全球微粵曲大賽第五屆作品創作賽 頒獎典禮掠影（三）

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全球微粵曲大賽第五屆作品創作賽金曲

《銀信情長》

作者：開平市文學藝術界聯合會

演唱：陳玲玉

江門是中國著名僑鄉，銀信則是一種五邑華僑與家鄉溝通的信匯合一的特殊載體，也是僑鄉經濟文化發展的象徵，以及華僑牽念家國、艱苦創業的歷史見證。作品巧妙地融入了五邑地方民歌和廣東音樂元素，以銀信為線索，講述了老一輩華僑艱難打拼的奮鬥故事，展現了華僑勇闖世界的大無畏精神和愛國愛鄉的家國情懷。

《中華武術》

作者：馬家祥（香港日興文化發展促進會）

演唱：彭熾權、司馬祥、白慶賢粵劇藝術工作室

中華武術歷史悠久，習武者眾多，作品以弘揚武德為題材。作品以黃霑筆下的《誰是大英雄》入曲，氣勢充足，同時刻意保留了原曲饒舌式說唱，具有一定的趣味性。

《憶》

作者：廣州市黃埔區文化館

演唱：黃俊英、林彩霞

作品為留住鄉愁而作。隨着經濟發展，現代化、城市化進程加速，大灣區發生了翻天覆地的變化。與此同時，家鄉的一切依舊讓我們念念不忘。作品通過優美的旋律，帶我們重新領略大榕樹、麻石街、古祠堂、古書院、古文塔等嶺南特色風情，喚起對家鄉的美好追憶。

港人創作《中華武術》唱頌中國功夫

微粵曲吸引一眾粵劇粵曲愛好者參加，來自香港的馬家祥歷屆均有參與，去年憑《街坊廚神》首奪金曲，今屆再接再勵，憑《中華武術》再獲殊榮。他歉稱「僥倖有兩年獲獎」，他承諾下屆會繼續參賽，但對獲獎感平常心，「獲獎固然好，不獲獎也不出奇，始終高手在民間。」

馬家祥一直喜歡聽唱粵語流行曲，修讀語言學的他，對中文及廣東話研究亦特別感興趣，喜為舊曲填新詞。後來看到首屆微粵曲比賽報名，雖然當年對微粵曲並不認識，但認為可以一試，因此將過往舊曲新詞的作品改為粵曲，請教朋友及粵曲老師，完成參賽作品。馬家祥坦言，他個人對用字及典故略有心得，但對粵曲梆簧，即板腔曲式方面是由零開始。於是他在2019年開始參加撰曲班，幾年來一直學習，逐漸掌握多了，也累積了一批作品。

除了撰寫微粵曲，馬家祥也有寫香港模式的粵曲，一般是半小時一首。他透露今年將有作品面世，期望能為粵劇粵曲界出一分微力，作品得以傳揚。「作為退休人士，很幸運有這方面的興趣追求，有靈感時便寫幾句，很好的打發時間。」

微粵曲更難

香港及內地粵曲發展各有不同，馬家祥表示，香港保留很多粵曲傳統，例如堅持「一韻到底」，內地很早已在同一首曲或同一場劇有轉韻的情況出現。對於內地的微粵曲發展，他認為，微粵曲在內地發展得很好，滲透率高，點擊率數以百萬計，有很多平台及頻道播放。特色是可以創作完全沒有人物及故事的內容，例如用作歌頌某地方、標誌或概念，就如《中華武術》就是歌頌中國功夫。另外，微粵曲的編曲短，所以較難有好作品。「傳統粵曲約半小時，起承傳合較易掌控；但微粵曲要在五分鐘內做好起承傳合，令人覺得全曲完整，相當有挑戰性。」

好作品要有好題材及亮點

馬家祥認為，「好題材」是先決條件，然後要將文字放入不同唱段及曲式，組成適當的排序。「我寫曲有兩個宗旨，就是要夠貼地，不會用很深的字詞，也要有亮點。」

上屆的《街坊廚神》及今屆的《中華武術》都是題材貼地，很容易引起共鳴。《街坊廚神》是先選擇用《賭仔自嘆》這首耳熟能詳的小曲，再將十多種烹調方式及肢體動作的詞語放入小曲當中，「由於語文上很難做到，所以做到就是亮點。」

《中華武術》則以題材先行，由讚揚中國武術入手，再創作微粵曲。而亮點亦在小曲，以黃霑筆下的《誰是大英雄》入曲。馬家祥表示，此曲有饒舌的說唱方法，在其他曲罕見，更未曾在粵曲出現，所以用在微粵曲也成為亮點。他更自言未曾習武，創作過程做很多資料搜集，考慮各類武術口訣入曲，花了很多心思。

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