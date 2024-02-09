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灣區速遞：龍年假期出行 留意客流高峰預測

【Presented by：WAW Creation】明日是龍年大年初一，預計將迎來內地與港澳居民「南下北上」。根據特區政府此前預測，今年春節期間將有約750萬人次經各口岸管制站進出香港，其中八成即約600萬人次會經各陸路口岸進出。另據深圳邊檢總站預測，2024年春節假期（2024年2月10日至17日），深圳各口岸將迎來出入境客流高峰，預計日均出入境人員將達70萬人次，客流峰值或將突破80萬人次。為提高通關效率，多個口岸日前公布了出入境客流高峰預計日期及時段，供有意出行的市民參考。

Presented by：WAW Creation

 

內地的春節黃金周長假期為2月10日（年初一）至17日（年初八）。香港公眾假期則由2月10日（年初一）至13日（年初四）。深圳陸路口岸入境客流高峰預計會是2月11日（年初二）、17日（年初八），出境客流高峰預計出現在2月12日（年初三）及13日（年初四）。

各口岸中，預計最繁忙是羅湖口岸，初步預計，2月10日至17日（大年初一至初八），該口岸日均出入境客流量將近20萬人次。而臨近的福田口岸則預計每天將有15.7萬人通關。珠海邊檢總站預計，春節期間該總站所轄拱北、港珠澳大橋、橫琴、青茂等大型對港對澳口岸日均出入境人員將達到約56萬人次，較去年同期大幅增長，預計將較2019年增長超14%；其中港澳居民預計將在年初一、初二集中北上廣東。而港澳地區春節將舉行花車匯演、煙花匯演等大型活動，吸引內地居民前往旅遊觀光，預計假期港澳遊人數將突破10萬人次。

 

部分口岸客流高峰預測

羅湖口岸

往深圳：2月10日（年初一）至13日（年初四）08:00至13:00

返香港：2月11日（年初二）、13日（年初四）20:00至24:00

（注：2月11日香港舉辦新年煙花匯演，預計當日21:00至次日凌晨01:00將現客流高峰。）

 

皇崗口岸

往深圳：2月11日（年初二）、17日（年初八）23:00至次日凌晨01:30

（注：2月11日香港舉辦農曆新年煙花匯演，料夜間將現客流高峰。）

返香港：2月12日（年初三）、13日（年初四）23:00至次日凌晨01:30

 

福田口岸

往深圳：2月11日（年初二）、17日（年初八）09:00至20:00

返香港：2月12日（年初三）、13日（年初四）09:00至11:00、20:00至22:00

 

深圳灣口岸

往深圳：2月11日（年初二）、17日（年初八）08:00至11:00

返香港：2月12日（年初三）、13日（年初四）08:00至13:00

 

蓮塘口岸

至深圳：2月11日（年初二）、17日（年初八）08:30至13:00

返香港：2月12日（年初三）、13日（年初四）15:00至21:00

 

廣深港高鐵西九龍口岸

出境：2月11日（年初二）、17日（年初八）09:00至13:00、21:00至22:00

入境：2月12日（年初三）、13日（年初四）08:00至10:00、15:00至17:00

 

港珠澳大橋口岸

往珠海：2月12至15日（年初三至初六），其中10及11日（年初一及初二）料人流較集中。10:00至12:00、16:00至20:00

返香港：2月12至15日（年初三至初六），其中12及13日（年初三及初四）料人流較集中。08:00至12:00、13:00至22:00

 

文錦渡口岸

返香港：2月12日（年初三）、13日（年初四）15:00至21:00

 

（資料來源：香港特區政府粵港澳大灣區速遞）

 

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更新時間:2024-02-09 10:24
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