【遊走大灣區】北上掃年貨 遊逛超市樂

人，都去哪兒了呢？只知道靠近各個口岸的大型超市，擠滿了置辦年貨的人。

要在最短的時間內一站式滿足食、買、玩、帶需求，或者為了走親訪友選購禮盒，也許這幾家超市已可滿足需求，甚至綽綽有餘。

Presented by：WAW Creation

盒馬鮮生 超乎想像「齊全」

創立於2016年的盒馬鮮生，是阿里巴巴集團的自營生鮮及日用品零售連鎖店，首創「店倉一體」模式，生鮮「30分鐘」到家。但外賣尚未能開通跨境訂購、配送，因此港人暫時享受不到，只能北上親買。

盒馬鮮生在大灣區內，廣州、深圳、佛山三座城市均有「插旗」。其中，深圳有29家門店，數量名列全國前三。

多花款 包裝吸引

逛盒馬鮮生，像走進一座「大觀園」，並非商品種類新、奇、特，而是超乎想像的「齊全」、花樣多，而且包裝袋設計極具創意，多是包裝引誘人伸手拿一件丟進購物車。除此之外，盒馬鮮生亦有貼?自家logo、由自家生產的貨品，價格就相對便宜一些。

超市內區域分類精細，規劃清晰，有熟食區、烘焙區、零食區、水果區等。其中游水海鮮區最熱鬧，海鮮可即撈即買即製，當場食用，要根據重量支付十幾至幾十元不等的加工費。有時人多只能搭?。

應節禮盒 逾二百款

現時正值農曆新年前後，走出超市的消費者，幾乎每人手裏都拎?禮盒，盒馬每年會推出「年貨節」活動。據了解，今年盒馬上線了兩百多款春節禮盒，性價比高，滿足不同人群的送禮需求，其中主力是400元人民幣以下的禮盒，約佔80%。今年已經有港人北上買年花，盒馬鮮生今年上線了逾80款，除了海關限制的蝴蝶蘭外，冬青、臘梅、水仙都較多人買。

現時，盒馬鮮生內有多部自助收銀機，下載盒馬鮮生App後，支援Alipay HK付款方式，如果沒有電子支付，也可找工作人員以人民幣現金結算。

口岸附近門店地址及營業時間

盒馬鮮生皇庭廣場店（福田口岸）

地址：深圳周福田區福華三路118號 皇庭廣場B1層

交通：周地鐵4號線會展中心站C出口

營業時間：周日至周四10:00-22:00；周五及周六10:00-22:30

盒馬鮮生聚福店（蓮塘口岸）

地址：深圳羅湖區蓮塘片區聚福路 金色年華家園裙樓2樓

交通：深圳地鐵2/8號線蓮塘站D出口

營業時間：10:00-22:00

盒馬鮮生紅寶店（羅湖口岸）

地址：深圳羅湖區寶安南路日豪名園 裙樓1-2層

交通：深圳地鐵1號線大劇院站D出口，步行1.1公里

營業時間：09:00-22:00

盒馬鮮生香悅里店（深圳灣口岸）

地址：深圳南山區后海濱路恆裕濱城花園B1層

交通：M484巴士至恆裕濱城站步行200米

營業時間：08:00-22:00

Ole’精品超市 中高檔之選

如果經常去深圳一些大型商場，對Ole’一定會有印象。Ole’精品超市是華潤萬家零售集團旗下的高端超市品牌，於2004年在深圳創立，現時在深圳約有10間門市，除了萬象系商場內，還有卓悅中心、睿印等。

細分lifestyle和foodhall

一個Ole’還會細分為lifestyle和foodhall，前者的業態定位是為都市生活創造的體驗式超市，滿足中產階級和高消費人群購買與眾不同的商品與禮品的休閒消費。後者的業態定位是為都市生活創造的體驗式生鮮食品超市，滿足中產階級時尚、健康、高品質的日常消費，以生鮮食品為主，向顧客傳遞追求健康和高品質的生活態度。

