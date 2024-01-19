市場信息：東莞首家港澳居民健康服務中心啟用

【Presented by：WAW Creation】東莞市的第一家港澳居民健康服務中心已於東莞市人民醫院啟用，這也是大灣區醫療集團建設的第六家港澳居民健康服務中心。雙方將共同以「提供品質醫療服務、促進居民健康」為目標，創新臨床診療和醫療服務模式，發揮港澳居民健康服務中心的「樞紐」作用，通過將港式全科和醫院專科相結合，為居民提供集預防保健、港式全科、院內專科、康復治療為一體的一站式健康管理服務。
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為了更有效地提供醫療服務，更好地滿足患者的需求，並實現整個醫療體系的效益最大化，大灣區醫療集團將致力於推動價值醫療的發展，發起建立「粵港協作價值醫療夥伴體系」，嚴選大灣區的醫療、保險、科技等組織參與其中，「夥伴醫院」是這項計劃的重要組成部分。
據知目前東莞33個街鎮（園區）基本實現港式醫療全覆蓋，居民能很方便地找到港式金牌家庭醫生工作室，獲得來自金牌家庭醫生的服務。同時，在大灣區醫療集團的積極引進下，部分港式家庭醫生工作室已開通國際商業保險直付服務，港澳居民健康服務中心亦支援多元化的支付方式，便利居民就醫。
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