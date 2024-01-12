河套「香港園區」研討會1月26日舉行 于常海：冀集思廣益 發揮香港優勢

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大灣區科學論壇、香港生物科技協會繼去年在深圳舉行交流說明會，了解3平方公里深圳園區的規劃後，將於今年一月廿六日，聯合港深創新及科技園有限公司及大灣區香港中心舉辦「河套香港園區在大灣區科技創新的功能作用」研討會，並邀來業內權威人士，就香港的87.7公頃，如何發揮香港的優勢、「一河兩岸一區兩園」如何成為大灣區乃至全國國際科技創新中心等議題討論和交流。

香港生物科技協會主席于常海指出，對業界來說，只有清楚了解河套的整體規劃和未來發展，以及所提供的服務優惠以至機遇，才能為加入河套作出更好的規劃。也所以，他亦一直鼓勵業內人士多參加該類會議甚至展覽，問清楚要知道的事宜，同時亦要將所遇上的問題、要求以至建議「講出來」。

他直言，在香港科創界在大灣區的發展，南沙可以說是先行者，尤其港人港稅等優惠政策，為大灣區作出了很好的示範。所以，他希望接近香港的河套香港園區，亦能為香港科創界帶來突破，打造一個可持續發展的「模式」，特別是可供與河套對接的北部都會區，在建造更多科技園時提供參考模式。

據資料顯示，香港園區分兩期由西至東發展。第一期規劃已初步完成，總樓面面積可以達到100萬平方米，將規劃具不同產業主題的片區，包括生命健康科技區、產學研區、人工智能與數據科學區、新科技先進製造區，以及人才住宿區、商業和附屬設施。第一期的首三座大樓將按照原定時間表，於今年年底開始陸續落成。此外，香港園區與落馬洲／新田一帶的新創科用地將整合為新田科技城，共提供300公頃的創科用地，助力香港發展成國際創科中心。

「河套香港園區在大灣區 科技創新的功能作用」研討會

日期：2024年1月26日（周五）

時間：下午2:30至下午5:50

地點：香港會議展覽中心2樓S221-230室

主辦：大灣區科學論壇、香港生物科技協會、港深創新及科技園有限公司及大灣區香港中心

費用：全免

查詢：（852） 2116 4962

（86） 138 2221 8023

會議內容及發言嘉賓：

- 致歡迎辭及總結

全國政協副主席 梁振英

- 主題演講

香港特別行政區政府創新科技及工業局局長 孫東

- 香港園區發展策略及進展

港深創新及科技園有限公司行政總裁 馬惟善

- 重溫深圳園區發展概況

深圳市福田區委副書記、區長 周江濤

- 深港攜手 打造一所培養拔尖科創人才的黃埔軍校

香港科技大學電子與計算器工程學系教授 李澤湘

- 河套深港兩個園區的戰略意義

香港中文大學（深圳） 講座教授、全球與當代中國高等研究院院長 鄭永年

- 香港及深圳園區的合作

一國兩制研究中心研究總監 方舟博士

- 對香港園區發展的意見和建議

綜合開發研究院（中國深圳）港澳及區域發展研究所所長 張玉閣

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