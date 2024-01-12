市場信息：行走大灣區必備孖寶——充電器和充電線

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那麼，行走大灣區，最重要的隨身物品是甚麼呢？

答案一定少不了手機（手提電話），且須屬於智能手機。無他，單就種種電子支付以至購買高鐵票或路面交通「Call網約車」，都少不得它！

也所以，手機的兩個最佳拍檔——充電器和充電線，也就成為了行走大灣區的必備孖寶。

當然，大家亦會發現，目前市場中提供相關產品的品牌不少，XPower便是其中一家。其中取名「阿婆」的4合1多功能無線充電器，售價港幣298元；提供最大15W的輸出，可供4裝置同時充電。採用「Qi」15W無線快充，支援iPhone15大部份Android等無線充，同時亦支援Apple Watch (3及以後型號)及AirPods 2/AirPods Pro充電。由於採用雙線圈設計，支援直向/橫向充電；此外，備有USB輸出(5V/1A)及Type-C輸入。在安全認證方面，該產品獲得CE,FCC,RoHS的認證，120 x 71 x 113mm的尺寸及143g的重量亦適合隨身攜帶。

充電線方面，XPower的「2出3高速充電線」系列更與黑豹、鋼鐵俠、美國隊長聯乘，售價港幣99元。這個產品線長1米，支援3裝置同時充電，採耐用鋁合金及無氧純銅線芯而成，並配上防撕裂線殼。可輸出Lightning, Type-C 及Micro USB，而輸入則包括Type-C 及USB-A，並支援最大5V/3A(Type-C)或5V/2.4A(Lightning & Micro USB)高速充電。

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