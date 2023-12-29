香港優勢仍在 更易與國際接軌 縱橫宏基：給內地人才多一個「自由選擇」

為了引進人才、留住人才，特區政府曾經推出一系列的吸引人才計劃，過去一年，在申請和獲批人數上，來自內地的人才佔比甚重。

為內地專才提供移居香港業務的縱橫宏基顧問（香港）有限公司行政總裁黃祺峰直指，香港擁有的種種優勢中，除了更易和國際接軌，還有一個對內地人才最大的吸引力，便是「在原有所擁有的以外，來香港，將會多一個自由的選擇。」

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申請超20萬宗 逾六成獲批

根據政務司副司長卓永興在12月17日透露，截至今年11月，各項吸納人才措施共收到逾20萬宗申請，超過12萬宗獲批，來自內地的比例相當高。至於高才通計劃方面，則收到約6萬宗申請，有超過4.7萬宗申請獲批。他並認為，由是可見香港對全球人才具吸引力。

逾8萬人來港 攜6.8萬受養人落戶

另，根據資料，今年首11個月內，有逾8萬名獲批簽證的人才抵港。此外，不少人才是攜同家眷落戶，今年累計6.8萬名受養人抵港。卓永興並認為，這些外來的優秀人才及其家人對香港人口結構和勞動力均帶來正面影響。

不須放棄內地所有

從事移民行業逾15年，過往處理超過500多宗移民個案的黄祺峰，擅長處理移居香港、美國及歐洲申請，目前專責處理內地專才來港事宜。他解釋，內地專才來港，並不代表一定要放棄本身在內地發展的一切，包括內地的事業和人際關係等等，並不是要即時和內地斷絕關係，全部「搬來」香港，「是仍然可以維持的」。不同的是，只是多了一個香港身份，多了一個選擇權利。

據知以目前相關計劃所定，即使在港生活滿七年，亦可以暫不申請香港永居權，選擇維持現狀。

「多了」一個香港人身份

他進一步指出，香港是中國的一部分，擁有一國兩制的優勢，是國際大都市，對於內地專才來說，無論是工作生活環境及未來發展空間，相當有吸引力。

雖然坊間對於香港的國際地位和未來發展有所質疑，但黄祺峰強調，香港的種種優勢中，特別對內地專才來說，在工作和創業方面，最大的吸引力便是香港會更易和國際接軌，這與內地大不同，使他們有着更大的發揮可能性。

此外，與移民其他國家很不同的是，是對「留港日期」的規定。例如移民英國的話，正常情況下，「移民監」是183日。目前對於專才留港時間，入境處並無特別規定必須留在香港的期限。只是黄祺峰提醒，切勿離開香港超過半年，以免被視為「長期不在港」，總括而言，實在寬鬆得很；當然，在相關人才滿七年申請永居權時，仍必須面對其他的要求包括是否對香港作出貢獻。

為子女教育提供更多「出路」

教育是任何父母都會重視的元素，甚至有父母會為了子女得到更好的教育環境移居他方。黄祺峰直言，就所接觸的有意移居香港的人中，對此有清晰目標的，為數不少。而就香港的教育，對內地專才來說，便可以為其子女提供更多的出路。

他舉例，在內地升讀大學，基本上只有高考這條路，而且爭得頭崩額裂，「內卷」得可以。但在香港的話，單單獲得國際認可的DSE，便已優於內地高考，以升讀大學計，香港學子除了可以考慮在香港和海外升學，亦可以返回內地升學，日前舉行的內地教育展，便帶來了138所知名內地高校來港免試招生，另外，香港學子還可以參與港澳台聯招。更重要的是，眾所周知內地招收港澳學生時，是會加分的。單單這個部分，便已吸引了不少家長，可以為子女提供更多的出路。

提提你 高才通的「激活」和「報到」時間

黃祺峰特別提醒一眾內地專才，除了在申請獲批來港後的首兩年後續簽前，應該在港已找到工作或創業後，有數個時間點必須留意。

第一個是激活時間，當高才通獲批後，申請人會收到一個電子簽證，記住，必須在三個月內下載（激活），之後申請人須於三個月內來港。也就是說，當申請獲批後，有約半年時間給申請人來到香港生活。換一個說法，即連同兩年的簽證期，變相有約兩年半時間去部署或安排香港的生活工作，同時為續簽的要求作準備。

