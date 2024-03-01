moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

個人理財 > 活在灣區

市場信息：瓏碧加推19伙 明日開售

【Presented by：WAW Creation】財爺宣布全面「撤辣」後，碧桂園香港旗下九龍塘41名校網的商住項目「瓏碧 Allegro」將於明日加推，並已於27日公布第5號價單。加推伙數共19伙，以價單形式出售，折實入場價401萬元起。

Presented by：WAW Creation

 

碧桂園地產（香港）有限公司營銷管理部總經理林曉箐表示：「該批價單中涵蓋開放式至一房單位，且大部分為高層單位，屬原價加推。實用面積213至285平方呎，價單定價約為507.5萬元至703.3萬元，價單呎價為23,826元至24,852元，扣除最高21%折扣後，折實售價介乎401萬至555.7萬元，折實呎價約18,826至19,636元。價單5號較項目首批推售的價單第1號單位的折實平均呎價24,520元低約21%；較項目價單第2號單位的折實平均呎價25,453元低約24%。」

林曉箐又透露，龍年開市以來市場反應理想，項目自開售至今已售出139伙單位，不少客戶諮詢中高層單位推售安排，因此進行加推，本周六可購買新價單單位。

據資料，瓏碧於今年過去兩個月累計售出71伙單位，套現逾4.1億港元。

 

新時代集團2024年春茗

踏入龍年，新時代集團於日前舉行2024年春茗，越秀地產贊助晚宴及抽獎禮品，上水區鄉事委員會主席侯志強也到場，賓客及員工聚首一堂，歡度愉快晚上。

新時代集團董事陳民傑（圖左一）表示，新時代置業以不收團購，不胡亂收費，發展大灣區代理業務。2023年經歷辛酸及挫敗，幸得夥伴支持，由七人公司開始發展，成立中山新時代萬房甄選地產、香港灣區新時代置業、深圳新時代萬房甄選地產。踏入2024年，感謝同行支持，開設首間灣區新時代的加盟店，他感謝渠道行家帶客支持，令公司在2023年的成交量超過100宗。他承諾，今年將一如既往，將優質內地樓盤，穩健及有實力的發展商，有誠信的物業代理帶給大家。

新時代置業前身是金龍地產，在2005年成立，2017年轉名為新時代置業，在上水、粉嶺、大埔開設分行。2023年通關後，全力發展大灣區代理業務。

 

更多大灣區資訊請瀏覽以下網址：https://mpgba.com/

金價市況
永豐金融集團
商品買入賣出
倫敦金2044.22044.7
港金1897018977
倫敦銀22.64522.685
鈀金938.0958.0
鉑金877.4885.4
美電7.82927.8297
更新時間:2024-03-01 09:59
資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】