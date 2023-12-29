佛山「禪醫」 連續六年全國「社會辦醫」 第一 醫療質素服務 穩佔頂級水準

佛山禪城有良好的醫療配套，當中更有一間連續六年排名全國第一的中國非公立醫院，去年門診量達到318萬人次，相當於每日有近萬個病人前來看病，深受民眾信任，在當地有口皆碑，獲評為佛山「公共服務最佳口碑單位」之一。佛山復星禪誠醫院（下稱禪醫）創辦至今65年，現已成為一家集醫療、康復、科研、教學為一體的大型三甲綜合醫院。禪醫門診量「拍得住」公立醫院，就是因為禪醫的醫療技術精湛，服務貼心，令患者放心。

（活力禪城系列之二）

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佛山復星禪誠醫院的名稱既有「佛」也有「禪」，是一間有信仰的醫院，將慈悲大愛及救死扶傷有效結合，門前噴水池的「佛山禪醫」就是由國際佛光會創辦人星雲大師所寫。院方表示：「用意是希望禪醫醫務人員經過噴水池時能夠洗滌心靈，身心投入工作中。」很多人來到禪醫，都覺得禪醫醫護人員的精神面貌跟其他醫院不同。「因為禪醫人很善良，都有一顆慈悲之心，會用心對待每一個病人。」

禪醫「三寶」為人熟悉

禪醫的醫療技術發展迅速，設有禪醫三寶：椎間盤、排石、生寶寶。醫院的脊柱骨科入選「廣東醫院高水平專科建設巡禮」，每年進行椎間盤手術3,500例，以精准微創為技術特色，能開展3D列印、AI人工智慧，骨科機器人專案，突破骨科手術「生命禁區」。同樣今年入選的泌尿外科是佛山規模較大的泌尿系疾病治療專業中心之一。熟練運用手術機器人系统完成多例高難度手術，並携手中華醫學會泌尿外科學分會主委黄健教授，突破泌尿腫瘤微創新領域。另外，禪醫的婦兒中心也很受當地許多家庭歡迎，白玉蘭大樓就是為了提供更好的母嬰全生命週期健康管理而建設。招順帶副院長直言，「因為環境好，服務好，經驗豐富，安全性高，很多市民都喜歡到禪醫生育。」

七大專科技術優越

現時，禪醫已從「三寶」延伸出「七大專科」，加上採取「專科主任院長化管理」，在醫院被稱之為「七大專科醫院」，當中包括骨科醫院、外科醫院、心臟病醫院、腫瘤醫院、中醫院、大健康醫院、婦兒醫院。

中醫院有強大團隊，由廣東省名中醫、知名婦科專家鄔素珍教授領銜,薈聚中醫名家，無論是中醫調理、針灸、推拿、膏方等範疇，都提供了良好的中醫診療服務。連續幾年，吸引了很多法國人組團到中國養生。其中，中醫婦科系廣東省「十三五」中醫重點專科、佛山市「十四五」高水平醫學重點專科，運用中醫藥整體辯證論治的優勢，對各種婦科疑難、多發疾病進行個性化調養和健康管理。

心臟病醫院取得國家級「五大中心」認證，對處理心腦血管疾病，進行通波仔、搭橋手術的技術都很好。禪醫更是內地首間醫院引入高血壓手術，通過腎動脈介入治療高血壓。早前，醫院還開展了中國內地首批脈衝電場消融手術 。

腫瘤醫院的四位專家教授在美國從事內科及腫瘤專業二十多年，組成出非常強大的專家團隊。醫院更引入射波刀放療設備，精準度達到0.1毫米，是全球領先的設備。同時， CAR-T細胞、電場治療等多項新技術均有開展，並提供基因檢測及遺傳諮詢、國際多學科MDT專家會診等特色診療服務。

大健康醫院以玉蘭薈及體檢服務為核心。玉蘭薈提供健康管理及健康促進服務，以先進的健康管理模式，幫助個人及家庭減少疾病發生。醫院配備了全球領先「血液淨化機」，可在三小時左右有效清除血液內的甘油三酯、膽固醇、重金屬等不良物質，是相當有效及安全的技術。招順帶表示，現時「醫療+旅遊」已重啟，當香港家庭到來，家長接受體檢，小朋友則可參加小小醫生體驗活動。醫院更已對接旅行社，給參加者體驗之餘，也可品嘗佛山美食，體驗嶺南文化。

用心照顧病人所需

「以人為本、視病猶親、以德為先、追求卓越」是禪醫的服務理念，在禪醫規模不大的時候，就已關注患者的就醫體驗。醫院一直鼓勵員工要將病人，當作自己親人一樣對待，同時也重視醫生醫德，不斷創新及引入先進醫療技術，幫助病人解決疾病問題。已連續5年被國家衛生主管部門評為「改善醫療服務示範醫院」。

禪醫倡導有溫度的服務，無論是環境、服務理念及感受都很適合香港人。招順帶透露，禪醫的服務模式參考香港、新加坡及臺灣。早在二十年前已到香港學習香港醫院的服務文化，並引入國際化服務理念，因此無論是流程、服務或細節，相信港人都會很容易適應。

「禪醫無論在醫療技術、優質服務、智能化醫院、科研教學、專科發展等全方位達到全國領先水準，再加上較高的患者滿意度，才會成就禪醫連續六年獲得中國非公立醫院全國排名第一的成績。」

服務港人 須「藥械 醫生 保險」通

譚明華副院長指，醫院積極引進先進醫療設備及技術，注重質量安全，並在科研及教學領域有一定產出。醫院通過了JCI國際認證及三甲複審，由此建立全面的質量管理體系。

大灣區有60萬港人居住，回港就醫時間成本高，診金費用貴。今年2月，禪醫獲批成為廣東省第二批、佛山第一家「港澳藥械通」醫院，目前已獲批引進「三藥兩械」，分別為英克西蘭（治療高血脂）、瑞美吉泮（治療偏頭痛）、注射用坦昔妥單抗Tafasitamab（治療彌漫性大B細胞淋巴瘤）、腎動脈交感神經射頻消融手術（治療高血壓）、脈衝電場消融手術（治療房顫）。譚明華指，藥械通是第一步，醫生通也在進行，現正跟香港的醫生組織溝通，協助他們來華短暫執業，以便居民在本地看香港醫生。此外，在香港購買醫療保險的市民，在大灣區可否通行，也是非常重要的。

患者滿意度是醫院的生命線

他認為醫院要向高質量發展，一定要做好學科建設，包括質量、診療能力及水準提升。要有好的醫療設備及技術支撐學科發展，提升整體能力。要從內部培養及外部引進好醫生，並要提供優質服務，照顧更多不同患者。「患者滿意度是我們的生命線，醫院會持續提升滿意度，包括流程優化、便民服務，通過很多電子化方式令患者等候時間或其他方面更加便捷，令他們來到看診看得舒服、看得好。」