珠海中旅海泉灣時光序 海洋溫泉度假別墅現樓 售247萬人民幣起

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超前思維 打造創新項目

粵港澳大灣區是國家重點發展戰略，隨多元立體交通網的日益完善，粵港澳一小時生活圈逐步擴大。對有意到大灣區發展的港人，有「珠海最後一個濱海城原始股」的珠海西岸平沙新城，不但是高欄港經濟區生態新城的重要組成部分，更是城市副中心，絕對值得留意！

中旅紮根平沙新城，每年就憑藉旅遊、旅居配套吸引到超過200萬人流量。提供超過1,500餘個就業機會。

「在海泉灣開發之前，廣東甚至是南中國是沒有這樣大型，集海洋溫泉、樂園、酒店為一體的大型度假區。」珠海海泉灣總經理陳世利透露，當時引進世界最先進最刺激的彈射式雲霄飛車，至今在南中國過山車族系中仍然不顯落伍，可以看出海泉灣當年的氣魄和超前意識。還有「南海第一泉」之稱的海洋溫泉，也是在南中國打造的一個濱海度假目的地。

落實願景 推進設計規劃

海泉灣自2006年開業以來，已獲得全國首家「國家旅遊休閒度假示範區」稱號。作為珠西大型度假區的規劃，海泉灣版圖一直擴大，7,600畝的區域分為多期開發，除了早期的溫泉、遊樂園和五星級酒店三大核心，現時還新開發出馬術俱樂部、萌寵樂園、無動力樂園、各色餐飲等業態。目前規劃的全系產品已涵蓋親子互動、健康養生、運動休閒、文化藝術、度假旅居等，適宜不同年齡段客人的度假需求。

陳世利透露，中旅在未來亦會繼續投入資金和精力，進一步豐富海泉灣的業態發展。在未來第二期，將開發約51萬平方米的居住用地、約103萬方的文旅用地，還會有2所幼稚園、1所小學及1所中學，覆蓋全齡教育，滿足住戶生活及娛樂所需。他相信海泉灣會是一個康養退休，享受濱海愜意生活的最佳場地，能令業主及旅客樂而忘返。

至於未來二期規劃，他表示將逐步推進落地，並打造以海泉灣為核心，水系聯通的水上威尼斯城市。他強調：「海泉灣會堅持以自身的旅遊優勢，進而帶動區域發展，以堅定方向做好產品、做優服務，擔當得起文旅央企的標杆。」

同行百年 旅遊報國

中旅是駐港四大央企之一，創立至今已歷百年，一直是港人十分信任的品牌。珠海海泉灣總經理陳世利表示，中旅開業之初，便以「發揚國光、服務行旅、闡揚名勝、致力貨運、推進文化、以服務大衆為己任」為宗旨，由抗戰時期，到改革開放，再到香港回歸後積極投身「一國兩制」的建設，當中都有中旅的身影。

今天的中旅，以旅遊目的地開發運營為重點，致力運營優質獨特文旅資源和一體化打造，主要業務涵蓋投資與運營旅遊景區及相關業務、旅行證件及相關業務、酒店業務、跨境客運業務等。中旅旗下的中國免稅品（集團）有限責任公司也為大家所熟悉，每年為近2億人次的國內外遊客提供免稅商品服務。

「旅遊報國、服務大衆」是中旅堅守的企業文化使命。陳世利強調，中旅堅持以市場和消費者為中心，提供一體化、一站式、全場景的高品質產品和服務供給，和大家「星相伴、行無疆」。

社區配套成熟 滿足日常所需

海泉灣的娛樂設施非常豐富，可以玩轉日與夜，每日不愁沒有活動。「社區的最大特色便是配套。」珠海海泉灣社區運營中心總經理紀志堅指出，現時海泉灣由各項生活配套以至會所等方面，都相對完善成熟。在漁人碼頭一帶的商業街、百貨超市、餐館、麵館、酒吧街及KTV都一應俱全。他們主要運營的設施還包括有業主食堂、烹飪圖書館、萌寵樂園等，通過定期舉辦社群活動、碼頭歌酒節等，為業主打造更加多姿多彩的生活。

除此之外，海泉灣為業主帶來眾多驚喜獨家權益。紀志堅透露，例如業主在園區餐廳飲食，可享有8折優惠，購買其他景區門票亦會有不同優惠價，甚至可享0.1元門票的特別優惠。最吸引的是，室內和室外合共108個溫泉泡池的海洋溫泉，平常對外遊客價是每位198元，別墅業主可免費享用，每戶更可綁定名額6個。

