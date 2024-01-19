翔勝視野：倫敦上車盤貼地首選

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雖然去年英國樓市較為淡靜，但其實累計過去五年樓價升幅大約三成，對英國年輕人來說置業有難度，所以形成買賣淡租務旺的狀況。

有調查顯示，十年前英國人要儲夠首期買樓大約要六、七年，但現時平均時間已延長至十年左右。如果要買倫敦樓，需要的首期當然最多，兩成首期平均約十萬英鎊，以一般打工仔計，平均上車時間超過十八年。目前英國按揭息口偏高，即使樓價回落，亦影響當地用家的入市意欲。

兩低一高 亞洲客需求大

但對海外投資者而言，低匯率、低樓價、高回報卻仍有一定吸引力。

英國住宅物業租金有升無減，一年增長平均高達6.2%，香港人至愛的倫敦升幅最強勁，去年十一月與前年同期相比，租金足足上升7%。

倫敦住宅的需求不止來自英國本地買家，也來自世界各地的用家和投資者，近幾年亞洲的需求特別大，香港是其中之一。我經常說，不論市況如何，香港始終有一群倫敦樓鐵粉，因為大家都知道倫敦樓價的調整幅度有限，超過五厘的租金回報相當理想，尤其香港人多計劃送子女到英國升學，趁低價買倫敦樓可賺租賺升值，超前部署肯定有着數。

發展商積極推盤

雖然坊間有人唱淡英國樓市，也有人擔心樓價持續向下，不過英國發展商其實未驚過。倫敦土地長期短缺，出租物業供應持續不足，當發展商在倫敦物色到理想地段，會在短時間內拍板買地、申請規劃許可，之後便開始動工興建，不會持有土地再歎慢板等樓市回升，因為根本不符合成本效益。所以儘管英國整體樓市放緩，倫敦受到的影響不大，一些新發展區域的潛力盤格價依然上升，部分租金回報更貼近六厘。

英國上市發展商Barratt是其中一個進取型發展商，最近接二連三推出鐵路沿線新盤，論性價比高，我推介西倫敦Crossrail沿線地區Hayes。該區的優勢是交通方便，由Hayes & Harlington車站前往希斯路機場只需一站，車程約六分鐘，六站便到倫敦Zone 1地區，車程約十七分鐘。

鐵路沿線性價比高

Hayes曾是工業區，近年工廠陸續遷移，Barratt乘勢買入數十英畝土地建造大型低密度住宅Hayes Village，成功將舊區活化，變為年輕新社區。

項目分四期發展，共提供一千五百個住宅單位，當中過半數經已落成並入伙，最新一期Waterway Apartments一至三房單位由三十八萬英鎊起，享有Grand Union Canal永久河景，還有九英畝綠化空間、Cafe、規劃中的NHS醫療中心、健身室、河畔跑步徑等，附近High Street有ASDA及Tesco超市、圖書館、戲院及體育設施，配套完善。樓盤鄰近大型商業園區Stockley Park及Segro Business Park，匯聚Apple、Canon、Verifone等多間企業，租賃需求龐大，預計未來五年樓價增長接近兩成，租金回報有望飆升14%。