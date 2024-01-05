深圳內望：年終衝刺 大宗先行

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來到2023年最後一個月，總體市況穩中有進，雖然沒有新的政策出台支持樓市，但是政府換屆交班完成，支持政策相信將會陸續到來，政策面大方向是向好的發展。從更宏觀的角度看，目前困擾樓市的是整體的經濟面，搞好經濟是接下來的重點。經濟好，人民收入增加，購房的意願才能旺盛，反之，口袋沒有多餘資金，自然沒有購房的信心。

當下市況，共識是缺乏信心，開發商缺乏信心，表現出來的行為，就是要錢不要貨，情願降價促銷，也不願意囤積庫存。而縱觀去年12月份，專案之間降價搶客情況有所收斂，沒有之前卷得那麼嚴重，個別項目更加揚言今年開始，將會取消優惠，反映出個別開發商對後市信心有所恢復，從之前多賣的心態，改變為多賺，循序漸進的收回一點折扣，在保持一定的銷售速度的同時，提升每套房的利潤。

優質項目銷售理想 顯購買力雄厚

12月份有多個人才房開售，銷售成績相當理想，反映深圳的購買力還是很雄厚，只要是性價比高的優質項目，還是受市場追棒。商品房方面，地鐵前海時代廣場，讓深圳市場再現「日光盤」，證明前海的未來可期，客戶對前海發展還是充滿信心。還有一個新盤，總章翡翠公館，選擇在30號開盤，開盤當天人頭湧湧，好不熱鬧，80平米3房產品非常受歡迎，不到一個上午就售罄。

存量房市場方面，延續之前新政的威力，優質住宅換房情況持續，特別是南山及華僑城區域，存量房成交還是表現活躍。其他區域相比之下有所遜色，個別信心不足的小業主，議價空間還是比較大，總體來說房價仍然有下行壓力。以政府的指導價作為標準去參考的話，現在掛盤的房源，超過一半已經低於指導價，反映小業主的信心還不足！

大宗交易多於前11個月總和

年終衝刺階段，市場上突然爆出多宗大交易，整棟整售或者是幾層的過億元交易，一個月下來的成交個案，比之前11個月加起來的還要多，可見集中爆發程度有多麼厲害。目前總體投資環境還是很一般，持有現金可以投資的選擇，其實也並不多。隨着房價這幾年深度調整，房價已經下跌至吸引人的水準，聰明的投資者確信樓市已經見底，趁機抄底入市。

除了大宗交易特別多，12月份商鋪成交也很活躍，住商倒掛，個別項目出現底商價格比上面住宅還便宜，加上出租的高租金支持，商鋪的吸引力非同凡響。買鋪收租，的確是當下一個很不錯的投資選擇，租金很有機會大過月供款，只需要小額的首期款，就可以買個鋪，不僅擁有升值潛力的資產，還可以每個月收到固定回報。

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