深圳內望：一月開局好淡爭持 「持幣」觀望者眾

今年開局還是持續低迷，究其原因，首先是臨近春節假期，這個時間段是傳統淡季，因為大家忙於為過年做準備，心思都沒有放在買房的事情上。另外，市場上出現利好政策與利空消息，好淡爭持的情況下，市場觀望情緒濃厚。

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政策放鬆 各城先後不一

房地產市場受政策影響比較大，當前房地產政策趨勢非常明確，不是去收緊，而是去放鬆，之前在市場火爆時候推出的調控政策，方向是收緊，放到當前市場冰冷的時候，就已經沒有必要了，更是不合適。所以，取消之前的調控政策，是必然的方向，只是不太可能一步到位，而是逐步放開。在一城一策的指導思想下，也不會全國統一出政策，而是各城市各自制定，所以才會出現先後順序不一的情況。

一月份廣州針對120平方米以上的住房，全面放開限購，對於深圳市場來說，雖然深圳還沒有放開限購令，但是感覺上應該也不遠了，多了一份盼望。

限購放開，背後邏輯思維就是不再針對買房的客戶進行資格審查，買房的目的，不再局限於居住使用，用作投資也可以，有效需求得到相應的增長。開發商接下來賣房的策略，除了針對自住客戶，也可以針對投資客戶，需求增加，將會對樓市有支持作用！

高端住房 房住不炒不再適用

預計房地產市場未來，將兩極分化發展。120平方米以上的大戶型，往市場化方向發展，政府減少干預，讓市場自行調節。針對高端住房，房住不炒也不再適用，不再限制客戶買房的目的，居住也好，投資也好，一切以市場機制運作，回歸到商品的屬性。至於普通住房，保障房及人才房大量供應，讓居者有其屋，為民生服務。開發商要參與普通住房市場，就需要有社會責任，邏輯完全與高端住房不一樣。

利好政策雖然不斷出台支持市場發展，但是市場環境並沒有明顯改善，究其原因，是因為經濟面並不太理想。過去一年，企業經營環境惡劣，要盈利非常困難，能夠少虧已經很不錯了。企業經營效益不好，首先反映在股市行情上，與歐美股市不斷創新高不同，中港股市卻不斷尋底。

擁有證券作為資產的人還不少，股市行情下行，代表持有這類資產的人士身家在縮水，其購買力自然大打折扣。

經濟環境不佳的影響

企業經營效益惡劣，自然需要開源節流，開不了源，重點工作就會放在節流上，首當其衝，肯定是打工的員工。現在打工仔，不僅僅收入不理想，還要擔心被裁員，收入不穩定，又沒有保障，自然不敢去消費。面對嚴峻的經濟環境，手頭上留著現金，可以說是最佳的選擇，銀行存款金額不斷增加，也反映持幣觀望的人正在持續提升。

經濟環境最怕的就是出現通縮，股市行情下行，房價也有下行壓力，個人不論以什麼形式擁有的財產，都正在被蒸發，身家縮水。另一方面，打工賺錢不容易，創業做老闆就更困難，新增創造財富困難重重。身家縮水及賺錢能力下降，最終會導致購買力銳減，降維消費變成主流。當下買房最關鍵的考慮因素，是性價比，價廉物美永遠是銷量的保證。

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