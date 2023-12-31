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國企華發 匠造中山國際生態大城「華發觀山水」 搶迎「灣區時代」 坐擁1,400億基建投入

【Presented by：WAW Creation】中山處於灣區中心黃金內灣，是珠江兩岸南沙、前海、橫琴三大國家級新區（自貿區）的重要銜接和轉換節點，承接大灣區內特大城市的發展活力、周邊相關產業的轉移與外溢。

由國企華發打造的「華發觀山水」現樓，是「華發優+產品體系5.0」升級打造而成，是中山「銷冠紅盤」，是一個約700畝的湖山大城，更是一個擁有約6,500戶的度假社區，被市場譽為品質交付保障的優質產品。

Presented by：WAW Creation

 

華發集團 8年蟬聯中國企業500強

華發集團創立於1980年，緊跟中國城鎮化步伐穩步發展，40多年來與國家戰略同行，更連續8年入榜「中國企業500強」，2023年位列169名，8年大幅躍升315位，並成功入選國務院國企改革「雙百企業」並獲評全國標杆。

 

嶺南名城 「國家森林城市」

中山古稱香山，因盛產沉香而名，香港也因轉運沉香而名；香港與香山一衣帶水、同文同脈，兩地交流往來密切、源遠流長。此外，中山亦是著名僑鄉，中山香山古城更是僑心的原鄉與原點，同聲同氣、文化同源、人緣相親、民俗相近，記錄着海外僑胞、鄉親的桑梓情懷。

還有，中山也是全國最早、大灣區城市中唯一獲得聯合國「人居獎」的城市，多次蟬聯「全國文明城市」。

 

GDP增長5.3% 態勢向好

根據中山市人民政府網資料，在2023年前三季度，中山地區生產總值為2,744.63億元（人民幣，下同），同比增長5.3%。目前全市經濟平穩運行，發展品質穩步提升，積極因素累積增多，向好態勢凸顯。

 

「小香港」三鄉 中珠「南大門」

有「小香港」之稱的三鄉，位於中山市南部，毗鄰港澳，與珠海接壤。三鄉常住人口約23.7萬（戶籍人口約7萬），港澳台同胞、旅外僑胞約5萬，僑胞人數龐大，尤以港澳為多。三鄉作為中山南部組團核心，生活交通皆方便，是名副其實的中珠「南大門」。

三鄉以其實力，過往曾獲得不少稱譽，而根據中山市三鄉鎮人民政府網站公布，近年更獲得以下稱號﹕

· 2020年，三鄉鎮獲中國互聯網新聞中心授予「新時代·中國最美休閒旅遊小鎮」和「新時代·中國文旅融合創新示範鎮」稱號

· 2021年9月，三鄉鎮入選「2021年全國千強鎮」

· 2023年10月，入選「2023年度全國綜合實力千強鎮」，排名第234

華發觀山水位處三鄉核心地區，地理位置優越，擁有多維立體交通，佔據灣區黃金區位，擁抱珠中港澳生活；港澳陸運交通直達，暢達灣區。

環境方面，項目背靠約17萬畝的五桂山，擁攬約1.3萬平方米的天然湖泊，背山瞰湖，藏風聚氣。同時，項目配置有全齡段活動區﹕四重園景慢跑系統、觀湖&登山私家徑、陽光草坪、觀景台、濱水籃球場等，實為養生宜居大城的不二之選。

 

生活配套醇熟 港人社區典範

配套方面，華發觀山水毗鄰珠海華發商都、山姆會員商店等設施，加上社區自帶約1.2萬平方米風情街、約3,500平方米休閒商業區，生活上完全可以不假外求。

更重要的是，這個山水社區有着約6,500戶的宜居宜度假的單位，加上超過3,000戶香港業主，將形成了一個同聲同氣的港人社區，香港人在這裏，肯定不會有陌生感。

 

港澳珠中 通行無憂

「港車北上」自駕﹕口岸→港珠澳大橋→G105國道一路通行

遊輪﹕中山港碼頭、珠海九州港碼頭

口岸接駁車服務﹕「社區順風車助你」一站通達港珠澳大橋口岸

粵港直通巴士﹕香港→三鄉客運站→K11路/K995路巴士→觀山水站

港珠澳大橋﹕香港口岸→珠海口岸→華發觀山水

海路﹕香港中港城→中山港→華發觀山水

高鐵﹕香港西九龍站→中山北站→華發觀山水

 

華發觀山水

香港展廳地址：九龍尖沙咀彌敦道184號有利大廈地鋪

聯繫電話：2622 2003

樓盤地址：中山市三鄉鎮文華中路華發觀山水銷售中心

聯繫電話：86760 8661 6688

 

湖山雅致住宅 洋房別墅現樓發售 首期5萬起

華發觀山水的規劃，共有7期，其中3期為高層，4期為別墅。產品涵蓋獨棟別墅、聯排別墅、疊拼別墅、高層等多元業態，讓準買家有更多元的選擇。至於最大的特色，當然是其百米樓間距，以及推窗即見湖山美景。此外，發展商在設計上亦相當有心思，其中的高層靈動戶型，戶戶朝南，通風採光一流，切合香港人的家居需求。

至於獨門獨戶的湖山別墅，更擁有舒心性價比，現樓搶先購，是養老度假的不二之選。

 

寶藏3+1房 總價11X萬起搶

特色﹕

．建面約1,280平方呎

．十字型動線戶型，科學佈局，動靜分區。

．南北超大露台，採光通風佳，開揚視野。

．南北向全景飄窗，湖山美景，盡收眼底。

．主臥套間配置獨立衛浴，提升居住品質。

 

靈動1+1房  總價5X萬起買

特色﹕

．建面約764平方呎

．戶型格局方正，餐客一體，生活更便利。

．高實用1+1房設計，高性價比置業優選。

．南面配置寬景露台，自在擁攬四季美景。

．三開間朝南，大面寬採光，提升舒適度。

 

湖山雅墅  盡享品位生活  總價18X萬起住

特色﹕

．建面約1,323-4,187平方呎

．湖山美墅，獨門獨戶，保證家的私密。

．入戶庭院、觀景露台，盡攬醉美風景。

．陽光地下空間，容納生活的更多精彩。

．尊享套間臥室，不凡格調彰顯身份感。

 

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更新時間:2023-12-31 06:29
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