宜居香港：遊走大灣區 買保險 防意外

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旅遊保險是保障外遊人士萬一在旅程期間意外受傷或患上疾病，可獲得醫療保障及緊急援助。另外，若旅程期間遺失旅遊證件，只要屬於保單的保障範圍，都可索償。

藍十字保險發言人表示，在選擇大灣區旅遊保險時，投保人應考慮旅程日數、旅程期間計劃的活動，而選取能提供相關保障的計劃。以藍十字「智易Go」大灣區旅遊保為例，主要保障受保人於大灣區內不幸遇上意外而蒙受的損失，或需應付突如其來的開支，計劃設有1至3天的保障期選擇，提供醫療、個人意外、嚴重燒傷、旅遊證件遺失及24小時全球緊急援助等保障。購買步驟簡單方便，只需通過網站或手機應用程式即可投保。保費方面，3天個人及家庭的保費分別為45元及104元（港幣，下同），網上投保可享保費8折，平均低至每天12元。

醫療保障各不同

不同保險有不同的賠償金額及保障範圍，必須要清楚自己的需要，然後揀選適合自己的旅遊保險。因應受保人在大灣區內遇上意外而蒙受的損失，或需應付突如其來的開支，藍十字提供150,000元醫療費用保障及涵蓋回港後90天內覆診費、以及200,000元個人意外保障，涵蓋多項不同嚴重程度的永久傷殘、嚴重燒傷保障、旅遊證件遺失保障，及24小時全球緊急援助，所有保障均不設自負額。

不過要留意，該旅遊保主要提供醫療及個人意外保障，並沒有涵蓋旅程取消或更改行程保障，如需相關保障，需考慮其他保險計劃。

索賠須備妥文件

購買旅遊保險，最重要是獲得意外相關證明文件，以在限期內提出申請，獲取得應有賠償。藍十字保險發言人表示，客戶須於事發後30天內透過Blue Cross HK App或藍十字網站內24/7運作的「智」易Claims 網上平台向藍十字提交賠償申請表及所需文件，包括由醫院、醫生、警方或有關機構發出的詳細報告（如適用）及其他有效及完整的證明文件，只需3個簡單步驟（輸入、上傳及確認）便可完成，賠償款項將自動轉賬至指定戶口。客戶亦可選擇郵寄或親身提交索償申請。此外，如屬保單中的「個人責任」索償，受保人必須於事發後立即以書面通知及附上所需相關索償文件，郵寄或親身交回藍十字。

有需要可送返香港就醫

另一方面，假如在內地意外受傷需要入院，可選擇區內認可的註冊醫院求醫及接受治療。如受保人於旅程期間不幸遭受嚴重身體受傷或患上嚴重疾病，受保人或其代表可聯絡「24 小時全球緊急援助」熱線尋求安排緊急運送及送返香港的支援服務，惟該旅程必須並非為有違醫生意見，或其目的為於海外尋求或接受任何治療，或就旅程前發生之意外或疾病接受休息或療養。

緊急運送：如受保人需要接受即時的緊急治療，而其發生意外或患病當地無法提供該治療，受保人將獲安排運送至最近而合適的醫療設施。

送返香港：如受保人有需要被運送返回香港之醫療設施，藍十字也可安排以正常航班或其他合適交通工具運送。惟(i)受保人原有的交通票據必須為不適用，(ii)受保人必須將其交通票據未曾使用的部分交由該公司處置，及(iii)安排之公共交通工具的等級並不可高於受保人原有交通票據的等級。任何有關是否需要將受保人送返香港的決定必須由主診醫生和藍十字共同作出。

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