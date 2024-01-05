moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

個人理財 > 活在灣區

佛山禪城匯聚優質教育 學校選擇多元化

【Presented by：WAW Creation】全球各地都在「搶人才」，要成為人才，首要是通過教育培養。佛山禪城的學校選擇多，各類學校共有269所（不含普通高校），是孕育人才的好地方。當地更積極發展優質教育，例如在禪城區三龍灣奇槎社區，在眾多優質屋苑圍繞之中，有持續擴建及最近更名的佛山市禪城區三龍灣小學，以及坐落旁邊的國際學校——佛山市霍利斯外藉人員子女學校，都是區內優質教育之選。（活力禪城系列之三）

Presented by：WAW Creation

 

三龍灣小學 培育學生藝術及運動能力

早上走到佛山市禪城區三龍灣小學，會被操場上做運動的學生人數震撼。佛山市禪城區三龍灣小學全校有近三千名學生，在操場上僅是小一至小三年級學生，小四至小六學生在校園另一邊。內地校舍之大，人數之多，可令香港家長瞠目結舌。校園內還有眾多藝術作品及體育獎項展示，反映學生在學術以外，也有多元技能發展。

 

辦學歷史悠久 投入創新設備

佛山市禪城區三龍灣小學擁有73年歷史，最早可追溯至清朝，當時名為「同風社學」的私塾小學。1950年改名為奇槎小學後，2008年為滿足三龍灣周邊學生的就讀需求，學校經過重建擴建，以約4.25億元打造成高標準現代化的新校區，並同時融入禪城區品牌學校的環湖小學教育集團，改名為佛山市禪城區奇槎小學（環湖小學東校區），到2023年11月8日，正式名為佛山市禪城區三龍灣小學。

學校佔地約4.78萬平方米，建築面積約6.6萬平方米，設有東西兩區，有現代化的教學樓、辦公樓、智慧圖書館、陽光廚房、多功能大禮堂、智慧國學書法室、多媒體網路電腦室、VR技術綜合電教室、創客中心、室內游泳館、健身室、錄播室等。學校辦公室副主任張官林表示，學校的硬件設施落實的比較好，例如創客中心配套了3D打印及無人機試驗場，國學書法室則將傳統的書法教材全部放在「電子包」內，給學生直接在屏幕上面用毛筆臨摹古人的碑帖。而在師資方面，隨着校園擴大，學校從禪城區的其他學校選拔了一批骨幹老師，吸引一批佛山市實驗學校的老師到來，師資隊伍在禪城區也是較為突出的。

 

開拓學生個人興趣

三龍灣小學是一所全日制小學，現有教職員約162人，約60個班別，每班大約45至48名學生。學生由早上8時到校上課，至下午4時半放學，課後還可繼續在校內參加興趣班。張官林表示，學校很多活動都以培養學生藝術素養來開展，學校帶學生走進佛山的名勝古蹟，進行寫生、繪畫國畫，讓學生了解本地建築、文化及美食，「讓學生走進去，去發現、去傳承、去記憶。」

銅鑿剪紙是佛山優秀的地方傳統文化，學校有相關老師帶學生用最傳統的方式，以專門的銅鑿工具一錘一錘地將作品雕刻出來，將銅鑿剪紙承傳。此外還有各式各樣的藝術課堂，包括素描、書法、剪紙、陶藝，以及各種的樂器表演，都讓學生自由選擇，培養個人興趣。

此外，學校設有豐富的運動設施，每天早上，學生都會在運動場上進行30分鐘的廣播體操，然後進行10分鐘慢跑，每天有一兩節體育課，每周還會安排在家的運動作業，給學生足夠的運動量及體育活動，因此該校在體育比賽的成績也非常突出。

 

順天致性 學會欣賞美

「順天致性、美美與共」是三龍灣小學的辦學理念，目標是根據學生的特點提供指導，和同學一起共同美好發展。張官林解釋，「我們經常說因才施教，尊重學生的差異。因此要因應學生的特點給予鼓勵，幫助學生成長發展，讓學生更有自信。同時亦要懂得跟其他學生和睦相處，形成和諧共生的這樣一個共同體。」

 

