佛山禪城社區 蛻變顯活力 凝聚商戶居民 共建美好

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蘭桂社區 基層善治 譜寫商住共融

蘭桂社區原是人口密集的舊區，經過活化改造，成功打造了嶺南天地，成為禪城的地標旅遊熱點，毗鄰的房屋也「變身」成高級住宅，吸引新市民、外國友人、港澳台同胞在此居住，聚合成小小「聯合國」般的生活社區。社區透過基層善治的方式，推動商戶及居民共建共融環境，一起在此愉快的工作和生活。

蘭桂社區經過2007年的三舊改造後，已發展成一處集商業、文化、旅遊、居住為一體的商圈型居住型社區。社區佔地0.29平方公里，有佔三分之二面積的商圈，有東華嘉苑高級住宅，也有18處歷史文化保護單位，形成獨特的文化社區。

要令每個人在這裏安居樂業，蘭桂社區積極帶動基層社區治理和文商旅產業的高品質發展。蘭桂社區黨委書記薛佳指：「我們既是居民的代表，也是引導者、推動者以及牽線者。通過社區治理，引導居民與商家之間和諧共處，同時推動基層治理向善向上，着力提高社區商圈治理的發展水平。」

以「文化共享」為引

「和諧共建、商社共融、文化共享」是蘭桂社區的工作思路，帶動轄區的物業公司、商家企業、熱心群眾居民等持分者，紛紛踴躍的參與當中的基層治理。社區更經常邀請居民參與美食分享、迎新年寫揮春、詠春拳興趣班等本地文化活動。薛佳透露，他們連接社區資源，以「文化共享」為切入點。透過舉辦不同文化活動，藉此了解居民的需求，幫助居民更快融入社區。

為了持續深化社區共融、共建、共享的新格局。蘭桂社區組織商家代表、文化工作者、社會組織資源等，成立志願者服務隊，在傳承文化、實現善治的同時，促進創新資源聯享，推動社區高品質發展。

建立社區多元共治

蘭桂社區成立的「樂善蘭桂互助基金」，獲眾多商家紛紛享應參與，幫助困難群眾解決實際問題。社區亦充分發揮統籌資源能力，開展多種品牌服務活動，促進商社融合。薛佳強調，社區通過開展不同形式的服務活動，引導居民主動參加社區治理。同時又與商家緊密互動，了解商家需求。例如舉辦商企開放日，組織居民走進商家互相了解。開展政策諮詢宣傳活動，組織相關政府單位到來為商家開展專場的諮詢服務會，並且幫助商家安排技能培訓，例如消防演練、急救培訓、業務培訓等，期望通過各項措施，凝聚商家的力量，幫助商家在商圈有更好的發展。

持續提升服務質素

走進嶺南天地旁邊的東華嘉苑，沒有了商圈的繁華喧鬧，換來了恬靜舒適的居住環境，屋苑樓宇高低有序，綠樹成蔭，各種運動娛樂配套分布其中，小區內還配備會所及運動器材設施，包括室內游泳池、健身室、桌球室、乒乓球室、商務中心、會議室等。居民可閒坐花園賞景，在游泳池中暢泳，投入輕鬆寫意的生活之中。

由於現時有較多租客在此居住，面對居民和商家企業流動性較大的挑戰，薛佳表示，社區採取定期走訪、與物業隨時保持溝通聯繫等措施，及時更新掌握轄區情況。二是因應居民素質普遍較高，社區團隊要不斷學習，提高業務能力，加強溝通協調能力，以居民需求為導向，提高解決問題能力。三是考慮如何調動商圈企業參加社區基層治理的積極性，積極發揮商圈志願者服務隊的作用，凝聚商家力量，引導商家履行社會責任，展現社會擔當。薛佳期望：「通過提升服務水平，給居民享受一個安心、開心、非常安寧和諧的居住環境。」

