粵港航運商機大 宜錯位合作 提升服務能級

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

製作：WAW Creation

「點止碼頭咁簡單！」

全國政協副主席、諮委會顧問梁振英主持沙龍環節時指，中國十四五規劃支持香港提升國際金融貿易航運中心地位，提升意指在同樣的單位土地、工資及成本，可以產生更高的經濟價值及社會效益，令香港人有更好生活。他舉例，如果全港貨車司機都能夠將子女培養成在寫字樓工作的專家，香港將大有進步，屆時再不需要以葵涌貨櫃碼頭處理集裝箱的數量論英雄。而在現時葵涌貨櫃碼頭處理貨櫃的數量比國際及內地的港口相對下跌同時，香港必須要發展新興的航運相關產業。他強調香港作為國際航運中心，「點止碼頭咁簡單。」

兩地各有優勢

廣州市南沙區委常委、南沙海外聯誼會會長阮曉紅擔任主持，活動分為情況介紹及沙龍環節。

廣州市南沙區政協副主席、商務局局長謝曉暉從航運功能、政策支持、合作前景作出分享，指南沙貨運碼頭的集裝箱、汽車滾装、糧食及通用等碼頭功能齊全，年集裝箱吞吐量超1,900萬標箱，並擁有「海陸空鐵」多式聯運物流體系優勢。當地更設有綜合保稅區百萬級保稅物流倉儲設施，千億級進出口平台，包括跨境電商、國際集拼、汽車國際貿易、冷鏈物流。而在政策方面，提供了企業所得稅優惠政策、港澳居民個稅優惠政策、「四鏈融合」政策體系，並有南沙航運物流扶持辦法提供獎勵。香港可發揮國際航運服務中心地位和高端航運服務業專業優勢，並建議推進航運物流、航運金融、郵輪遊艇旅遊、航運人才培養方面的合作。

對於香港航運業方面，香港船東會主席、拓維集團董事總經理Angad Banga指，香港今天仍是全球最大的航運樞紐之一，擁有1,100多家港口和與海事相關的公司，提供各種優質的海事服務，包括船舶管理、船舶經紀、船舶融資、保險、法律和仲裁服務等，並擁有全球第四大船舶登記處。這些優質的海事服務形成了強大網絡，能夠推動增長和創新。他更認為需要通過技術人才來支撐行業發展，例如進行新技術的開發、數字能力的建設，以及未來燃料的安全使用。預料當大灣區內的行業代表、世界一流大學以及資本和技術結合起來，將推動聯合產業達到更高的高度。

開拓航運金融

香港船東會司庫、海瀚資本創始人及首席執行官林詩鍵表示，全球國際貿易佔九成是海運。現在有很大的機遇，因為要發展新能源船隻，達到減排目標需要龐大資金。內地業界有意通過香港發展國際商船隊，但在人民幣國際化前，資金來港不易，所以業界開始跟香港政府提出利用互聯互通機制，將資金應用在船舶投資方面。另外，可推動綠色金融產品，在綠色能源方面共謀合作機遇。此外，船隻買賣平台在內地十分成功，香港及南沙可一起解決國際船隻買賣及稅務問題。

「香港及南沙在實體經濟及區域經濟方面有很大合作空間。」香港船東會中國委員會主席、華光海運控股執行董事長，諮委會委員趙式慶指出，南沙作為綜合碼頭發展迅速，在集裝箱及商品對外貿易作出了重大貢獻。在廣州船鉑交易方面，2023年船鉑成交242艘，成交額超過55億元人民幣，當中不乏以美元結算。他解釋，船舶買賣有很多是中國賣方、美元結算的買方，利用香港金融服務，加上法律及檢驗服務，將可帶動高質航運服務發展。

推動海事法律業發展

法律服務有助促進香港及南沙的航運事業發展，禮德齊伯禮律師行合夥人余曉辰提出三個重點發展方向，第一是以聯營律所為主的組織之間的協作，第二是兩地之間的法律人才協作，第三點是「港資港仲裁」這一創新試點的法律合作，期望通過南沙與香港之間的法律服務融合發展，進一步提升南沙涉外法律服務水平，並期待南沙將成為一個全球一流的海事法律服務中心。

加強人才培訓

要加強人才培訓，香港華光海運控股有限公司董事總經理、諮委會專家周建峰認為，南沙在海員培訓要作出針對性改善。他指出，由於航海職業的吸引力及社會地位不斷下降，導致海員人才非常短缺。但隨着經濟貿易不斷增大，船隊不斷增多，對海員的質和量都帶來更高要求，所以必須培養具有國際視野、創新能力和技能的高素質海員人才。他相信南沙有很好的資源及優勢，可吸引更多年輕人加入，打造一個創新的海員教育培訓基地。

香港理工大學一直關注航運業發展，香港理工大學物流及航運學系副教授、董浩雲國際海事研究中心總監葉子良建議要為海員培訓提供資源，由於本地大學招收非本地學生的資助學額由兩成增至四成，如能在兩地海員訓練資歷方面彈性處理，屆時非本地學生就不用返回自己的國家進行海員訓練，有助增加本地海員人才數目。此外，可借內地資源進行教育提升及開發新設備。

發展海運物流

付貨人在內地稱為貨主，即是航運及物流的「客仔」。香港付貨人委員會執行總幹事何立基認為，航運及物流的發展，要結合貨源、生產、物流及貿易。面對產業升級轉型，貨種及行業前景已然改變，航運物流要配合變化，包括要將貨源向外伸展。他建議內地不同地區發展港口運輸，可有效利用海運物流，免卻高成本的空運。另外在環保及企業社會責任方面需要大量數據，歐盟實施「碳關稅」令商貿成本增加，須考慮如何令歐盟採納本地提供的數據，以減少成本，增加競爭力。

香港發展國際物流 具獨特優勢

梁振英總結時強調，粵港航運不只碼頭航運合作。南沙碼頭業務及相關業務發展迅速，南沙港處理集裝箱數目已超過葵涌貨櫃碼頭20%，以往有些商品在香港上岸及在香港存倉，或上岸後由香港貨櫃車司機運送到廣東一帶，但在過去兩三年看到，相關認知已有所扭轉，例如將奶粉存放在南沙，香港代理商有需要時才將奶粉運來香港，所以除了碼頭之間的合作，未來更大潛力是錯位合作，碼頭與非碼頭的業務合作。碼頭方在南沙，香港方則在寫字樓，無論是海事金融、法律、船東業務，以至相關國際物流，香港在全國範圍內有獨特優勢。

鼓勵青年投身航運業

參與活動的企業代表先後發表意見，提出香港進口新能源汽車時可利用南沙作為倉存；在南沙設立學院，推動產教融合；利用駁船方式將貨物運到香港進行長線航運合作等。

航運業發展機會多，並非只有「行船」的工種。因應青年發展機遇，葉子良表示，航運業需要大量人才，香港理工大學在航運學術界的地位高，學生有很好的競爭力，很多行業例如船隻管理、保險、融資等眾多高端職位都有人才需求，無論在香港或海外也有很多發展機會。

趙式慶表示，年青人對「行船」或傳統航運的發展期望不高，以往職業生涯以行船為主，但今天的職業途徑可以是岸上，例如投身海事處、航運公司、船舶管理公司管理人員等，所以他們跟香港理工大學及內地領先的海事大學等方面合作，共同尋求打破傳統海事教育的壁壘。現正探索方向，希望未來海事教育可令年輕人有更多就業選擇，專業教育及商業並行。此外，全球航運及港口發展高速往低碳環保及智能化發展，對年輕人也帶來發展空間。

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