「河套香港園區」研討會 推動港深協作 探討「食粥食飯」關鍵

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

製作：WAW Creation

《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》在去年8月8日正式公佈，合作區總面積達到3.89平方公里，當中包括3.02平方公里的深圳園區及0.87平方公里的香港園區，是香港跟深圳唯一地理相連的合作區。

去年10月，河套深港科技創新合作區深圳園區說明交流會在香港科學園深圳分園召開。時隔兩月，在梁振英的提議下，活動主辦方再次聚焦在河套深港科技創新合作區香港園區，圍繞如何發揮香港的優勢、讓「一河兩岸、一區兩園」成為大灣區乃至全國國際科技創新中心等議題組織研討交流。

主軸科技創新

會上嘉賓輪流發言，創新科技及工業局局長孫東表示，河套合作區香港園區（即港深創科園）第一期第一批次首三座大樓將於今年年底陸續落成，餘下五座大樓的建造工程也將於社區隔離設施轉移及土地平整後儘快起動。特區政府會抓緊港深創科園的建設，打造世界級的產學研平台、建設具國際競爭力的產業中試轉化基地、匯聚全球創新資源，以及開闢制度與政策創新的實驗田四大發展方向全力推進。

港深創新及科技園有限公司行政總裁馬惟善指出，港深創科園的核心策略是為國際科研機構及人才產生協同效應，以創新科技推動本地企業轉型及全球產業的發展。願景是成為世界級的知識樞紐及創科中心，讓最優秀的人才匯集，共同暢想未來、開發與試驗創新科技方案，以解決未來的問題。期望大家一起努力向2035年成為國際創科高地的目標進發。

深圳市福田區委常委、福田區人民政府副區長李志東介紹了河套合作區深圳園區的規劃、產業空間、服務配套等情況。他表示，未來河套合作區深圳園區將搭好平台，搭好通道，建好基地與香港園區共用發展的成果，相互促進，共同創造新的精彩。

各方專家發表觀點

香港科技大學電子與計算機工程學系教授李澤湘認為，創業失敗的關鍵是人，尤其是創始人。產品定義、供應鏈及技術融合是三個最重要的要素。「怎樣把大灣區的優勢發揮極致，前提是要改革教育。」他強調要培育產品經理以及創業者來帶動產業轉型升級。

廣州粵港澳大灣區研究院理事長、香港中文大學（深圳）前海國際事務研究院院長鄭永年表示，要把河套建設放到國家發展的大局中來看，作為帶動粵港澳大灣區融入國際的起點，打造規則、制度、標準、管理開放型試驗區。並建議在制度上充分與香港接軌、用好香港的金融業優勢，引入需要與國際合作開放的科研機構，攻克目前中國科技發展所面臨的開放壁壘。

一國兩制研究中心研究總監方舟博士強調，河套的發展模式需要創新及加快進度，應從土地空間導向轉化為產業項目導向的思維，需要與國家的科技戰略佈局有更緊密的配合，河套兩地園區要加強聯動，並與產業共同布局。他建議，率先推進落實生產要素和稅務標準的「七通一平」，聯合開展產業項目的協同佈局，推動雙方設施互聯、服務共用、創新協作。

對於河套香港園的功能及功能和作用，綜合開發研究院（中國深圳）港澳及區域發展研究所所長張玉閣認為，應要作為香港新型工業化的重要引擎。因此他提出河套發展重點有九個方面，包括與深圳園區合作建設雙實驗室、推動實驗室工業化/實驗室制造化、吸引集聚研發總部和制造總部、推進創新要素跨境自由有序流動等等。

「兩地的體制、政策創新、管理文化、辦事速度、語言體系的不同，人流、物流、資金流和信息流會經常出現意想不到的難題。」梁振英強調，要跟深圳及內地其他科創中心做好動態互動，加強交流來往認識，官產學研用之間互訪認識，避免和深圳之間的重複建設，更要避免和深圳之間惡性競爭。須下大決心，扎實推進這個長遠發展的大課題。

梁振英﹕格局要大

梁振英在總結時指出，過去在香港制定產業政策時，會汲取了經驗及教訓，碰到痛點、難點及堵點，成功關鍵是「怎樣做」。政府及相關機構「要參與，要事不避難」。關鍵一是不要將精力只放在規劃及建築。關鍵二是要有戰略思維，「佔位要高、格局要大，胸懷國內及國際兩個大局，用好香港的獨特優勢。」關鍵三是要訂立KPI，重要的指標是能否在科技創新事業上對標國家所需。目標要清晰，力量要集中，不能「灑芝麻」每事做，所有決策者必須有勇於承擔決策風險。

勿「灑芝麻」每事做

「兩地的體制、政策創新、管理文化、辦事速度、語言體系的不同，人流、物流、資金流和信息流會經常出現意想不到的難題。」梁振英強調，要跟深圳及內地其他科創中心做好動態互動，加強交流來往認識，官產學研用之間互訪認識，避免和深圳之間的重複建設，更要避免和深圳之間惡性競爭。須下大決心，扎實推進這個長遠發展的大課題。

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