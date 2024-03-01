宜居香港：要住得安心 家居保險不可少

住屋是在香港生活的「重中之重」。要住得有保障，無論租樓或買樓，可以考慮購買保險。但要買甚麼保險才可以得到適當保障呢？根據保險業監管局及香港保險業聯會的資料顯示，購買樓宇火險及家居財物保險，可以為樓宇結構及室內財物帶來保障。

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家居守護住客個人及財產安全，但若然出現意外事故，就有機會引致難以估計的財產損失。保險業監管局網站指，火險保障「樓宇結構」，家居保險則保障「室內裝修及家居財物」，兩者互相補足。目前，不少家居保險亦已包含「樓宇結構」保障或將其列作自選保障項目。

火險、家居保險 互相補足

火險普遍稱作「樓宇結構保險」。一般保障範圍包括因火災、 雷電、爆炸等意外造成的樓宇結構損毀（包括原裝地板、天花板和牆身等）而所需更換或維修或重建的費用。

家居保險則保障投保物業內因意外而損失、損毀或損壞的家居財物，當中包括傢俬、電器、衣物、貴重物品（如珠寶、藝術品等）及室內裝修等。家居保險還可提供第三者責任保障，假如因受保人的疏忽，意外引致第三者人身傷亡或財物損毀，保險公司會承擔受保人的賠償責任和訴訟費用。例如：家居水管爆裂導致鄰居財物損失、從家中掉下物件令第三者的財物受損等。

此外，有些家居保險計劃亦包括保障樓宇結構因意外損毀而需更換或維修或重建的費用；以至全球個人財物保障，保障涵蓋至投保人於住所以外任何地方遺失、遭盜竊或損毀的個人財物。也有保險計劃可以提供附加保障，例如一些自選項目供投保人按個人需要自行加購，如家用電器維修等。

業主及租客可購買

家居保險的受保人不限於業主，業主購買的家居保險的受保範圍可能只會涵蓋業主自身財物的損失。租客也有購買家居保險的需要，以保障物業內其財物及承擔第三者的賠償責任。市面上的家居保險，除保障投保人本人外，一般計劃都會為同住家人提供保障，有些計劃還涵蓋同住家庭傭工。

留意賠償上限及不保事項

家居保險保障的財物一般設有賠償上限，並會因應不同財物類別設有不同金額的「墊底費」。財物保障類別例如貴重物品、酒類、冷凍食品、室外物品等，當中再設定細項上限。

別以為家居因意外導致損失就可獲得賠償。家居保險一般設有不保事項，例如長期空置的物業因發生意外導致的損失，以及因自然損毀或日久失修所產生的維修和保養費用，一般都不會獲得賠償。例如單位無人居住或空置連續超過30 天，一旦遇有損失，保險公司有權不受理。

索償前留「紀錄」

倘若家居不幸受損，保險業監管局提醒，應盡快通知保險公司，並為損毁的財物拍照或錄影，以紀錄受損狀況，並要保留已損毁的財物，因為保險公司有可能在處理索償時需要查看相關物品。假如屬第三者索償，切勿與對方私下達成協議，並就損失進行任何和解或妥協，以免違反了保單索賠程序，影響索償結果。

做個精明消費者，投保前，應細閱保單條款，並比較不同保險計劃，按個人需要作出選擇。

颱風吹破家中玻璃窗可賠償？

保險業監管局網站指，如窗戶為入伙原裝，會被視為樓宇結構，是火險的保障範圍。至於玻璃窗爆破導致屋內財物損毀，則可從家居保險索償。另外，如玻璃窗破爛導致他人受傷，並要求物業佔用人賠償，家居保險中的第三者責任保亦有助投保人減輕損失。

是否要購買火險？

香港保險業聯會網站指，樓宇火險由業主購買，投保額以受保單位重置費用為準，賠償金額不會超過投保額，投保人應自行決定投保額。至於家居財物保險，則由業主或租客購買，可根據家居面積大小或屋內財物總值來決定投保額，一般保險條款會訂明每項物品最高賠償額。

現時不少提供按揭貸款的銀行會附送首年樓宇火險，部分物業管理公司亦會為屋苑購買集體火險單。業主在投保前，應先核實其物業是否已有火險保障，而保障額又是否足夠，如兩者皆是，業主則毋須再額外購買火險了。

部分保險公司保費參考

昆士蘭香港 - 家居綜合保險

假設物業屬租戶/業主自住，實用面積561-800平方呎，一年基本保費約1,122元（港幣，下同）。涵蓋家居財物50萬元、樓宇10萬元、個人意外10萬元、第三者責任500萬元。

OneDegree - 火險

假設住宅物業投保額為300萬元，一年所需保費約1,140元，保障範圍包括火災、雷擊、爐具或煤氣爆炸，水災。