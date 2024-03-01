灣區速遞：今年「飛越灣區」體驗計劃 4月1日截止報名

政府致力以創新科技推動香港再工業化，香港青年工業家協會今年暑假將舉辦第三屆「飛越灣區體驗計劃」，駐粵辦為支持機構。「計劃」為在香港就讀大專院校及在內地高校就讀的香港學生提供大灣區港資企業實習機會，實習期間的活動包括專業人士分享、參觀知名企業，以及考察活動等，讓大家深入了解港資企業的管理文化，以及內地製造基地的運作和最新工業發展。

Presented by：WAW Creation

（資料：駐粵辦）

活動日期：2024年7月9日至8月15日

實習地點：深圳、東莞、中山、江門等大灣區城市

招募對象：(i) 持有有效香港永久性居民身份證或

(ii) 持有有效香港居民身份證

(iii) 18歲以上就讀於內地大專院校學生

待遇：實習期間提供宿舍，完成後可獲生活津貼。

截止報名：2024年4月1日（星期一）

第四屆大灣區律師執業試 明起報名 6月29日舉行

司法部公告，2024年粵港澳大灣區律師執業考試（大灣區考試）將於6月29日在廣東省深圳市、珠海市舉行。符合條件者可於3月1日至10日登錄司法部網站報名參加考試。

大灣區考試已舉辦了三屆，現時有超過380名港澳法律執業者已通過考試並取得律師執業證（粵港澳大灣區），在粵港澳大灣區內地九市辦理適用內地法律的部分民商事法律事務。

港澳法律執業者在大灣區內地九市執業的試點工作為期三年，原至去年10月4日屆滿。全國人民代表大會常務委員會於去年9月通過了決定，延長試點期限至2026年10月4日。國務院辦公廳亦修訂了相關試點辦法，將報考大灣區考試的執業經歷門檻由五年降低至三年。

（資料：駐粵辦）

138所內地高校 明起招港生

內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃將於3月1日開始接受網上報名。根據國家教育部公布有關2024/25學年文憑試收生計劃的具體安排，共138所內地高等院校將依據香港中學文憑考試成績，擇優錄取參加2024年文憑試的香港學生，免卻港生參與內地聯招試的需要。

國家教育部已委託中華人民共和國普通高等學校聯合招收華僑港澳台學生辦公室（聯招辦）負責網上報名及審核，並委託中國教育交流（香港）中心（交流中心）承辦報名資格審核及招生宣傳等事宜。

文憑試收生計劃的報名及相關程式以網上形式進行。申請人須於3月1日至31日期間登入聯招辦的香港文憑試招生報名網頁（eea.gd.gov.cn），在「報名報考」選項欄選擇「香港文憑試招生」一項，填寫申請表及上傳相關資料。

申請人可於4月10日前登入報名系統查閱報名資格審核結果。如申請人曾按系統要求提供補充資料，可於4月23日前登入系統查閱最新審核結果。所有通過報名資格審核的申請人須於4月30日前按系統指示繳交費用並完成報名確認程式，申請人屆時會獲發考生編號，以資識別。

申請人必須在報名期內完成報名確認程式才可進入錄取階段。另外，申請人可於3月1日至6月14日期間登入報名系統以上載「學生學習概覽」，而學校亦可在5月15日至6月14日期間上載「校長推薦計劃」的相關資料。

（資料：粵港澳大灣區速遞）

港深環保合作會議 香港舉行

港深環保合作專班會議已於日前在香港舉行，探討港深兩地協作議題，包括堆填區管理、水質改善及新能源跨境運輸。雙方彙報工作進展和分享經驗，以持續深化兩地環保交流合作。當日環境及生態局局長謝展寰率領的香港特別行政區政府代表團，更與深圳市人民政府副市長張華率領的深圳市政府代表團，在會議後簽署《全面深化深港生態環境保護合作協定》。

深港合作下，新界東北堆填區臭味管理得到明顯改善，兩地相關投訴大減八成。深港跨境新能源商用車輛方面，兩地將與業界探討試用電動貨車作跨境運輸之用。至於水質改善，環保署與渠務署在深圳支持下，進行石湖墟污水處理廠化學除磷試驗，流入梧桐河和深圳河的總磷量已迅速下降，達到國家城鎮污水處理設施一級B排放標準。

（資料：粵港澳大灣區速遞）

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