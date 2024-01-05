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華發展銷廳落地香港 即場推介中山珠海項目

【Presented by：WAW Creation】港人北上熱持續，同時亦對大灣區的樓盤有一定的市場需求。珠海華發實業股份有限公司（以下簡稱「華發股份」）在香港的唯一展銷廳，已於日前在尖沙咀舉行開幕禮，為香港客戶提供便捷周到的置業服務。

Presented by：WAW Creation

華發股份董事局副主席兼總裁陳茵在致辭中表示，華發股份是華發集團旗下承接房產開發的平台公司，致力於打造高品質人居產品的開發建設，現已形成以精品住宅為主業，商業運營、物業管理與上下游產業鏈為支撐的「1+3」發展格局。香港與華發股份大本營珠海隔江相望、陸橋相連、血脈相親，同為國家粵港澳大灣區戰略的中心城市，是華發股份高度重視並積極開拓的重要市場。

 

助力港人灣區置業

華發股份香港展銷廳設有展示區、銷售區以及豐富的互動體驗區。通過展示區將華發在內地的優質樓盤介紹給香港客戶，包括項目的建築風格、配套設施及區位優勢等。銷售區將提供專業的置業諮詢服務，協助客戶選擇最適合需求的物業，並深入解答有關購房流程和政策的疑問，給客戶帶來一條龍式的置業服務。展銷廳的另一特色是互動體驗區，透過先進的科技和創新的展示方式，客戶可身臨其境地感受內地樓盤的獨特魅力。日後還會提供虛擬實境（VR）漫遊、視頻展示等多種方式，使客戶能夠親身體驗未來可能的生活場景。

開幕儀式後的項目推介活動，是位於珠海十字門CBD的「十字門華發商都|海薈」與中山三鄉鎮的「華發觀山水」兩大近期重點項目。

其中，十字門為港珠澳大橋車輛北上的第一站落腳點，佔據得天獨厚的地理位置，料將成為粵港澳大灣區發展新興引擎之一。至於華發觀山水所在的三鄉鎮，則佔據灣區黃金區位，享有港澳陸運交通直達，並配有口岸接駁車服務，一站直達港珠澳大橋口岸。

近年來，隨着香港和大灣區城市的日益融合以及愈加便利的交通，港人大灣區置業，尋找更具發展潛力的生活選擇，已成新趨勢。自2012年開始，華發股份全面實施「立足珠海，布局全國」發展戰略，堅持深耕一二線高能級城市，積極開拓港澳及海外市場。目前，華發股份已覆蓋粵港澳大灣區、長三角區域、京津冀協同發展區域以及長江經濟帶等國內主要經濟圈，在超特大城市中布局逾17座。

據了解，華發股份將順應「科技+」和健康人居發展趨勢，打造新一代「優+產品」體系，引領宜居、環保、智能未來，並積極擁抱粵港澳大灣區建設的歷史性機遇，為客戶提供更多元化的居住和投資選擇，與商業夥伴建立緊密的合作關係，以共同見證大灣區置業的美好前景。

 

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更新時間:2024-01-10 20:24
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