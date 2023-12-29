灣區速遞：大灣區醫療集團攜手福田區推進跨境醫療服務

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《前海深港現代服務業合作區總體發展規劃》公布

國家發展改革委在日前發布的《前海深港現代服務業合作區總體發展規劃》提出，推動前海在粵港澳大灣區建設中更好發揮示範引領作用、進一步拓展香港發展空間。規劃範圍為前海深港現代服務業合作區全域，共120.56平方公里，規劃期至2035年。規劃並提出2025年、2030年、2035年的發展目標。

按目標，在2035年，區內對外開放體制機制將更完善，營商環境達到世界一流水準，貨物、資金、人才、技術、資料等要素便捷流動、高效配置，與港澳產業協同聯動、市場互聯互通、創新驅動支撐的發展模式建立健全，建成新型國際貿易中心、國際高端航運服務中心，制度創新、科技創新、產業創新等多輪驅動成效顯著，宜居宜業宜遊的國際化濱海新城全面建成，成為全球資源配置能力強、創新策源能力強、協同發展帶動能力強的高品質發展引擎，形成一批可廣泛推廣的改革創新經驗。 （資料：中央政府駐港聯絡辦）

稅務與勞動法社保講座 下月中廣州舉行

香港特區政府駐粵經濟貿易辦事處（駐粵辦）聯同多個協會及商會，將於2024年1月17日舉辦「在粵營商環境新趨勢講座：稅務金融洞見與勞動法社保解析」。

主題演講包括：「灣區發展驅動因素洞見、粵港澳大灣區個人所得稅優惠政策的最新進展」（主講：畢馬威中國粵港澳大灣區戰略與發展中心主管合夥人彭富強）、「大灣區金融賦能產業發展洞見」（主講：畢馬威中國金融業主管合夥人蔡正軒）、「年度勞動法案例分享、港澳台員工繳納社會保險和住房公積金的各地規範與實操分享」（主講：金杜律師事務所合夥人梁燕玲律師）及「降本增效，企業在經濟下行形勢下的人力資源管理的選擇」（主講：韜睿惠悅管理諮詢（深圳）有限公司諮詢總監簡韻禕）

在粵營商環境新趨勢講座：稅務金融洞見與勞動法社保解析

日期：2024年1月17日

時間：14:15至16:30

地點：廣州市天河區天河路228號廣州正佳廣場萬豪酒店三樓大宴會廳

主辦：香港特別行政區政府駐粵經濟貿易辦事處

查詢及報名

電話：8620-3891 1220轉內線308

電郵：yolanda_li@gdeto.gov.hk