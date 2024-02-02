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宜居香港：香港高才通人才服務協會：解答高才通續簽疑問

【Presented by：WAW Creation】以「協助會員解決職業發展、文化和生活等方面的問題，為會員提供優質、高效、個性化的人才服務，助力會員基本需求」為宗旨的香港高才通人才服務協會，日前就高才通的續簽疑問，邀請了香港入境處處長郭俊峯、勞福局副局長何啟明、入境處總主任鄭煒森、入境處高級主任陳有基出席關於高才續簽及各類人才政策的講座。該會並於事後將內容精要於其網站（https﹕//www.hkttsa.com/a/135848-cht）及微信公眾號發布。

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

製作：WAW Creation

 

據該網站報道，當日會上郭俊峯、鄭煒森針對高才優才專才三類群體入境計劃內容及區別、審批及續簽要求等進行詳細解說介紹，何啟明做了補充。同時4人亦針對自僱續簽、主申請人變更等線上及線下觀眾提問的各種疑難問題輪流進行解答、對如何避免申請失敗提供建議、並提供申請技巧等一系列實用且寶貴的指導。香港特別行政區立法會議員、香港高才通人才服務協會創會會長尚海龍表示，「感謝4位嘉賓的到訪，全程乾貨，收穫滿滿，相信眾多高才對續簽吃了顆定心丸，會做出積極準備。」希望高才和特區政府「相向而行」，通過自身的努力證明實力，最終成就香港、成就自己。

 

續約六須知

1. 續約可以透過工作、開公司、參股，無行業歧視，核心是需對香港做出貢獻。

2. 不要被抖音、小紅書誤導，不要掛靠或聽信安排掛靠工作。一定要提交真實資料、鑽法律空子被查出，會被判刑入獄多年。

3. 申請高才要看自身家庭的資源禀賦，避免羊群效應，需擺正位置，清楚判斷自己是否真正適合來香港。

4. 高才A類、B類續約創業並沒有A類申請時年收入250萬的限制；三類高才續約要求相同，平均月收入達到2萬多以上較合理。

5. 如果啟動簽證後回內地，在快要續約時才回香港安排工作，續簽或許無大礙，但申請永居這兩年就不會計算在內。

6. 創業對註冊資本和僱用人數沒有硬性要求，但沒有辦公室和報稅，很難獲批。

 

疑難問與答

（1）問﹕申請永居，主申請人沒有在香港找到工作，受養人（配偶）在香港找到工作，可否續簽？

答﹕以主申請人為單位，主申請人在續約前必須找到工作，受養人是否有工作、工作好壞對續簽無功；主申請人的工作須符合香港政府續簽的要求。

（2）問﹕受養人（配偶）在港找到工作，可否與僱主達成協議做專才，原主申請人變專才的受養人？

答﹕假設受養人符合專才，會被核准；如為規避原有續約要求，會被拒簽。

（3）問﹕獲批優才/高才，受僱於深圳公司但住在香港，或在香港買房，是否有助於續簽及永居？

答﹕受僱於深圳公司買甚麼都不可以。

（4）問﹕獲批優才/高才，受僱於香港但居住於深圳，是否可續簽及永居？

答﹕工作性質可以外派，有所得有稅收繳納強積金，人不常在香港，也可續簽，但和香港沒什麼關聯會影響申請永居。

（5）問﹕申請人來港需從事甚麼行業，是否可以和原來的行業不相關？

答﹕看情況，個案不同具體事件具體分析，行業/跨行工作無限制，重點是需要給香港做出貢獻，建議和本科所學專業匹配，不要跨度過大，需符合「人才」入境原則。

（6）問﹕第一次申請後入港前2年收入過200萬會給6年頂尖人才簽證，能不能2+6，收入不達標能不能拿永居？

答﹕收入和永居沒有關係，永居看的是定居和與香港的關聯度；200萬對應的是「薪俸稅」口徑。

（7）問﹕第23個月才找到工作，可以續約嗎？

答﹕對於申請之前多久找工作並沒有限制，但開始愈晚，愈容易被入境處懷疑是不是在掛靠，從而不利於續簽。

（8）問﹕父母都不來港，18歲以下的孩子在港讀書，能否續約？

答﹕受養人申請，看主申請人續約狀況。

（9）問﹕從續簽和永居要求的天數來看，究竟在港需待多少天？

答﹕連續7年每年都超過一半時間都住在香港的情況，入境處一般都不會問詢；連續7年如果沒超過這個時間，入境就很謹慎；如果常出差但是太太和孩子在港，會被考慮。

（10）問﹕申請續約和永居，買房和住房有無差別？

答﹕無差別，會考慮是否在香港有慣常居住地。

（11）問﹕有關後期申請受養人，需提交地址證明的情況，可否不要地址證明？

答﹕如果解釋合理，可彈性處理。

（12）問﹕辦公司的話使用共享辦公室辦公可不可以？

答﹕開公司續簽需要有辦公場地，要租辦公室；續約主要看對香港的貢獻，重點看稅收。

（13）問﹕自己創業僱自己行不行？

答﹕看角色對應的貢獻，對註冊資本和僱員數目沒有硬性要求。

（14）問﹕香港政府對高才會有甚麼幫助？

答﹕可向灣仔稅務大樓的人才辦公室/網路提交需求，政府會匿名幫高才找一些可靠的中介。

（圖文資料引述﹕高才通人才服務協會網站）

 

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更新時間:2024-02-03 06:32
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