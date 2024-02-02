龍獅文創 融入潮流設計 傳承 傳播 中華文化

佛山素有「武術之鄉」之稱，不單是黃飛鴻及葉問的出身地，在龍獅紥作方面也有良好傳承。沉浸傳統之中，走進佛山禪城的嶺南天地，會發現有店舖櫥窗掛上巨型獅頭，店內售賣各種「活潑可愛」的獅頭服飾及商品。揉合創意設計，將傳統重新演澤，通過商品化成為生活的一部分。來自香港的創辦人周浩輝相信在傳承之餘，也可加入時代元素，令更多人認識這些中華文化。

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周浩輝在成長過程中一直受到香港功夫電影的影響，他對「獅頭」更是情有獨鍾，因此來到禪城「尋根」。「尋根這件事，可能到某個年紀，大家都會去做，或許這是自己心目中的夢想。」他笑言，當時找到參與黃飛鴻電影《獅王爭霸》的「老師傅」，看到他們的獅頭紥作，重新紥出在電影中打敗八國聯軍的獅頭，感覺就像看到心目中的英雄一樣。

創立「HEA」品牌

「將中華文化的力量、中國人的標誌融入日常生活中，是我的期許。」周浩輝開設「潮牌店」，選取有「香港味」的「HEA」字作為品牌標誌。由2018年在佛山禪城嶺南天地開設第一間時裝店開始，陸續開設茶飲店、民宿客棧等年輕人喜歡的業態，推動龍獅文化。短短五年，在全國已有170多間店。他希望了解以文創推動中華文化是否可行，並期望會有更多人嘗試做這件事。

「佛山真的是傳統嶺南文化寶地，我第一次到祖廟，對它所傳承的文化真的感到很震撼。」他認為，佛山在發展實體經濟及文化保育方面做得很平衡，還具備豐富的文化土壤，在這裏很容易找到獅頭紥作的傳承人，還有剪紙藝術等不同嶺南特質的非遺文化。透過非遺文化的碰撞，可以產生很多新的設計理念。

經新世代重新設計

周浩輝認為龍獅文化除了是激動人心的運動，也可作為藝術品靜態欣賞。「每個獅子頭由不同師父製作，有很多獨特的紋理及花紋，只是選取某個部分，也會是一幅藝術照片。」

開設品牌之前，他深入研究龍獅文化，拜訪香港及佛山的「老師傅」，也到馬來西亞等海外華人聚集的地方「取經」，隨後邀請年青設計師參與設計，藉此了解年輕人如何看待傳統文化，通過新世代的設計，將傳統文化重新演繹。

周浩輝期望在傳統基礎上作出不同突破，例如將獅頭立體打印出來，進行平面化、動畫化設計，通過現代技術實現創新。「希望我的參與，可以令傳承傳統這件事變得更有趣，並用更多方式來呈現。」他不僅想傳承文化，還想傳播文化，開設時裝店、茶飲店及民宿，在衣食住的範疇加入創新和時代元素，將龍獅的中華文化推廣給更多人認識。

獅頭形象鮮明，每個人一看就懂。「我不需要解釋這圖騰代表什麼，因為我覺得，在每個中國人的心目中，都有一頭雄獅在裏面。」

開館弘揚中華文化

由HEA創立的「龍獅文創館」以弘揚嶺南風格的中華文化，竭力打造國粹傳承的文化交流平台為宗旨。館內收藏了眾多珍藏獅頭紥作品，包括有正宗佛裝劉關張傳統獅頭、手工藝精湛的龍鳳呈祥獅、創意藝術結合的長城獅，以及來自世界各地名師的獅頭紥作珍品，還有與醒獅相關的銅鑿剪紙藝術展品，給遊客近距離欣賞各個佳作的造型細節。店內還有以獅頭為元素，結合不同城市特色的衛衣出售，通過獅頭展示四川、上海、洛陽、黑龍江、珠海等城市的獨特魅力，當然還有將紅白藍袋及熱奶茶融入設計的香港特色衛衣。此外，周浩輝在嶺南天地還開設有時裝店及檸檬茶店，帶來更多時尚和有趣的龍獅文創產品可供發掘。

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