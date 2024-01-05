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宜居香港：居港常用網站 官方渠道獲取可靠資訊

【Presented by：WAW Creation】高才通或人才來港，很多時都需要了解香港的政策措施、生活資訊及各類人事登記方法等。內地網上例如小紅書，提供了大量資訊，不過內容參差紛雜，未必全面和可靠，有時還有機會「撞板」。要取得第一手可靠資訊，當然還是以官網或半官網機構公布為準。

Presented by：WAW Creation

 

人才辦

人才服務辦公室就招攬人才、便利入境以及相關支援提供一站式服務。網站分享了香港的新聞、最新資訊及熱話，並提供各種玩樂情報及生活指南，帶大家探索美食，分享購物、接觸潮流文化的好去處，並可了解香港的住屋、交通、教育、醫療、稅務及獨特發展機遇。網站還會協助人才移居香港及求職，輕鬆融入香港的工作和生活之中。

網頁：https://www.hkengage.gov.hk/zh-HK/

 

入境事務處

入境事務處負責實施出入境管制和執行法律，並且提供多項便民服務。網站設有「高端人才通行證計劃」的申請指引，還有各類辦證服務，例如身份證、婚姻登記、出生及死亡登記、簽發旅行證件等，要進行網上辦理也非常方便，出入境就至安心。

網頁：https://www.immd.gov.hk/hkt/index.html

 

香港高才通人才服務協會

協會吸納申請香港高才簽證的高才加入，協助會員解決職業發展、文化和生活等方面的問題。分享各類生活資訊，安排聯歡活動、參觀及講座，幫助高才更快融入及了解香港。並且發布調查報告、聯同不同機構組織舉辦活動等，積極引導人才成就自我，貢獻香港。

網頁：https://www.hkttsa.com/

 

更多網站：

香港政府一站通，提供本港居民、商務及貿易、非本港居民的資訊及服務：

https://www.gov.hk/tc/residents/

香港警務處，設有電子報案中心：

https://www.police.gov.hk/ppp_tc/index.html

教育局，提供全港幼稚園、中小學、專上教育、特殊教育等學校資訊：

https://www.edb.gov.hk/tc/index.html

醫院管理局，認識43間公立醫院和醫療機構、49間專科門診、74間普通科門診的服務和收費：

https://www.ha.org.hk/visitor/ha_index.asp

商務及經濟發展局，了解主要經濟指標，便捷連結政府不同商貿平台：

https://www.cedb.gov.hk/tc/

運輸署，申請續領車牌，了解交通實況：

https://www.td.gov.hk/tc/home/index.html

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更新時間:2024-01-10 20:24
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