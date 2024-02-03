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市場信息：「127新政」落地 成交逆勢上漲 春節後見分曉

【Presented by：WAW Creation】1月27日，廣州樓市取消120平方米以上住房限購，並支持「租一買一、賣一買一」（下稱「127新政」）。廣州中原研究發展部分析指，去年12月底年終衝刺，加上元旦假期，廣州新房市場來訪和成交均成下滑態勢，1月成交宗數放緩至4,256套，環比下跌31%。而在127新政落地後，面臨「春運」客戶返鄉因素，因此對市場刺激未能「立竿見影」。但第四周（1月22至28日）成交量卻從第3周盤均1.5套上升為盤均1.8套，可見重磅新政後有了一定市場效果。

Presented by：WAW Creation

尤其第4周中心四區（越、天、海、荔）來訪量普漲，無懼春節效應干擾。

127新政落地的周末，大部分區域認購表現有改善，其中限購區域環比上漲35.6%；非限購區域上漲5.88%，總體環比上漲20.7%。 總結而言，即使存在春運返鄉、天氣不佳等客觀情況影響，成交表現有提升但暫不明顯，部分大面積戶型專案上漲1-2套；另一方面，政策綜合力度大，對整體市場信心有拉動，刺激120平以下戶型成交氛圍有提升。臨近春節，成交量在來訪量下滑的趨勢下能逆勢上漲，可見政策效力「未來可期」。待2月中下旬客戶陸續回流廣州，才是真正檢驗政策效果和各方奮戰結果的時刻。

 

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更新時間:2024-02-03 06:32
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