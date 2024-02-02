翔勝視野： 日本部署 迎旅遊業高峰

香港人最愛的日本，全年都是旅遊旺季，尤其春季櫻花期，各種旅遊設施和配套經已嚴陣以待，包括我們管理的大阪民宿，房間供應非常緊張，有熟客甚至早在去年已預約今年三四月的房間。如果我要在這段時間到日本工作的話，恐怕也未必有機會住進自己公司的民宿。

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新景點陸續登場

賞櫻以外，日本今年將會推出多項大型活動和設施吸客；單計關西地區，春季有愛知縣吉卜力新園區登場，還有「大阪‧關西萬博彩繪新幹線」啟用；預計今年年中，位於JP TOWER大阪內的KITTE大阪將會開業；另外，設於大阪車站北側的梅北公園，以及由設計大師安藤忠雄操刀的博物館亦會相繼開幕。

隨着日本旅遊市場全面復蘇，有些月份的旅客甚至超過疫情前水平。日本政府已經將目光放在2025年，着手推動多項政策刺激觀光發展，同時為明年的大阪世博做好準備。

美國遊客激增四成

日本觀光廳最近提出2025年計劃，目標是爭取訪客人數追上2019年的三千多萬人次，明年大阪世博及東京世界田徑錦標賽兩大活動雙劍合璧，今年就開始推高觀光人次，鼓勵遊客至少住宿兩晚，希望將今年度旅遊產值提升至五兆日圓（約二千六百多億港元），向着2030年接待六千萬人次的目標進發。

相信大家到日本旅遊時都會發現，在日本街頭看到的歐美遊客比起疫情前明顯增加，因為除了香港、台灣、韓國等亞洲旅客外，日本重點開拓美國市場，早前美國駐日本大使就與日本簽署合作備忘錄，將2024年定為美日旅遊年，為推動旅遊開闢新途徑。根據日本的旅客市場分析，美國遊客約佔外國旅客總數一成，排名第三。受日圓兌美元貶值影響，赴日美國遊客數量穩定增加，去年十月到訪日本的美國遊客總數約二十一萬人次，比疫情爆發前增長四成。現時美日有四百多個友好城市，若加強交流和宣傳，有望吸引更多美國長途旅客，升級成為訪日外國旅客中的第二位。

民宿住客國際化

事實上，我們民宿的住客亦相當國際化，很多歐美遊客到日本都喜歡住在大阪，因為大阪是關西旅遊的交通樞紐，京阪神自由行大多以大阪為據點，從大阪出發，前往京都、奈良、神戶都很方便，因此不少旅遊網站會推介在大阪住足一個月的關西long stay玩法。住一個月，沒有多少人負擔得到五星級酒店的房租，所以大阪民宿長做長有；不過要留意物業選址非常重要，有些中介所謂的「交通方便」，其實遠離地鐵站十五分鐘以上路程，試問遊客拖着幾大篋行李，還要長途跋涉行去民宿check in，又怎會是愉快體驗﹖

我們選擇物業地點非常講究，最新項目The Peak Shinsaibashi Prestige位於大阪市核心地段，由長堀橋地鐵站步行三分鐘便到達，距離心齋橋地鐵站亦只需八分鐘左右，前往關西國際機場、京都、神戶、奈良等地，車程都在一小時之內。每個單位都附有獨立民宿牌照，買家可以自由選擇經營民宿或長短租，日後亦能自由放售，享盡未來六年的黃金機遇。