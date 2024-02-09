宜居香港：香港體外受精治療服務 為不育帶來曙光

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

製作：WAW Creation

很多內地人都喜歡到香港「生仔」，不過早年「迫爆」產房的情況已不復見。鄭曉怡醫生指出，現在情況已改善很多，再沒有生產後要睡摺床的混亂情況。她認為香港醫療有保障，不會濫收費，因此受到內地人信賴。而且內地還未開放查看胎兒性別，但在香港可以通過無創性胎兒產前篩查分析胎兒性別，因此吸引很多內地人來港進行相關檢查。

IVF成功率三成 隨年齡下降

全球很多地方都出現出生率下降問題，遲結婚遲生仔的情況亦愈趨普遍。據政府統計處《香港人口趨勢1991-2021》資料顯示，2021年初婚新郎及初婚新娘的年齡中位數分別是32.2歲及30.6歲，對比1991年的29.1歲及26.2歲已推遲了幾年。香港總和生育率也持續下降，2021年每千名女性只有772個活產嬰兒。

有人不想生育，有人想盡辦法生育。有著名網紅甚至親身體驗，由打針到入手術室取卵過程全記錄。鄭曉怡醫生坦言，很多人誤解有科技支援，可以遲些生育。其實，IVF成功率平均三成左右，隨年齡增長，成功機會更會逐漸下降，40歲以上女性只有20%的成功機會。很多人不了解相關數據，錯過生育的最佳時機。

公院只收40歲以下 輪候一年

現時香港的公立醫院，包括瑪麗醫院、威爾斯親王醫院和廣華醫院設有試管嬰兒門診，合共提供1,100個IVF服務名額，輪候時間大約一年左右，由於服務供不應求，政府計劃在2024-25年度起計五年內，將名額提升至1,800個。鄭醫生指出，公立醫院只為40歲以下女性提供IVF治療服務，女性在40歲後必須到私家求診，一般在一至三個月內已可見醫生。各間私家IVF中心的服務及收費差異不大，一次療程費用為十至十多萬港元。

雪卵保持卵子最佳狀態

生育是兩個人的事，若然未到合適生育的時候，又想保留健康卵子備用，在香港還可以考慮雪卵（冷凍卵子）的做法。鄭醫生表示，未婚女性可以選擇雪卵，留待將來使用。由於內地不許單身女性雪卵，除非有接受癌症化療等醫學原因，所以有不少內地人會來港雪卵或做IVF。此外，香港法例則規定雪卵期為十年，所以一般人會在28至34歲雪卵。而婚後還可進行IVF，卵子受精成為肧胎後可再雪十年。

建議35歲前自然懷孕

「不育或不孕定義，是努力嘗試12個月都未能成功。」鄭醫生指，隨着女性年紀增長，生育能力會逐漸下降，到35歲後，卵巢的功能，卵子的數量及質素會突然急劇下降。因此一般建議35歲前的女性可用一年時間嘗試自然懷孕，不成功再尋求醫生協助。35歲後則建議嘗試6個月，先找出不育原因，例如排卵不準、患有子宮內膜移位症、纖維瘤或長期病患等，建議先處理本身病患再接受懷孕。

IVF如何輔助生殖

IVF是輔助生殖技術，主要通過荷爾蒙注射來刺激排卵。一般會見醫生後首個月經周期已可以開始打針注射荷爾蒙。鄭醫生指，接受IVF的女性要每日自行打針，連續兩個星期後可進行取卵手術。現時取卵技術非常成熟，醫生會通過超聲波監測，在陰道落針取卵，手術風險低。取卵後一般2至5日後可放入新鮮周期的肧胎，兩個禮拜後再驗孕，便會知道是否懷孕成功。整個過程大約一個月至個半月左右。

逾45歲成功率極低

一次打針周期可做出多個肧胎，每次會放入一個肧胎避免出現多胞胎，其他肧胎冷藏備用。鄭醫生解釋，可每個月放入肧胎直至用完為止，如果仍然未能成功，可選擇再做一次療程。「理論上一日未『收經』也可以做IVF，但45歲以上的成功機會非常低，可低至1%左右，所以決定前要考慮清楚。」

拆解IVF疑問

‧香港的IVF中心是否可靠？

政府對IVF有嚴格規管，人類生殖科技管理局專門規管公立及私家的IVF中心，經定期巡查認證才可續牌，認證過程嚴謹。

‧IVF較容易出現「不正常」嬰兒？

現時技術非常先進，研究顯示通過試管胚胎生育的嬰兒與自然懷孕生育的嬰兒的差異不大。

‧打針取卵會感不適嗎？

打針有機會引至不適。卵子亦會逐漸漲大，從最初的幾毫米，到接近取卵時擴大到小拳頭大小，都有機會令女性感到肚脹不適。

‧會引起併發症嗎？

過度刺激卵巢，會造成卵子過多，反映注射荷爾蒙水平過高，有可能引至肚水腫、肺水腫等併發症。不過，如今監測技術先進，發生併發症機會非常低。

‧可選擇用「代母」嗎？

「代母」在香港並不違法，但香港未有IVF中心取得相關牌照，所以並無此服務。

‧抽走所有卵子會引致提早衰退或引發癌症嗎？

沒有數據顯示有關係。進行IVF後不會對日後生活構成影響。

‧每次會抽取多少卵子？

取卵數量因人而異，通常取決於女性的卵巢儲備量。年輕女性的卵巢儲備量充足，平均可抽取8至12顆卵子，有時甚至可抽取20多顆卵子。而年紀較大，卵巢儲備較差的女性可能只能抽取一顆卵子，甚至可能抽不到任何卵子。

‧可通過基因檢查選擇優質胚胎？

現在可以在胚胎植入之前進行胚胎植入前遺傳學檢測（PGT），篩選出基本正常的胚胎基因，但由於過程要從胚胎外層提取細胞，有機會對胚胎造成創傷，因此現階段只給有明確需要的人去做，例如夫婦存在基因問題。

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