垂虹社區 注入文藝氣息 老區提升 煥發新活力

在禪城區中心，有一處年輕人爭相前往「打卡」之地，那裏有本土情懷的書店、格調別緻的咖啡館、創意豐富的藝術空間，上世紀八九十年代的舊民居區竟然煥發出新活力，這便是垂虹社區。

與禪城區其他社區相比，垂虹社區是一個文藝氣息濃厚、人文休閒氛圍突出、文商旅高度融合發展，面向國際、「自然生長」的高格調與煙火氣共融型的藝術社區。

濃郁文藝氛圍的形成

從形成到成型，社區主任劉雪蓮形容這是一個「自然而然」的過程。垂虹社區是祖廟街道第一批改造的老舊社區，早在2014年首次提升改造，主要令基礎設施煥然一新，為居民提升整體生活環境。包括拆除違規設置的戶外LED屏，修復坑洼破損路面，規範沿街商舖佔道經營及亂堆放雜物行為，及時修剪零散雜亂的道路兩旁景觀綠化帶並納入常態化營養，提升片區整體整潔度、舒適度，為格調提升打下良好基礎。

兩年後，隨着先行書店入駐小區，在垂虹路臨街位置開店營業，慢慢吸引人流的同時，也陸陸續續聚集了一批年輕的藝術空間主理人，有的是從一線城市甚至是海外歸來落地創業，他們租下小區的空置房屋，改造成不同類型的工作室和藝術空間。正所謂「人以群分」，如此才能漸漸形成文化氣息極其濃厚的社群。他們的入駐打開了垂虹的世界，也讓外面的世界認識了垂虹。

主理人參與社區提升改造

接下來，為了使社區的格調和氛圍統一，提升改善的工作一直在進行中，例如調動物業公司出資對接青年設計師，結合垂虹氛圍格調重新設計，更新小區主要出入口和周邊圍欄殘舊破損的門面形象，「扮靚」社區格調氛圍。其次是根據街道的要求，凝聚片區主理人的力量，聽取片區主理人的意見和建議，圍繞藝術打造、藝術活動和藝術空間三方面提升垂虹藝術格調。

在採訪中，社區工作人員和店舖的主理人們相談甚歡，默契無間。劉雪蓮以「朋友」形容二者的關係，主理人們為社區改造出謀劃策，社區的工作人員也為他們盡心服務。據了解，社區有一支30多人組成的志願服務隊，專門幫主理人們解決問題，宣傳活動。

小區裏的居民仍以當地人為主，有一千多戶，其中老年人比例達到27%。對不斷湧現出來的年輕化的工作室，劉雪蓮表示，居民的接受度和包容度很高。小區周圍人流量多了，來休閒消費的人也多，他們樂見其成。社區也為居民和主理人之間創造互動機會，例如社區每年寒暑假開展一些文化藝術類活動，邀請主理人、文化人與青少年們一起交流，「社區氛圍很和諧。」

更多空間等待開發新用

「年輕人最懂年輕人。」劉雪蓮相信，年輕人做出來的作品一定會受歡迎。她透露，有之前已經搬走的居民又陸續搬回來，人氣開始聚集。隨之而來會有更多資金流入。她坦言，在提升的過程中所面臨的挑戰是，怎樣改得更貼心，更合乎居民的心意，甚至改得更有特色，掌握格調發展的態勢。

劉雪蓮指，現時小區還有較多的可開發利用的空間，另一方面，整個小區內亦有較多可以增強的文化藝術氣氛的空間。「大公園、馬路、邊角位提升還在計劃中，預計到2025年將會有較大變化。」她坦言，「我們盡量利用社區內可利用的空間來承載藝術，希望那些藝術載體空間能如珍珠一般點綴在老舊社區當中，在璀璨燈火下與人間煙火相映成趣，我們透過優化物業空間，公園的可用綠化用地以及一些不起眼的角落來打造藝術格調氛圍。」

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