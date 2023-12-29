悠揚粵韻新唱 全球微粵曲大賽13首金曲「出台」

創辦於2015年的「全球微粵曲大賽」，至今已成功舉辦五屆演唱賽和五屆作品創作賽。大賽開賽至今，累計近5,000萬人次通過賽事網上直播線上收聽觀看；已成為粵劇界、曲藝界、廣播界的文化盛事。

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粵港澳曲藝名家精心演繹

全球微粵曲大賽第五屆作品創作賽於2023年4月27日正式啟動，共收到來稿160多件。主辦方邀請廣東地區著名的撰曲家、戲曲音樂家及流行音樂界著名音樂人，以及港澳地區著名粵劇名伶作為大賽評委。經過綜合評分之後，最終評選出13首金曲作品，以及10首優秀作品。是次大賽的13首金曲作品題材豐富，有應用粵曲傳統曲牌和流行音樂元素跨界融合的佳作；也有傳統粵曲精品；還有讚美嶺南美食文化、歌頌百姓生活的作品；表達思鄉之情和留住鄉愁的作品；歌唱新時代灣區風貌的作品；根據傳統古文和詩詞改編的作品；鼓勵下一代成長的作品；以至歌頌傳統武術的作品。

此外，為了更好的展示金曲，在頒獎典禮上，黃俊英、曹秀琴、彭熾權、曾慧、黎駿聲、陳玲玉、何萍、仇坤儀等曲藝名家、青年唱家進行了精彩演繹，令粵韻鄉音遠遠的傳向遠方，配合現代科技，「零距離」繞樑全球。

全球微粵曲大賽第五屆作品創作賽金曲巡禮（排名不分先後）

《剪雨》

作者﹕伍家輝

作品萃自廣東粵劇南音板面元素，在現代音樂旋律相結合下，展現在清明時節感歎時光飛逝如雨，感悟四季交替、人生浮沉的情景，最後撥開心中迷霧，滿懷信心向前尋找心中夢想。

《陸遊雨夜抒壯懷》

作者﹕白慶賢粵劇藝術工作室

作品以南宋知名詞人陸遊的古詩《十一月四日風雨大作》為創作題材，選用小曲與梆、簧，把詩人雨夜賦詩描繪得如聽其聲、如觀其形，感受他收復國土、報效祖國的壯志和「年既老而不衰」的矢志不渝。

《學飛》

作者﹕蘇些雩

作品透過鳥兒的對唱問答，以擬人法講述成長的必經之路，寓教於樂，闡明道理。鼓勵孩子們學習海燕搏浪、青松屹立、不畏艱難險阻，緊記必須努力，有付出才會有收穫。

《奔騰的豪江》

作者﹕中國戲劇曲藝家澳門聯誼會

作品將優美、抒情的小曲「燕呢喃」「彩雲追月」等貫串於粵曲梆、簧之中，以豪雄激揚的音樂節奏，描繪了澳門的繁榮昌盛，融入灣區，創造更美好未來的信心和氣魄。

《孟母斷機》

作者﹕鄧偉堅（廣州市粵劇風腔藝術研究會）

作品將「孟母三遷」和「孟母斷機」兩個歷史故事有機結合，以粵曲板腔和小曲進行戲劇性的展現，透過孟母折斷織機上的梭子作喻，教育孟子持之以恆的道理。

《靜夜思》

作者﹕麥子傑

大家都熟知的唐代詩人李白作品《靜夜思》，在南方民族潮派古箏，在廣府粵語流行歌曲元素、廣府經典粵曲唱腔下，來了個跨界融合。古詩新唱，清新淡雅脫俗又朗朗上口。

《綠滿鼎湖》

作者﹕肇慶市曲藝家協會

作品主角是肇慶名勝鼎湖山，一山飛峙、峰巒重疊、蔥蘢茂密、濃蔭蔽日的清涼世界，以及嶺南四大名剎之首的古剎慶雲寺、寶鼎園等景觀，仿似就在我們面前。

《東坡說》

作者﹕蘇宇舟

作品以今古公認的全才——蘇軾人生經歷及詩詞為題材，重新演繹《水調歌頭·明月幾時有》《定風波》等詩詞，展示蘇軾那進退自如、豪情逸趣的人生態度。

《海心燈影·橋韻》

作者﹕周志雄（廣州市曲藝家協會）

擁「亞洲之光」美譽的海心橋，是廣州的新地標，透過耳熟能詳的小曲與傳統「梆黃」有機連接，在歡快抒情的曲調中，細味遊客流覽海心橋、目睹醉人花城新貌情景。

《得閒飲茶》

作者﹕龍莆堯（廣州市黃埔區戲曲家協會）

「得閒飲茶」是廣府人相見或道別的口頭禪，終日可聞，亦是不折不扣的廣府民俗文化，一聲「飲茶」，鄉愁即來。

《銀信情長》

作者﹕開平市文學藝術界聯合會

作品巧妙地將五邑地方民歌和廣東音樂元素結合，以銀信為線索，講述了老一輩華僑艱難打拼的奮鬥故事，以及闖世界的大無畏精神和愛國愛鄉的家國情懷。

《憶》

作者﹕廣州市黃埔區文化館

作品為留住鄉愁而作，通過優美的旋律，在大灣區翻天覆地的變化中，重新領略大榕樹、麻石街、古祠堂、古書院、古文塔等嶺南特色風情和追憶。

《中華武術》

作者﹕馬家祥（香港日興文化發展促進會）

中華武術歷史悠久，作品以弘揚武德為題，再以黃霑筆下的《誰是大英雄》入曲，氣勢十足，同時刻意保留了原曲饒舌式說唱，具有相當的趣味性。

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