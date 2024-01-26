宜居香港：有保險是必須買的嗎？

那麼，在香港生活，一定要買保險嗎？

答案當然不是，一般人在香港生活，除非你聘請家傭和買車，並沒有法律規定必須買的保險項目。

只是，你會發現，有些保險產品，會是你生活的一部分。對香港保險市場和產品有興趣的話，可以前往保險業監管局及香港保險業聯會的網站瀏覽，當中有不少實用資料，值得參考。

正如保險業監管局網站所言：「必須考慮自己的投保目的，並認識不同保險作用及特點，才能在不同人生階段選擇適合自己的產品。」

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針對日常生活的保險產品

在香港一般會購買的經常性保險項目，有火險或家居保險、汽車保險、旅遊保險、家傭保險及意外保險；此外，另一大類是人壽保險、危疾保險、醫療保險（包括團體及個人醫保）以及年金，本文資料來自香港保險業聯會及保險業監管局網站。

火險或家居保險

業主、租客或個人都可分別透過不同種類的火險或家居保險，保障自己的財產（包括樓宇結構的維修費用及財物損失等）及個人責任。

汽車保險

汽車保險的「第三者責任保險」屬法定要求，道路使用者須按法例確保所駕駛的車輛已備有效的第三者責任保險。當駕駛時發生意外，汽車保險能夠為駕駛者分擔因個人責任而造成的他人傷亡及財物損失，甚或車輛維修及重置費用。

意外保險

意外保險能夠為意外身故、因意外而身體傷殘的受保人或其家屬，提供一筆過現金補償，減輕他們可能面對的經濟壓力，甚或賠償因意外引致的醫療開支。

在選擇不同的意外保險計劃，可能要留意的事項包括中醫跌打是否包括在內，此外，遇上交通意外時的處理也必須留意。

旅遊保險

旅遊保險能夠為投保人在旅行期間遇上事故提供金錢上的補償，尤其遇上人身傷亡等嚴重事故，旅遊保險不但提供現金保障及賠償醫療開支，亦能安排緊急支援。

人壽保險

投保人壽保險，主要是為了倘若自己不幸身故，受養人能夠獲得身故賠償去減輕經濟負擔，避免因為失去經濟支柱而影響生活。

目前人壽保險一般可分有定期、終身、儲蓄、女性、兒童等，坊間的人壽保險產品亦相當多選擇，務必按個人的需要來選擇。

危疾保險

危疾保險的目的是保障受保人若患上指定嚴重疾病，而符合保單相關疾病定義時，可獲得一筆過的現金賠償。賠償金的用途不限，受保人可以用作應付醫療開支或生活費用。

醫療保險

醫療保險的作用是由保險公司分擔受保人因意外事故或疾病引致的醫療開支，減低受保人接受私營醫療服務時面對的財政壓力，同時亦避免完全依賴公營醫療服務。

年金

香港人口老化，長壽無論對於個人財政或社會負擔而言，都會構成壓力。年金能夠協助投保人把儲蓄轉化為長期穩定收入，藉此應對長壽帶來的財務風險。

記得為家傭購買勞工保險

僱主須按法例為家傭購買勞工保險，並根據僱傭合約負擔來自外地的傭工的醫療開支。家傭保險可以分擔僱主的相關法律責任，並減輕僱主因外傭傷病而產生的財務負擔。

買保險小知識

可保利益

「可保利益」就是投保人購買保險的權利。有關權利多建基於投保人與欲投保項目之間可能存在的某種關係之上。一般來說，當投保人因為投保項目受損而直接蒙受經濟損失的時候，便會產生「可保利益」。

最常見的「可保利益」是財產擁有權、僱用員工的僱主、資產管理人等等。假如不設「可保利益」這一條款，則保險保障形同虛設。

保額的設定

投保金額的多少，應以投保項目的市值為基礎，或投保人因蒙受損失而招致的預計開支而定。由於保險公司是根據被保物件市值或投保人的財務損失金額賠償，而上限又不會超出投保額，所以購買保險時，應該避免超額投保。

以「汽車保險」為例，保額應以車輛的市值而非車價為準。即使你剛買了一輛新車，一經使用，汽車便開始折舊，而且市值會不斷下降，所以應事先查詢車輛市值，再決定保額。

還有，投保人亦勿以為保額愈少便愈實惠，因為投保不足一樣會出現問題。以「家居財物保險」為例，如果投保人財物總值為十萬元，但只買了五萬元保額；那麼，在需要作出賠償時，保險公司只會就所有受保項目的損毀，按比例賠償一半價值。

分攤原則

假如各類保險都是以「賠償原則」為準，即使投保人為同一投保項目購買多份保險，得到的賠款也不會超出投保項目損毀時的價值，因為有關保險公司會分攤賠償金額，投保人得到的賠償額與購買一份保險得到的賠償額是一樣的。

但也有保單並非以「賠償原則」為準，例如「人壽」及「意外險」，「分攤原則」不適用。

同樣，要留意的項目是「醫療保險」，原因是醫療費用可以非常高昂，而各種保障項目均設賠償上限，如果個別醫療收費高於保險賠償上限，投保人便可利用第二份醫療保險索償差額，實報實銷。

實用網站

保險業監管局

https://www.ia.org.hk/tc/index.html

香港保險業聯會

https://www.hkfi.org.hk/types-of-insurance