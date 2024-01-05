佛山禪城匯聚優質教育 學校選擇多元化

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三龍灣小學 培育學生藝術及運動能力

早上走到佛山市禪城區三龍灣小學，會被操場上做運動的學生人數震撼。佛山市禪城區三龍灣小學全校有近三千名學生，在操場上僅是小一至小三年級學生，小四至小六學生在校園另一邊。內地校舍之大，人數之多，可令香港家長瞠目結舌。校園內還有眾多藝術作品及體育獎項展示，反映學生在學術以外，也有多元技能發展。

辦學歷史悠久 投入創新設備

佛山市禪城區三龍灣小學擁有73年歷史，最早可追溯至清朝，當時名為「同風社學」的私塾小學。1950年改名為奇槎小學後，2008年為滿足三龍灣周邊學生的就讀需求，學校經過重建擴建，以約4.25億元打造成高標準現代化的新校區，並同時融入禪城區品牌學校的環湖小學教育集團，改名為佛山市禪城區奇槎小學（環湖小學東校區），到2023年11月8日，正式名為佛山市禪城區三龍灣小學。

學校佔地約4.78萬平方米，建築面積約6.6萬平方米，設有東西兩區，有現代化的教學樓、辦公樓、智慧圖書館、陽光廚房、多功能大禮堂、智慧國學書法室、多媒體網路電腦室、VR技術綜合電教室、創客中心、室內游泳館、健身室、錄播室等。學校辦公室副主任張官林表示，學校的硬件設施落實的比較好，例如創客中心配套了3D打印及無人機試驗場，國學書法室則將傳統的書法教材全部放在「電子包」內，給學生直接在屏幕上面用毛筆臨摹古人的碑帖。而在師資方面，隨着校園擴大，學校從禪城區的其他學校選拔了一批骨幹老師，吸引一批佛山市實驗學校的老師到來，師資隊伍在禪城區也是較為突出的。

開拓學生個人興趣

三龍灣小學是一所全日制小學，現有教職員約162人，約60個班別，每班大約45至48名學生。學生由早上8時到校上課，至下午4時半放學，課後還可繼續在校內參加興趣班。張官林表示，學校很多活動都以培養學生藝術素養來開展，學校帶學生走進佛山的名勝古蹟，進行寫生、繪畫國畫，讓學生了解本地建築、文化及美食，「讓學生走進去，去發現、去傳承、去記憶。」

銅鑿剪紙是佛山優秀的地方傳統文化，學校有相關老師帶學生用最傳統的方式，以專門的銅鑿工具一錘一錘地將作品雕刻出來，將銅鑿剪紙承傳。此外還有各式各樣的藝術課堂，包括素描、書法、剪紙、陶藝，以及各種的樂器表演，都讓學生自由選擇，培養個人興趣。

此外，學校設有豐富的運動設施，每天早上，學生都會在運動場上進行30分鐘的廣播體操，然後進行10分鐘慢跑，每天有一兩節體育課，每周還會安排在家的運動作業，給學生足夠的運動量及體育活動，因此該校在體育比賽的成績也非常突出。

順天致性 學會欣賞美

「順天致性、美美與共」是三龍灣小學的辦學理念，目標是根據學生的特點提供指導，和同學一起共同美好發展。張官林解釋，「我們經常說因才施教，尊重學生的差異。因此要因應學生的特點給予鼓勵，幫助學生成長發展，讓學生更有自信。同時亦要懂得跟其他學生和睦相處，形成和諧共生的這樣一個共同體。」

佛山霍利斯 提供英式國際教育

助學生擁抱世界

全球競爭激烈，很多家長都想子女入讀國際學校，在未來贏在起跑線。佛山市霍利斯外籍人員子女學校（下稱佛山霍利斯），是一間英式走讀及寄宿學校，並延續姐妹學校英國霍利斯（LEH London）的輝煌成績，為6至18歲的學生提供純正的英式國際教育，培育傑出學生，有能力與世界接軌。

佛山霍利斯校長Mrs. Jane Arden在中國工作和生活已有七年時間，當初她和家人一起到中國北方的一所國際學校，希望子女能夠接受國際教育，沉浸在不同的文化，並學習這個地方的語言。現時來到佛山霍利斯，是為了讓學生擁有國際思維方式，並將不同文化融合在一起，因此學校亦吸引了眾多來自英國、歐洲、中國香港家庭的子女入讀。Arden透露學生喜歡學校的學術嚴謹，也喜歡這是寄宿學校，想在這裏變得更加自信及獨立，得到全面發展。

與英國霍利斯攜手發展

英國霍利斯是英國頂尖的女子學校，擁有300年教育歷史。據悉，Trumptech Education Group創辦人兼CEO Mr. Ming Kwok，九年前到英國與英國霍利斯洽談在中國開辦學校的事宜，就被該校能夠培養眾多傑出校友所吸引。於是英國霍利斯來到了中國，並與Trumptech一起選擇在佛山建造學校，令佛山霍利斯成為英國霍利斯的唯一海外分校。Arden認為，佛山的魅力在於有許多產業圍繞大灣區發展，有許多從海外而來的創業人士，因此需要一間適合多元文化的學校，可培育學生將來能夠適應世界任何地方，理解和欣賞不同文化。

佛山霍利斯自2021年開辦至今踏入第三年，一直得到英國霍利斯及Trumptech的大力支持。Arden表示，英國霍利斯為學校進行審查教育質量、安排學生交流，疫情期間進行網上科學展等，成為平等的合作夥伴。兩校共同努力，確保課程達到「黃金標準」，可以銜接全球各地的大學。

學習三語 必修普通話

佛山霍利斯不僅擁有優質學術設施，還有體育、音樂及藝術等多元化項目。Arden透露，學校設有音樂中心，並將發展成為本地的藝術中心，當中會有藝術展覽區，邀請本地藝術家到此展示作品，並為學生開辦「大師班」課程。另外，也會有本地運動員到校提供輔導課程，讓所有學生都能參與佛山的體育項目。她期望學校不是小小的「象牙塔」，而是社會的一部分。所有學生都能欣賞他們身處的社區，肩負起社會責任，並具備能夠成為世界公民的能力。

佛山霍利斯是一所國際學校，採用IGCSE和A-level的課程教學。除了普通話老師外，所有老師都是外籍人士。Arden指，世界上使用最多的三種語言是英語、普通話和西班牙語，在這裏學習普通話非常重要，有助將來繼續在亞洲生活和工作。她兩個女兒現在都能說流利的普通話。通過語言，更重要的是認識和尊重當地文化。

推動「8C價值觀」

「英國課程的美妙之處在於它提供了廣泛的機會。」學校將英文、中文、數學及科學納入核心科目，並且安排足夠時間給學生接觸人文、戲劇、音樂、體育等學科，期望學生能夠發揮才能，將來成為傑出的數學家、運動員、音樂家或藝術家。Arden表示，學校提出八大素質能力要求，稱為「8C價值觀」（包括：創造力、工匠精神、協作力、主動性、自信心、好奇心、溝通力和同理心）。學校的願景是為所有學生提供優質教育，賦予他們技能，使他們能夠繼續成為傑出的青年男女，並能掌握三種語言，能夠與世界溝通。Arden期望所有學生在社交和情緒智商上都像學術一樣具有智慧，離開學校時成為有自信的年輕人，願意與世界上的任何人交流，並在將來貢獻世界，回饋自身社區，無論是佛山或香港。

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