河套「香港園區」研討會1月26日舉行 于常海：冀集思廣益 發揮香港優勢

【Presented by：WAW Creation】自去年國務院公布《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》後，深港兩地對河套的關注度大增。河套深港科技創科合作區面積約3.89平方公里，是香港跟深圳唯一一塊地理相連的合作區，被業界視為科創業界的未來發展機遇。
【Presented by：WAW Creation】
大灣區科學論壇、香港生物科技協會繼去年在深圳舉行交流說明會，了解3平方公里深圳園區的規劃後，將於今年一月廿六日，聯合港深創新及科技園有限公司及大灣區香港中心舉辦「河套香港園區在大灣區科技創新的功能作用」研討會，並邀來業內權威人士，就香港的87.7公頃，如何發揮香港的優勢、「一河兩岸一區兩園」如何成為大灣區乃至全國國際科技創新中心等議題討論和交流。
香港生物科技協會主席于常海指出，對業界來說，只有清楚了解河套的整體規劃和未來發展，以及所提供的服務優惠以至機遇，才能為加入河套作出更好的規劃。也所以，他亦一直鼓勵業內人士多參加該類會議甚至展覽，問清楚要知道的事宜，同時亦要將所遇上的問題、要求以至建議「講出來」。
他直言，在香港科創界在大灣區的發展，南沙可以說是先行者，尤其港人港稅等優惠政策，為大灣區作出了很好的示範。所以，他希望接近香港的河套香港園區，亦能為香港科創界帶來突破，打造一個可持續發展的「模式」，特別是可供與河套對接的北部都會區，在建造更多科技園時提供參考模式。
據資料顯示，香港園區分兩期由西至東發展。第一期規劃已初步完成，總樓面面積可以達到100萬平方米，將規劃具不同產業主題的片區，包括生命健康科技區、產學研區、人工智能與數據科學區、新科技先進製造區，以及人才住宿區、商業和附屬設施。第一期的首三座大樓將按照原定時間表，於今年年底開始陸續落成。此外，香港園區與落馬洲／新田一帶的新創科用地將整合為新田科技城，共提供300公頃的創科用地，助力香港發展成國際創科中心。
地點：香港會議展覽中心2樓S221-230室
主辦：大灣區科學論壇、香港生物科技協會、港深創新及科技園有限公司及大灣區香港中心
查詢：（852） 2116 4962
（86） 138 2221 8023
香港特別行政區政府創新科技及工業局局長 孫東
- 深港攜手 打造一所培養拔尖科創人才的黃埔軍校
香港科技大學電子與計算器工程學系教授 李澤湘
香港中文大學（深圳） 講座教授、全球與當代中國高等研究院院長 鄭永年
綜合開發研究院（中國深圳）港澳及區域發展研究所所長 張玉閣
更多大灣區資訊請瀏覽以下網址：https://mpgba.com/
|商品
|買入
|賣出
|倫敦金
|2050.2
|2050.7
|港金
|19024
|19031
|倫敦銀
|23.105
|23.145
|鈀金
|958.0
|978.0
|鉑金
|909.5
|917.5
|美電
|7.8232
|7.8237