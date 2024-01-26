市場信息：世界華人學生作文大賽（香港賽區） 傳承中華文化

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賽事旨在傳承和弘揚中華優秀傳統文化，提升學生的中文寫作能力，增進海內外學生之間的文化交流，以及展示華人學生獨特的精神風貌和扎實的中文素養。本屆香港賽區共選出了106 份作品進入複賽，與全球華人學生一起參賽。

今年香港賽區的比賽由集友陳嘉庚教育基金、中華文化學院、香港教育工作者聯會創科教育中心共同主辦，並以「包容共存、交流互鑒、共生並進」為主題，鼓勵參賽者關注社會現象，表達個人觀點。

在頒獎典禮上，香港教育工作者聯會會長劉智鵬寄望學生繼續保持對中文和文化的熱愛，成為有用之才。

集友陳嘉庚教育基金副主席兼集友銀行高級顧問陳耀輝指出，今年適逢愛國僑領陳嘉庚誕辰150 周年紀念，賽事特以「嘉庚杯」和「集友杯」冠名獎項，藉此弘揚集友銀行創辦人陳嘉庚愛國愛鄉、傾資辦學的奉獻精神。

中華文化學院院長姜增和認為，香港學生需要真正理解中國文化、認同中國文化，才能深刻領會中華民族的民族精神，從而真心實意地對國家和民族產生認同感和歸屬感。