更多驚喜優惠

對於要招呼親友到來，酒店住宿方面，海泉灣設有兩家五星級標準酒店，包括天王星和全新開發的帆酒店，當中配備了健身房、室內室外恒溫游泳池，還有中餐廳及西餐廳，業主都可以優惠價享用。

至於大家相當熟識的神秘島主題樂園，遊樂設施豐富，有驚險刺激的雲霄飛車、瘋狂逃生船、互動迷宮等，暑假期間會開放加勒比水公園區，設水上大喇叭、水上滑梯等水上娛樂項目。門券對外遊客價每位168元，業主價只需0.1元一次。

海泉灣期望，每個人都可以在海泉灣感受到久違的社區氛圍和親切生活，可以盡情享用人間風味和精神食糧，亦可以在度假溫泉中追求內心的安靜從容。在有趣、歡樂與愜意交織，自然與人文薈萃的度假勝地，重拾生活的樂趣。

業主的居住度假生活

海泉灣以豐富的文旅設施及完善的生活配套，深深吸引了很多喜歡享受度假生活的港人。香港的梁小姐與家人早前來海泉灣旅遊，也被這裏優美的海景所感動，希望在這裏擁有一套房屋，閒時可以回來度假，泡溫泉，享受大自然，無論養老或度假都會是很好的選擇。梁小姐表示，港珠澳大橋開通，現時在關口駕車過來都不用一小時，感覺十分方便。「而且別墅價錢真的很實惠！」

梁小姐一家都很喜歡旅遊，在海泉灣置業後，經常與丈夫及兩個兒子一起來遊玩。她笑言，這裏的自然環境真的令人感到很放鬆。每次帶兩個兒子來，他們總是第一時間去踩船仔，泡溫泉，玩個不停。「回到這裏，無論是小朋友玩樂或個人放鬆都是一個好選擇！」

別墅性價比稱王 享終身溫泉權益

內地高性價比的別墅選擇不多，很多不是缺特色就是設施配套少。目前，海泉灣時光序在售高標準打造的別墅，提供190及229平方米的戶型選擇，項目現已落成，採用毛坯交付。大部分別墅都可享有大自然景觀，加上南低北高的規劃佈局，能夠將一線景觀資源最大化地利用，令景觀層次更加分明。

珠海海泉灣地產銷售經理廖國強表示，項目價格在珠海是非常的優惠，僅247萬元就可以「上車」，買家還可享有價值330萬元的終身溫泉權益，性價比「稱王」。由於目前中國可以發展別墅的土地已經不多，加上目前海泉灣現在的湯苑別墅一晚的租金達4-5千元，節假日都訂不到房，不單是稀缺產品，還具有升值空間。

香港買房成本高，港人生活空間狹小，但現在經港珠澳大橋到珠海口岸，只需約1小時車程就可到達平沙新城，擁抱海泉灣海洋溫泉及寬敞生活空間，對「港車北上」的朋友會是相當不錯的選擇。廖國強透露，中旅現已開通由港珠澳大橋珠海口岸、九州港碼頭，到海泉灣的直通巴士，香港到海泉灣的巴士也在推進中，日後過關乘車將更加方便。

周邊醫療及教育配套完善

海泉灣社區設施完善，擁有自成一體的醫療體系，設有社區型的醫療門診，可對慢性疾病提供專業化醫療服務。溫泉中心內還開設了康復療養中心，配套世界級高科技醫療設備，國內外專業康養專家輪流坐診。距離項目不遠還有珠海市第五人民醫院和三甲醫院遵義五院，為健康護航。

教育方面，海泉灣所在區域被劃定為平沙新城學校（九年制學校）的學區範圍，未來海泉灣二期將規劃配套有幼稚園、小學、中學。在日常購物休閒方面，除了周邊的兩個大型購物中心，園區內的小鎮市集也可滿足所需。未來還會建設一座5,000多平方米的鄰里商業中心，當中將配置其他社區商業需求，如寵物託管機構、洗衣店等。廖國強強調，這裏是中旅開發的海泉灣度假區一部分，更是一個樓價「低水」的地區，是一個退休、寫意享受濱海生活的地方！

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