年帶同太太及兒子到來生活，細仔在佛山出生及成長。「他們在這裏踢足球、打功夫，每逢周未都有很多活動，回到香港反而會感到不習慣。」楊朝陽認為佛山的生活比香港多姿多彩，去年底還在佛山置業，他笑言：「佛山不是我的人生規劃，但住下來就離不開了。」

 

禪城源起 內涵獨特

「肇跡於晉，得名於唐」古代佛山鎮位於現時的禪城區祖廟街道，是明清「四大名鎮」和「天下四大聚」之一。

 

正式成立廿年

禪城在晉朝時稱為季華鄉，後來隨着當地佛寺重建，在唐代被稱為「佛山」，簡稱「禪」。經歷時代變遷，市鎮地位更替，更多土地劃歸佛山管轄，至今佛山的土地面積已擴張不少。

2002年12月8日，城區、石灣區和南海市南莊鎮合併為禪城區。2003年1月8日，禪城區正式掛牌成立。

今天的禪城是全國著名的武術之鄉、成藥之鄉、民間藝術之鄉，有10處國家級重點、省級文物保護單位，擁9項非遺技術列入國家級非物質文化遺產名錄……多元產業、優質教育、醫療及文化資源匯聚，締造成一個宜置宜居的好地方。

 

禪城區港人交流會 凝聚聯誼拓合作機會

「禪城區港人交流會」在2015年9月成立，主要是凝聚在禪城工作和生活的港人，促進彼此的互助交流，一起認識及融入禪城，至今已有約700位成員加入。

「香港人要過來發展可以找我們，如有政策對接、辦證或其他資料需要知道，交流會可以提供協助。」作為石灣分會會長的楊朝陽表示：「不是賣花讚花香，我覺得佛山這個地方，政府做事比較務實，身邊有很多人前來創業，成功例子很多，加上現在對年輕人提供政策扶持，例如智慧新城港澳青創孵化基地已有很多人進駐，帶來很好的發展機會。另外，在文化藝術創作方面，現在有120多個劇種在佛山拍戲，有三四個影城已在建設中，明年有多部大型製作落戶佛山拍攝及製作，很多香港導演及藝人也一窩蜂來到佛山，如果年輕人有興趣，可以捉緊這個機會。」

交流會成員關係緊密，作為祖廟分會會長的文德純表示，當中有退休人士不時會相約外出吃飯，也有年輕人考慮合作創業。不少港人前來開公司，當中有會員開設網上傢俬店，將佛山的傢俬出售到香港，拉動兩地經濟。這種將兩地資源整合的創業人士也有不少。

 

打拼經年  果實豐碩

文德純﹕塑造嶺南天地

嶺南天地是佛山禪城的地標項目，每逢周未人頭湧湧。文德純表示，他們為這旅遊片區重新打造，將有歷史價值的一磚一瓦保留下來，以保留原有嶺南文化的味道。除了活化舊文物舊房屋，更關注如何配合新的商業元素，以達至可持續發展。

最近，嶺南天地迎來十周年。文德純表示，項目多年來持續更新，既將傳統佛山嶺南文化傳承，也將不同地方的文化融入片區當中，令客人每次到來都有新鮮感。因此除了有醒獅及舞龍等傳統活動，早年也將受年輕人歡迎的節日引入佛山，高峰期一日人流有十多萬。

 

楊朝陽﹕打造體育綜合體

楊朝陽最初接手的體育館，以保齡球運動為主，2012年接手了場館旁邊的KTV，後來又因為幫助政府舉辦保齡球賽事，與媒體有大量接觸，在偶然機會下擔任電視台體育直播的評述，並成立文化傳媒公司，提供體育文化賽事直播及幫政府做對外的宣傳，在此開展事業。

「當年接手球館，是保齡球在廣東省最低迷的時間，很多本地人也不敢做，但我相信未來運動需求會愈來愈大。」楊朝陽後來將球館搬到嶺南大道北，由16條保齡球道發展成現在24條球道，球館規模排名全國前三，除了保齡球，也提供桌球、飛標、射箭、射擊、乒乓球等，打造成體育綜合體。他期望將來建立連鎖店，擴展至其他地方。

 

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更新時間:2023-12-23 06:19
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