Ole’的進口商品佔比超過60%，如進口新鮮水果、進口零食、日韓飲料及食品，還有生活用品等，價格與香港的精品超市相差無幾。

有一次行至中洲灣C Future商場，見到一間名為blt超市，空間和擺設原來它同樣是華潤萬家旗下的精品超市品牌，blt為「Better Life Together」的首個字母組成。內部商品的種類和價位與Ole’相近。

部分分店地址及營業時間

Ole’精品超市萬象城店

地址：深圳市羅湖區萬象城B1層

交通：深圳地鐵1號線國貿站E出口/9號線鹿丹村站C出口

營業時間：10:00-22:00

Ole’精品超市歡樂海岸店

地址：深圳市南山區歡樂海岸購物中心G層

交通：深圳地鐵1號線僑城東站B出口

營業時間：周日到周四 10:00-22:00；周五到周六10:00-22:30

Ole’精品超市卓悅中心店

地址：深圳市福田區OneAvenue卓悅中心西區B1層

交通：深圳地鐵1號線會展中心站A出口

營業時間：周日到周四 10:00-22:00；周五到周六10:00-22:30

Ole’精品超市深業上城店

地址︰深圳市福田區皇崗路5001號深業上城M層

交通：深圳地鐵10號線冬瓜嶺站E出口

營業時間：10:00-22:00

7FRESH七鮮 主打高端美食生鮮

7FRESH七鮮是京東自營生鮮超市，主打生鮮海產品，成立於2017年。在深圳有7家門店。但特別之處在於，可以依靠京東和京東生鮮平台為消費者提供來自全球各地的新鮮食材。以「精緻悅己、新鮮健康」的理念，作為京東全管道零售的排頭兵，七鮮透過商圈、社區、寫字樓等全場景覆蓋，配合線上管道的延展服務，為消費者提供全方位、全時段的美食生鮮商品及生活服務的一站式購齊體驗。

作為全管道零售企業，七鮮提供線上線下兩種服務。還可以透過七鮮APP下單，體驗最快30分鐘送貨到家及每日首單免配送費等服務。總體來說，其營銷品類與「盒馬鮮生」近似。

部分分店地址及營業時間

地址：深圳水圍社區金田路1013號銀莊大廈裙樓1層

交通：深圳地鐵4號線富民站C出口

營業時間：08:00-22:00

地址：深圳僑香四路萬科瑧府三期負1層

交通：深圳地鐵2號線安托山站C出口

營業時間：08:00-22:00

地址：深圳羅湖區東曉街道東昌路3008號粵海城B1

交通：深圳地鐵5 / 7號線太安站A出口

營業時間：10:00-22:00

出行提提你

農曆新年口岸開放時間

皇崗口岸（落馬洲管制站）：24小時開放；

深圳灣口岸：2月9至13日（農曆年三十至年初四）24小時通關，涵蓋車輛和行人；

羅湖口岸：2月9至11日（農曆年三十至年初二）延長運營至凌晨2時，同步延長東鐵線的服務時間；

港珠澳大橋香港口岸：24小時開放。

迎春花市穿梭巴士

深圳荷蘭花卉小鎮迎春花市已經於上周末開放，深圳巴士集團開通了1條迎春花市穿梭巴士及1條文旅專線。

免費專線

首末站：中山公園東門-中山公園東門

（單環線）

運營日期：2024年2月3日至2024年2月9日

途經站：中山公園東門、南山公安分局?、南頭古城、中山公園西門、中山公園北門（招呼站）、中山公園東門

服務時間：10:00-20:00

文旅專線

首末站：深圳灣口岸a停車場—南頭總站

（荷蘭花卉小鎮東門）

運營日期：2024年2月3日至2024年2月24日

途經站：深圳灣口岸a停車場、南油地鐵站、南山書城地鐵站?、南頭古城（南門）、南頭總站（荷蘭花卉小鎮東門）

服務時間：10:00-20:00

票價：3元