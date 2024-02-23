打造夜經濟文旅消費圈 佛山創產園要做中國夜市之首

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早在新年前，我們曾走訪創產園，當日午夜子時，仍有很多年輕人在消費。如此看來，創產園「國家級夜間文化和旅遊消費集聚區」和「中國遊客喜愛的十大夜市」的稱譽並非浪得虛名。

過去的舊工廠區搖身一變，打造成一個以文化消費為主的文、商、旅、體、學、創合為一體的步行街區，創產園董事長邱代倫將此視為主打精神消費的第五代商業中心，相當於一個「文化產品交易平台」，他認為這是與其他商業中心最大的不同之處。

入選「中國遊客最喜愛十大夜市」

早在2020年，創產園入選「中國遊客最喜愛十大夜市」榜單，邱代倫得知消息後的第一反應卻是「這不可能啊！」意外之餘，他對創產園也有了新的目標，「給我三年時間，將這裏打造成中國十大夜市之首。」

他希望到2024年年底，創產園日均人流量可達10萬人次，其中有5%-10%來自香港，但在他心中，這也僅僅是60分的標準。

邱代倫自稱是產品經理，一直致力於打磨出不一樣的「產品」。據悉，今年年初，意大利百年學府威尼斯IUAV大學便已與廣東天倫創產成長空間舉辦簽約儀式，為佛山創意產業園打造中國當代藝術現場建立戰略合作，加快當代藝術現場在園區落地。接下來，天倫創產將與相關的藝術和建築評論家，以及學生俱樂部協作，組織開展文化節、建築/設計/藝術/保護工作坊，每年在園區舉辦學校級別的藝術、文化活動等。進而以成長文化的統領、當代藝術的表達，把佛山創意產業園打造成為文化產品的創作、推廣、展示、交流、交易平台，讓青少年兒童更加喜歡，讓年輕人更加喜歡，也讓城市變得更加年輕。

一定要做不一樣的

在邱代倫的設想中，未來整個園區將變成一座戶外美術館，重點發展行為、裝置和影像藝術，回歸「當代藝術普通與日常」這一核心，同時透過藝術的思維和行為來助推人間煙火更有格調和品位。

「一定要做不一樣的。」這是邱代倫在採訪中一直強調的。他認為第五代商業中心必須要有自身的原創文化，而創產園的原創文化是成長心學，強調在吃喝玩樂遊購娛創中治愈、學習和成長，當代藝術現場、生日文化主題旅遊中心等，都是其中的產品。文化是創產園與其他商業體最大的不同之處。

他表示，資金和產品已經準備好，當下團隊急需有共鳴力的人才，亦非常歡迎香港的青年才俊加入，將國際化視角帶到創產園。

龍年春節的熱鬧

城市文化製造商，一個25H玩樂公園，一座終身成長的精神樂園，一個有意思的地方，一群有意思的人，過有意思的Life！——這是創產園簡介中的一段文字。今年春節，這裏「很有意思」。

春節1,000場活動20個節日同步啟動。從除夕到正月十六，舞龍舞獅、電音舞蹈、動漫嘉年華、財神送福等精彩文旅節目貫穿白天到夜晚。25H龍獅節、25H功夫節、25H元宇宙節、25H燈光藝術節、25H一夜成名節等輪番上演。有人說，今年的創產園是「最潮中國年」。

潮味十足

有炫目的科技表演，傳統的民俗互動，最新升級的泡泡廣場前，吸引一眾市民在此倒數，全國首個「戶外落地式裸眼3D舞台」揭幕，以科技煥新傳統年俗。還有動漫走秀、簽售、樂隊匯演、快閃舞蹈、cosplay派對登場泡泡廣場戶外裸眼3D舞台，「潮」味十足。

春節期間的研學活動豐富多彩，有非遺糖畫研學、馬術研學、奶油膠冰淇淋杯DIY、龍年燈籠DIY、非遺剪紙和草編研學等。讓孩子在玩樂中學習，讓學習變得更有趣。3月31日前，還有周藝文作品展：和平鴿的詩意世界。

佛山創意產業園人湧如泉。瞄準春節促消費，佛山創產園聯動相關政府部門、高德地圖、園區商家等，共同推出春節消費福利，總額超過1,000萬元，吸引滾滾客流前來。

佛山創意產業園

地址：佛山市禪城區季華四路33號

交通：乘搭地鐵廣佛線至季華園地鐵站，A出口出站後換乘133路巴士到季華四路東站。

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