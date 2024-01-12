全球微粵曲大賽第五屆作品創作賽金曲

《孟母斷機》

作者：鄧偉堅（廣州市粵劇風腔藝術研究會）

演唱：曹秀琴、黃瀚

作品以「孟母三遷」和「孟母斷機」兩個歷史故事為題材，運用粵曲板腔和小曲將故事情節進行戲劇性的展現。通過孟母對童年孟子的貪玩翹課，孟母折斷織機上的梭子作喻，教導持之以恆的道理。

Presented by：WAW Creation

《東坡說》

作者：蘇宇舟

演唱：蘇宇舟、周麗珊

作品以中國著名的唐宋八大家之一蘇軾的人生經歷及所作詩詞為題材，通過對《水調歌頭·明月幾時有》《定風波》等詩詞內容的演繹，展現一種進退自如、充滿豪情和逸趣的人生態度。

《靜夜思》

作者：麥子杰

演唱：麥子杰、林彩霞

作品以唐代詩人李白所作的《靜夜思》為題材，通過巧妙的藝術創作構思，將極具南方民族樂器特色的潮派古箏，和廣府粵語流行歌曲元素、廣府經典粵曲唱腔，進行跨界融合。古詩新唱，清新淡雅脫俗而又朗朗上口。

《得閒飲茶》

作者：龍莆堯（廣州市黃埔區戲曲家協會）

演唱：莊臣、玉龍、司馬德

「得閒飲茶」是廣府人相見或道別的口頭語，是最具廣府文化特色的傳統民俗，是海外幾千萬廣府人的鄉愁所在。作品在讚揚廣府文化的同時，唱頌了當今人民的幸福生活。

《海心燈影·橋韻》

作者：周志雄（廣州市曲藝家協會）

演唱：何萍

海心橋是美麗廣州的新地標，中國橋樑建設的新名片，被稱為「亞洲之光」，榮獲2023年「世界人行橋獎」唯一金獎。作品將耳熟能詳的小曲與傳統梆黃有機連接，以歡快抒情的曲調，描述遊客流覽海心橋、目睹醉人花城新貌的情景，藉此謳歌大灣區城市建設的非凡成就。

《綠滿鼎湖》

作者：肇慶市曲藝家協會

演唱：曾慧

作品以肇慶知名風景名勝鼎湖山為題材，以小見大，歌頌祖國的大好河山。曲中描述了一山飛峙、峰巒重疊、蔥蘢茂密、濃蔭蔽日的清涼世界，以及嶺南四大名剎之首的古剎慶雲寺、寶鼎園等景觀，帶我們領略如詩如畫的鼎湖風光。

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