移居香港的不同途徑

要來香港發展，途徑除了目前熱話的「高才通」（高端人才通行證計劃）、「優才通」（優秀人才入境計劃）、投資移民（企業家來港投資）外，還有一般就業政策（適用於非內地居民）、輸入內地人才計劃、科技人才入境計劃、非本地畢業生留港／回港就業安排、輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃，合共八大類。

你屬於「高才」嗎？

自2022年12月28日實施的高才通計劃，旨在吸引世界各地具備豐富工作經驗及高學歷的高端人才到香港探索機遇。這些高端人才在提出申請時無須已在香港特別行政區覓得工作。他們只須符合一般的入境規定，便可獲准在港逗留24個月而不受其他逗留條件限制。要留意的是，每位申請人根據高才通計劃，只可獲批此項「初次逗留安排」一次。

申請人可選擇下列其中一個類別提出申請：

（A類申請）：在緊接申請前一年，全年收入達港幣250萬元或以上（或等值外幣）的人士；

（B類申請）：獲合資格大學頒授學士學位、並在緊接申請前五年內累積至少三年工作經驗的人士；

（C類申請）：在緊接申請前五年內，獲合資格大學頒授學士學位、但工作經驗少於三年的人士；此類申請並不適用於在香港特區修讀全日制經本地評審課程而獲得學士學位的非本地學生。

（資料來源：香港入境事務處）

三千萬投資移民計劃 明年中正式推出

以「搶資金、搶人才、搶生意」為目的，港府將重推的「資本投資者入境計劃」（即俗稱投資移民計劃），已於日前正式公布。申請人的資產門檻至少3,000萬港元，並容許投資金融、非住宅房地產及創科投資等項目。

在「新計劃」下，投資推廣署會負責審查申請人是否符合淨資產及投資要求，入境事務處則負責審批簽證／進入許可和延長逗留期限等申請；目標是在2024年年中正式推出和接受申請。

發展家族辦公室政策措施之一

特區政府在12月19日公布的「新資本投資者入境計劃」，是財經事務及庫務局發展家族辦公室的八大政策措施之一，以吸引資產擁有人在香港落戶，並透過調配和管理財富，發掘本港多元的投資機會。政府認為，「新計劃」將有助增強香港資產及財富管理、金融及相關專業界別的發展優勢，並為業界服務鏈的各個環節帶來更多商機和高質量就業機會。

「新計劃」將接受18歲或以上合資格人士（包括外國國民、中國籍而已取得外國永久性居民身分的人士、澳門特別行政區居民和台灣華籍居民）的申請。

不包括投資住宅房地產

申請人須證明在提出申請前的兩年絕對實益擁有不少於3,000萬港元的淨資產，並須投資最少3,000萬港元於獲許投資資產，包括投資最少2,700萬港元於獲許金融資產和非住宅房地產（包括股票、債務證券、存款證、後償債項、合資格集體投資計劃、有限合夥基金；而非住宅房地產為在香港的商用及/或工業用途非住宅房地產（包括樓花，但不包括土地）。

同時，申請人亦必須向新的「資本投資者入境計劃投資組合」投入300萬港元。投資組合將由香港投資管理有限公司成立及管理，向與香港有關連的公司／項目作出投資，以支持創新及科技行業和其他有助香港經濟長遠發展的重點行業。

首次批核最多兩年 期滿後再申請延長

獲批申請人可攜同其受養人（包括其配偶及其18歲以下未婚及受養的子女）來港，一般可獲准在港逗留不多於兩年，期滿後可申請延長逗留期限不多於三年，其後可在每個三年期屆滿時再申請延長逗留期限不多於三年。申請人及其受養人如在港連續通常居住不少於七年，可依法申請成為香港永久性居民；如申請人未能符合該在港連續通常居住的規定，但連續符合新計劃的財務規定不少於七年，可申請在港無條件限制逗留。如申請獲批，申請人可自由處置其投資的資產。

同時，「暫免外來人才在港購置住宅物業時需繳付買家印花稅及新住宅印花稅（即「先免後徵」安排」），亦會安排適用於「新計劃」的獲批申請人。