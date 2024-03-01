市場信息：瓏碧加推19伙 明日開售

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碧桂園地產（香港）有限公司營銷管理部總經理林曉箐表示：「該批價單中涵蓋開放式至一房單位，且大部分為高層單位，屬原價加推。實用面積213至285平方呎，價單定價約為507.5萬元至703.3萬元，價單呎價為23,826元至24,852元，扣除最高21%折扣後，折實售價介乎401萬至555.7萬元，折實呎價約18,826至19,636元。價單5號較項目首批推售的價單第1號單位的折實平均呎價24,520元低約21%；較項目價單第2號單位的折實平均呎價25,453元低約24%。」

林曉箐又透露，龍年開市以來市場反應理想，項目自開售至今已售出139伙單位，不少客戶諮詢中高層單位推售安排，因此進行加推，本周六可購買新價單單位。

據資料，瓏碧於今年過去兩個月累計售出71伙單位，套現逾4.1億港元。

新時代集團2024年春茗

踏入龍年，新時代集團於日前舉行2024年春茗，越秀地產贊助晚宴及抽獎禮品，上水區鄉事委員會主席侯志強也到場，賓客及員工聚首一堂，歡度愉快晚上。

新時代集團董事陳民傑（圖左一）表示，新時代置業以不收團購，不胡亂收費，發展大灣區代理業務。2023年經歷辛酸及挫敗，幸得夥伴支持，由七人公司開始發展，成立中山新時代萬房甄選地產、香港灣區新時代置業、深圳新時代萬房甄選地產。踏入2024年，感謝同行支持，開設首間灣區新時代的加盟店，他感謝渠道行家帶客支持，令公司在2023年的成交量超過100宗。他承諾，今年將一如既往，將優質內地樓盤，穩健及有實力的發展商，有誠信的物業代理帶給大家。

新時代置業前身是金龍地產，在2005年成立，2017年轉名為新時代置業，在上水、粉嶺、大埔開設分行。2023年通關後，全力發展大灣區代理業務。

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