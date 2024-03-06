【遊走大灣區】深圳之眼City Hub 地下商業空間3.0歇歇腳

一位友人對深圳的地鐵線路和重要樞紐站爛熟於心，因而有了「深圳通」之稱。一年多來，聽他提到最多的便是「深圳之眼」——崗廈北站，無論途經與否，都要專程去看看，打卡拍照，欣賞數學之美。

另外，崗廈北的地下空間還有一個購物中心，你可曾去過？

採訪：駱丹

編輯：鄭會強

拍攝：張丹峰

製作：WAW Creation

「軌道＋」生活圈模式

在深圳生活，超過六成人會選擇地鐵為主要交通方式。圍繞四通八達的地鐵線路，城市的公共空間愈來愈能夠得以善用。

位於崗廈北超級交通綜合樞紐的深圳之眼購物中心（City Hub），便是「軌道＋」生活圈的創新模式。體量總商業建築面積6萬多平方米，分為東、西、南三個商區。整體規劃7%主力店、40%餐飲、20%配套和33%零售業態組成。打造集社交花園、城市綠洲、國潮消費試驗場一體的地下商業空間項目。

費馬螺線打造公共藝術空間

因為有了「深圳之眼」這座創意建築，豐富了交通樞紐的功能，地鐵站不僅僅是目的地和換乘站，更是一座公共藝術空間。以站廳為舞台，以天眼為照燈，行色匆匆的路人們正在參與一場即興行為藝術。

戀戀不捨從站廳出來，眼前豁然開朗，「費馬螺線」的浪漫延伸至地下商業區域。已經開通的西區平均層高有7.3米，視線開闊，在深圳地下商業中絕無僅有。

提到購物中心，港人對「卓悅」品牌的大體量購物中心並不陌生，City Hub正是卓越商業和深鐵商業聯合打造的，努力探索地鐵商業的特色。項目總經理戈鵬接受採訪時表示，地下商業空間已經走過「便利店＋小吃店」的1.0時代，以及通道式多種業態組合的2.0時代，而深圳之眼希望打造中國地下商業空間3.0的標杆，加入更多體驗，甚至吸引遠端的顧客來消費打卡。

深圳之眼周邊2公里內，有超過150萬中高端住宅人群和寫字樓人群，而這一客群的消費需求以快速消費和商務消費為主。戈鵬提到，項目因此在餐飲方面引入較多茶咖和剛需餐飲品牌，主打「小而精」風格；亦引入白領們喜歡的板式網球、攀岩等運動項目，以及滿足白領們減壓訴求的醫療保健、足浴、健身等休閒業態。

東區將月後亮相

目前西區引進了很多首店、創新店和特色店。比如新零售生活百貨品牌美天惠（福田首店）、國風奶茶漢唐序（深圳首店）、原創燒烤酒館樸悅烤肉（深圳首店）、日式居酒屋家庭料理芳野商店（中國首店）、深圳首片板式網球場地等等。當然亦不乏類似象山酥院、茉優酪乳、老碗會等大眾品牌。

尚有一個多月，City Hub東區便正式亮相。屆時，約有保利萬和影院、滿紛轟趴館、樂刻健身、深圳住建局等38家品牌上新。

深圳之眼購物中心（City Hub）

交通：地鐵2、10、11、14號線崗廈北站2-6號出口

營業時間：10:00-22:00

年輕人的「輕社交」空間

隨着社交網絡文化的興盛，「輕社交」漸漸成了現代年輕人青睞的新型社交方式。戈鵬和同事們抓住了這一趨勢，在City Hub內提供了多種適合「輕社交」的場地和活動。

從崗廈北站走進西區，首先映入眼簾的是福田區圖書館的書語咖啡店，將書、咖啡、音樂、展覽等文化元素集中呈現，將圖書館搬入開放式公共空間內，每周都會舉辦不限於文學和咖啡的交流活動，2023年累計舉辦過上百場文化藝術活動。

戈鵬介紹指，City Hub的另一大特色是在南北兩側各有一個1萬平方米的下沉廣場。「在福田中心區這個寸土寸金的地方，有這樣一個城市休閒空間非常難得。」西區定位為社交活力港灣，圍繞以潮流運動的方式營造Chill氛圍，適合親子或交友的DIY手工、網球、陸衝、野營、街舞等活動絡繹不絕。

去年年底的周年慶期間，舉辦過隨機舞蹈秀、潮童街舞比賽、花漾音樂嘉年華、活力潮玩運動會、兒童國際象棋比賽等。今年春節前，「新年賀春跑」活動從西區南側下沉廣場出發，路線環繞崗廈北地鐵站，沿途設置能量補給和趣味遊戲互動。第六屆深圳國際潮玩節第二期「無限幻想國漫遊園會」即將亮相，有興趣的可關注官方微信公眾號信息。

下月底正式亮相的東區則主打慢生活空間，以轟趴團建、街頭酒館快閃、小眾搖擺舞會等活動，讓都市白領在這裏釋放壓力，補充能量。未來南區將主打潮玩二次元空間，融合電競、二次元、潮玩手辦等元素，給Z世代年輕人一個表達自我的舞台。

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