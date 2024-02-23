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灣區速遞：本年度「大灣區青年就業計劃」 全年接受申請

【Presented by：WAW Creation】2024年度的「大灣區青年就業計劃」已於日前正式推出，可於今年全年申請。企業可即日起提交職位空缺，有效期至今年12月31日，聘請香港青年到大灣區內地城市工作。計劃鼓勵企業提供職位，聘請香港青年到大灣區內地城市工作，促進他們的事業發展及大灣區內的人才交流。

Presented by：WAW Creation

 

自本年度起，計劃除全年接受企業提交職位空缺及合資格青年申請職位外，亦引入靈活措施，容許企業按業務需要申請延長將青年派駐回港或到大灣區以外內地城市工作，以及聘用曾任職實習學員職位的合資格青年。企業可由即日起經計劃網頁提交職位空缺。

維持月薪不低於萬八 為期十八個月

在香港和大灣區內地城市均有業務的企業可參與計劃。參與企業須按照香港法例，以不低於月薪18,000港元，聘請合資格青年，並派駐他們到大灣區內地城市工作及接受在職培訓。特區政府會向企業發放每名受聘青年每月10,000港元的津貼，為期最長18個月。

參加計劃的青年必須為香港居民，可合法在香港受僱工作，並於2022至2024年獲頒學士或以上學位。計劃下的職位空缺經勞工處審批後，將由3月1日起上載計劃網頁供合資格青年申請。獲聘的青年與企業可隨即協定雇傭合約的生效日期。合資格青年申請2024年度計劃下職位空缺的截止日期為12月31日。有關計劃詳情，可瀏覽計劃網頁https://www2.jobs.gov.hk/0/tc/information/gbayes/或致電熱線2969 0446 / 2969 0460。

 

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更新時間:2024-02-23 11:20
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