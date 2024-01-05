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全球微粵曲大賽第五屆作品創作賽 頒獎典禮掠影（一）

【Presented by：WAW Creation】「全球微粵曲大賽第五屆作品創作賽」頒獎典禮已於12月15日在廣州市文化館舉行，13首獲獎金曲作品題材豐富，粵港澳三地曲藝名家齊聚演繹，傳唱嶺南傳統文化。今期介紹的金曲，包括有運用粵曲傳統曲牌和流行音樂元素跨界融合的《剪雨》；傳統粵曲精品《陸游雨夜抒壯懷》；歌唱新時代灣區風貌的作品《奔騰的濠江》；以及鼓勵下一代成長的作品《學飛》，展現出微粵曲的豐富元素和內涵。

（編按﹕第五屆「全球微粵曲大賽第五屆作品創作賽」合共評選出的13首金曲，本報將陸續作出介紹。）

Presented by：WAW Creation

 

全球微粵曲大賽第五屆作品創作賽金曲

《剪雨》

作者：伍家輝

演唱：伍家輝、戴曉靜

作品萃自廣東粵劇南音板面元素，與現代音樂旋律相結合。展現了作者在清明時節感歎時光飛逝如雨，感悟四季交替、人生浮沉的情景。表達了撥開心中迷霧，滿懷信心向前尋找心中夢想的積極態度。

 

《陸游雨夜抒壯懷》

作者：白慶賢粵劇藝術工作室

演唱：白慶賢

作品以南宋愛國詞人陸游的古詩《十一月四日風雨大作》為創作題材，選用了適合表達人物心境的小曲與梆、簧，如「朦朧」、「花香襯馬蹄」、「反線七字清」等，把陸游雨夜賦詩描繪得如聽其聲、如觀其形，帶領我們感受他收復國土、報效國家的壯志和「年既老而不衰」的矢志不渝精神。

 

《學飛》

作者：蘇些雩

演唱：廖綺、吳雨羲、郭一丁、胡珈惠、黃紫殷、陳葆頤、郭恩妤、黃奕喬

作品題材關於少兒成長，借鳥兒的對唱問答，用擬人法講述成長的必由之路，寓教於樂，闡明道理。鼓勵孩子們學習海燕搏浪、青松屹立、不畏艱難險阻，牢記每一步都必須努力，有付出才會有收穫。

 

《奔騰的豪江》

作者：中國戲劇曲藝家澳門聯誼會

演唱：黎駿聲、仇坤儀

作品以優美、抒情的小曲「燕呢喃」、「彩雲追月」等貫串於粵曲梆、簧之中，描繪了澳門繁榮昌盛的景象。再加以豪雄激揚的音樂節奏，使全曲極富時代氣息，頌揚了這座濱海之城融入灣區，創造更美好未來的信心和氣魄。

 

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更新時間:2024-01-10 20:24
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