佛山霍利斯 提供英式國際教育

助學生擁抱世界

全球競爭激烈，很多家長都想子女入讀國際學校，在未來贏在起跑線。佛山市霍利斯外籍人員子女學校（下稱佛山霍利斯），是一間英式走讀及寄宿學校，並延續姐妹學校英國霍利斯（LEH London）的輝煌成績，為6至18歲的學生提供純正的英式國際教育，培育傑出學生，有能力與世界接軌。

佛山霍利斯校長Mrs. Jane Arden在中國工作和生活已有七年時間，當初她和家人一起到中國北方的一所國際學校，希望子女能夠接受國際教育，沉浸在不同的文化，並學習這個地方的語言。現時來到佛山霍利斯，是為了讓學生擁有國際思維方式，並將不同文化融合在一起，因此學校亦吸引了眾多來自英國、歐洲、中國香港家庭的子女入讀。Arden透露學生喜歡學校的學術嚴謹，也喜歡這是寄宿學校，想在這裏變得更加自信及獨立，得到全面發展。

 

與英國霍利斯攜手發展

英國霍利斯是英國頂尖的女子學校，擁有300年教育歷史。據悉，Trumptech Education Group創辦人兼CEO Mr. Ming Kwok，九年前到英國與英國霍利斯洽談在中國開辦學校的事宜，就被該校能夠培養眾多傑出校友所吸引。於是英國霍利斯來到了中國，並與Trumptech一起選擇在佛山建造學校，令佛山霍利斯成為英國霍利斯的唯一海外分校。Arden認為，佛山的魅力在於有許多產業圍繞大灣區發展，有許多從海外而來的創業人士，因此需要一間適合多元文化的學校，可培育學生將來能夠適應世界任何地方，理解和欣賞不同文化。

佛山霍利斯自2021年開辦至今踏入第三年，一直得到英國霍利斯及Trumptech的大力支持。Arden表示，英國霍利斯為學校進行審查教育質量、安排學生交流，疫情期間進行網上科學展等，成為平等的合作夥伴。兩校共同努力，確保課程達到「黃金標準」，可以銜接全球各地的大學。

 

學習三語 必修普通話

佛山霍利斯不僅擁有優質學術設施，還有體育、音樂及藝術等多元化項目。Arden透露，學校設有音樂中心，並將發展成為本地的藝術中心，當中會有藝術展覽區，邀請本地藝術家到此展示作品，並為學生開辦「大師班」課程。另外，也會有本地運動員到校提供輔導課程，讓所有學生都能參與佛山的體育項目。她期望學校不是小小的「象牙塔」，而是社會的一部分。所有學生都能欣賞他們身處的社區，肩負起社會責任，並具備能夠成為世界公民的能力。

佛山霍利斯是一所國際學校，採用IGCSE和A-level的課程教學。除了普通話老師外，所有老師都是外籍人士。Arden指，世界上使用最多的三種語言是英語、普通話和西班牙語，在這裏學習普通話非常重要，有助將來繼續在亞洲生活和工作。她兩個女兒現在都能說流利的普通話。通過語言，更重要的是認識和尊重當地文化。

 

推動「8C價值觀」

「英國課程的美妙之處在於它提供了廣泛的機會。」學校將英文、中文、數學及科學納入核心科目，並且安排足夠時間給學生接觸人文、戲劇、音樂、體育等學科，期望學生能夠發揮才能，將來成為傑出的數學家、運動員、音樂家或藝術家。Arden表示，學校提出八大素質能力要求，稱為「8C價值觀」（包括：創造力、工匠精神、協作力、主動性、自信心、好奇心、溝通力和同理心）。學校的願景是為所有學生提供優質教育，賦予他們技能，使他們能夠繼續成為傑出的青年男女，並能掌握三種語言，能夠與世界溝通。Arden期望所有學生在社交和情緒智商上都像學術一樣具有智慧，離開學校時成為有自信的年輕人，願意與世界上的任何人交流，並在將來貢獻世界，回饋自身社區，無論是佛山或香港。

 

更多大灣區資訊請瀏覽以下網址：https://mpgba.com/

金價市況
永豐金融集團
商品買入賣出
倫敦金2034.62035.1
港金1888018887
倫敦銀22.97023.010
鈀金989.51009.5
鉑金930.3938.3
美電7.82037.8208
更新時間:2024-01-10 20:24
資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】