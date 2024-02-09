佛山「青創基地」 不足三年引進逾四十項目

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創業優惠「三年三免」

在孵化的過程中，青創基地會提供「三年三免」的政策，即在初創三年期間免房租免物業、免水電，以及長達三年的創業陪跑。據運營總監丁曉雲介紹，辦公空間採用較為國際化、時尚的裝飾，令港澳青年來到基地，會覺得跟他們原來生活的環境和工作的環境差不多，這樣會有一種歸屬感。

除此之外，丁曉雲本人是一個新香港人，她和她的運營團隊會為港澳青年解讀內地的各項政策，為他們匹配想要的、需要的、喜歡的創業服務和資源。並為港澳青年量身定制了一個叫做「愛佛山（iFOSHAN）」的創業孵化服務體系，提供識別定位、金融支援、商機對接、戰略節奏、孵化培訓、加速服務、導航引領七大功能服務。

創業導師助力紮根

青創基地還建設了一個非常豐富的、實力雄厚的創業導師庫，專門聘任來自粵港澳大灣區的企業高管、高校導師以及政府職能部門的職員做創業導師。根據企業成長的階段需求，匹配創業導師和創業企業。導師幫助這些來到佛山的企業真正紮根下來，並且能夠建立他們的關係。

育脈科技：開發掌靜脈識別

在運營的這兩年多期間，創業企業也取得了一些成績，各行各業亦湧現出成功案例。青創基地有一個非常具有代表性的科創項目叫做育脈科技，開發了掌靜脈識別的刷掌技術，現在全國唯一一條全線使用了掌靜脈刷掌閘機的地鐵線——重慶地鐵18號線，就是由這個創業項目提供全線技術支援。

環保建材公司：成功取得一千萬元投資

另有一個香港青年為創業核心團隊的環保建材公司，由於所使用的建材原料是陶瓷的陶渣、礦山的尾礦，以及建築的固廢，又因佛山是陶都，所以在這裏他們具備充分的原材料資源。這個項目在2021年也獲得了廣東「眾創杯」創業創新大賽的金獎項目，在獲金獎之後，拿到了價值1,000萬人民幣的投資。

哆啦電子商務：獲上市公司併購

哆啦電子商務則是一個澳門青年的創業項目，在第一年的時候，他們就已經被佛山的一間上市公司併購了。這個項目為甚麼會出圈？就是因為在疫情期間，看到佛山傳統的這些建材比較受影響，於是透過他們的電商平台的運營技術、經驗、資源，去幫助這些傳統的建材、板材、陶瓷等行業在線上營銷，去傳播品牌，增加銷量。

入駐條件

一.孵化方向：

主要面向港澳青年創業者和創業團隊，以及高校大學生創業者、海外歸國人員創業者、高層次人才創業者、城鄉青年創業者等創業創新群體和創新型技術型初創團隊為重點對象。

二.項目類型：

以創新型、高新技術現代服務類項目為主，重點面向新材料、智能製造、生物醫療、環保科技、新代電子信息技術工業設計、家居、建材等行業。

三.項目要求：

（1）入孵項目應側重自主研發或自主經營，市場發展潛力大，預期經濟與社會效益顯著，申請入孵時應具有可行的創業項目規劃書，有保證運營的資金或可行的融資方案。

（2）入孵項目應為自籌資金創辦，實行獨立核算，自主經營，自負盈虧；企業在入駐前如已工商註冊，註冊登記時間應不超過三年。

（3）入孵企業（團隊）入駐前，遵守國家的有關法律、法規，合法經營，不存在任何違法違紀的經營行為和記錄（建議明確違法違紀的記錄包括：行政機關的行政處罰，行業協會的行業處分）。

（4）入孵項目經考核如屬對資源浪費嚴重、污染大、技術工藝落後的，孵化基地不接受入孵申請。

（5）入孵項目研發的產品及技術應有明確清晰的知識產權權屬關系，無知識產權權屬糾紛。

四.入孵項目：

如在國家或省、市、區級組織的創業大賽獲獎的，可優先入駐孵化基地。

佛山港澳青年創業孵化基地

地址：廣東省佛山市禪城區季華一路28號智慧新城T11棟4-7樓

郵箱：info@fshkmo.cn

電話：0757-26149966 /（86）13710052052

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