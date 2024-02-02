灣區速遞：內地「保供」代表團訪港 確保春節供港食安

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

製作：WAW Creation

雙方就強化貨源組織、完善應急預案、築牢安全防線、強化服務意識等，以及保障節日期間對港農副產品穩定供應和品質安全，進行了討論，同意兩地相關部門保持緊密合作和溝通，繼續確保內地供港食品安全和供應穩定。代表團還到訪灣仔街市，與檔戶交流，了解內地供港食品的數量、價格等情況，並參觀西區副食品批發市場。

大灣區國際臨床試驗所將落戶河套區

為進一步推動及落實行政長官2023年施政報告中提出發展醫療創新樞紐的建議，醫衛局成立高層次督委會，統籌和推進醫療創新的相關工作，並就本港的醫療創新發展向政府提供建議。

該會日前舉行首次會議，兼任主席的醫務衛生局局長盧寵茂強調，香港擁有高水準的醫療專業和高效率的醫療衛生體系，透過充分發揮這項優勢，可推動醫療創新並長遠建立「第一層審批」藥械註冊機制，以吸引更多本地及海內外藥物、醫療器械企業選擇在港進行研發和臨床試驗，並在不同階段建立能力、認受性和地位，確保最終的藥械審批獲國際和國內認可。

他說，醫療創新會帶來「好藥港用、研發惠民」好處。醫衛局一方面要更積極及高效地做好藥物和醫療器械的評審和註冊，另一面加強臨床試驗發展。為此，醫衛局將於河套深港科技創新合作區成立大灣區國際臨床試驗所，為醫藥研發機構提供一站式臨床試驗支援平台，統籌香港公私營臨床試驗資源，也會探討透過臨床試驗所推動與內地尤其是大灣區的臨床試驗網路合作，協調兩地臨床試驗工作，以符合國家和國際標準。

（資料：香港特區政府粵港澳大灣區速遞）

更多大灣區資訊請瀏覽以下網址：https://mpgba.com/