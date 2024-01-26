佛山禪城石灣鎮街道長者飯堂 送上舌尖上的滿足

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

拍攝：張丹峰

Presented by：WAW Creation

「每個城市都有獨居長者或缺乏子女照顧的兩老，他們入廚都要靠自己，容易衍生安全問題。」惠景長者飯堂相關負責人劉振杰表示，有些長者不想浪費食物，會一次過烹調全日飯菜，然後分兩三餐，甚至分四餐吃，不單會引起食物安全問題，入廚時更有機會造成居家安全風險。「因此開設長者飯堂，為長者解決用餐問題。」

食物健康有營養 保證安全

飯堂在疫情期間開業，當時居民到市場買菜比較困難，為免長者到人多繁雜的地方，容易受到感染，飯堂以分批分流延長用餐時間，以及提供送餐服務，減少長者受感染風險。劉振杰表示，石灣鎮街道是比較成熟的社區，有不少長者在此居住。為滿足長者的飲食喜好和習慣，飯堂菜式會根據長者意見作出設計及調整。出品都是少鹽少油，營養配搭可以滿足長者需要。菜單每周不重複，「保證長者不會吃隔夜菜。」

套餐收費實惠 低至10元

長者飯堂為區內居民提供多一個用餐選擇，套餐標準三菜一湯，一般食客收費為16元（人民幣，下同）。長者則享有特別優惠，60歲至79歲長者的收費為12元，80歲以上更低至10元。劉振杰坦言，大部分長者都覺得收費便宜，以這樣的收費標準及套餐標準，不可能在家做到。

送餐服務 惠及長者及殘障人士

石灣鎮街道長者飯堂在2020年開業，至今已三年多。飯堂劉經理表示，長者飯堂主要覆蓋八個社區，服務一萬多位長者人口。飯堂設有70個坐位，提供「陽光廚房」給長者自由選擇菜式，並有適老化坐位及餐具給長者使用，貼合長者需要。為照顧行動不便的長者，飯堂更提供送餐服務，現時群組已累計有過百位長者，並且透過聘請輕度殘障人士負責送餐，幫助他們解決就業問題，獲取成就感。

過去三年多，長者飯堂已累積超過40萬就餐人次。由於價錢吸引，除了長者，中午時段也有不少「打工仔」前來吃飯，每逢周未更成為長者家庭聚餐的地方，子女都想體驗長者平日用餐環境。據悉，飯堂有兩成非長者客人前來用餐，備受區內居民歡迎。

長者每日必到

「想吃什麼？」飯堂職員細心問候，給長者遞上大大一盤飯菜。「三菜一湯，白飯任裝」，飯堂每日烹調十多款豐富菜式，給長者隨意選擇。現年78歲的周伯伯由飯堂開業至今一直「捧場」，他表示，自己居住的地方距離飯堂不遠，平日逛完公園就來吃午飯。「我最愛吃魚，又新鮮，自己煮會比較花工夫。」他當日也將飯菜一掃而光，認為味道不錯，「最重要有得揀！」

「阿妹」會每日帶年屆94歲的阿姨到來吃午飯，她笑言，這裏環境舒適清潔，菜式吸引又好吃，最愛吃這裏的魚、雞和排骨，「味道不會很鹹，肉也比較腍，適合老人家。」她更認為自己一份餐的收費為16元（人民幣，下同），阿姨的餐費為10元，價錢很不錯。

長者飯堂現已成為區內長者的生活一部分，長者每日到來不只是吃一頓飯，還可與餐廳員工、其他長者及年輕人見面聊天。餐廳職員甚至可叫得上長者的名字，知道他們的喜好習慣，在此凝聚起社區的人情味。

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