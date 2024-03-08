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石灣米酒 以「清雅」拓市場 目標產量全球居首

【Presented by：WAW Creation】佛山是中國古代四大鎮之一，所釀製的米酒，最為人熟識的，當然是眾口交譽，來自石灣酒廠的「玉冰燒」。

源自陳太吉酒莊的「玉冰燒」，向以高性價比見稱，價錢親民，口味清雅，尤其是普羅大眾都「飲得起！」

廣東石灣酒廠集團董事長、陳太吉酒莊莊主范紹輝相信，清雅型的米釀酒，將會是未來的大趨勢，而石灣酒廠，亦會依此布局進軍米釀酒市場，目標是要做米釀酒產量全球第一！

Presented by：WAW Creation

 

前身是以釀製玉冰燒出名的陳太吉酒莊的廣東石灣酒廠集團，共有五間酒廠，在廣東省有四間，包括佛山一間、三水兩間、陽春一間。此外，在湖南也有一間。范紹輝直言，會以打造石灣酒廠集團為全世界最大的米釀酒企業為目標，現時五間酒廠的年產能達到二十萬噸，但目前市場銷售只用了產能的四分之一，對未來集團發展充滿信心。

 

玉冰燒真係有肥豬肉

「讓你生活更歡樂」可以說是石灣酒廠以至范紹輝的格言。對於釀酒，他更認為這是文化的表現。還有，你或許不知道，在「玉冰燒」的釀造過程中，真的會有肥猪肉的參與！

於2006年收購石灣酒廠的范紹輝，對於陳太吉酒莊和石灣酒廠的演變，以至玉冰燒等系列產品，可以說瞭如指掌。他表示，其實石灣酒廠，是在1958年後才出現的，之前都是叫做陳太吉酒廠，而陳太吉酒廠則源於陳太吉酒莊，而酒莊的開幕，則是1830年。算起來，這可以說是中國最早的酒莊。

說起當年歷史，范紹輝指，「陳太吉」三個字在省廣澳很有地位，當年酒蓋寫有：「如假充者，男盜女娼」，可見已有偽冒。此外，有史料記載，有文物佐證，陳太吉酒廠是「不間斷生產」，甚至日本侵華期間也沒有停止，實在很難做到。

 

名字彰顯精神和物質層面

至於玉冰燒的出現，則一定會提到陳太吉酒莊第三代傳人陳如岳，是他「發明」將豬肉放在酒內，作為吸走雜質並產生芳香。范紹輝指，做法與洋酒浸在橡木桶的原理相似。

今天的「陳太吉」已經成為了文化概念，有了新的詮釋。他解釋，酒，講究的是時間，「陳」字可指是經得起時間考驗，是陳香，是釀酒人對時間的致敬，對大自然的致敬。第二個「太」字，無他，大的極致便是太，是極致表現，彰顯了釀酒技藝及工匠精神。至於「吉」字，則是一種歡樂文化，開心文化，尤為廣東人以至香港人所喜，所謂的「大吉大利」是也。

至於「玉冰燒」三字，范紹輝透露，玉的源起有幾種說法，有指是肉與玉同音，有指是他們藏酒洞所見的玉冰，同時也可解作玉潔冰清，意味這款酒是最清最純的。也所以，「玉冰燒」彰顯的是物質概念，「陳太吉」則是精神層面的概念。

 

清雅風格 世界通用

對於「粵酒」， 較通用是米酒，但范紹輝則會用「 米釀酒」。他指很多人說的米香，其實所指只是氣味，所重的層次太低。他認為必須要「從中國的香型走向中國風格」。世界通用語不說「香」，而是說「格」。中國風格一種是濃烈厚重，一種是清雅純淨，他有感先輩的高瞻遠矚，「未來的方向肯定是清雅的。」陳太吉或玉冰燒就是清雅風格。

做得極致，是范紹輝一直強調的理念。陳太吉和玉冰燒做得最精緻的，便是以蒸餾方式製酒。有人說玉冰燒很便宜， 這是源於玉冰燒的工藝是比較高效率，低成本，所以「20元」 就可以造出純釀的酒 ，可以放心飲，肯定市場大有可為。

 

出品合世界口味 屢獲國際獎項

石灣酒廠的酒，不時在國際大賽中獲獎，包括在布魯塞爾取得國際烈酒金獎。范紹輝坦言，他們很多產品取得這個獎項，原因是以世界規則及思維模式而行。他們出品的烈酒，與世界最通行的釀酒方式基本一致。產品口味比較顧及全世界人的口味，所以從生產工藝到風格，都符合世界標準。他還一再強調，「這些酒，其實是石灣的、是大灣區的、是廣東的、是中國的 ，也是世界的！」

 

琥珀小酒是文化小酒

石灣的「玉冰燒·琥珀小酒」，傳承自石灣酒廠集團清雅型白酒傳統工藝，純糧釀造，以野生菌種融合20種中草藥制曲，沿襲半固態發酵古法，酒液歷經陶缸陳藏，酒香清雅，酒精度45%。范紹輝視為「中國的小酒王」，性價比高，能「用三五十元飲出三五百元的感覺」。

 

兩項非遺技藝的結合——陶醉

另外，石灣酒廠的文創產品也是大賽常客，更不時大有斬獲，例如其生肖酒便是一例。去年的「騰飛兔」毫無懸念地獲得天下合一·世界美酒文創產品大賽「最佳造型設計獎」。他指，「飲酒要開心到飛起。」而這個產品的特點 ，其實是石灣玉冰燒和石灣陶瓷兩項非遺技藝的結合體，等同「陶醉」的思維方式，「因此獲獎是水到渠成的。」

踏入龍年，當然少不得龍的生肖酒，其造型是「龍更勁」，以「捲」起來作為「蓄勢待發」，加上有葫蘆帶來「 福福祿祿」之意，再加上兩個八字以及只有六千九百條和編號，范莊主很有信心地表示：「獲獎是必然的!」

 

設有葷酒、素酒兩大類

「石灣」和「陳太吉」是石灣酒廠兩個核心品牌，其中「石灣」是中國馳名商標，而陳太吉品牌自1830年延用至今。現時產品已形成三大系列，包括清雅型中高檔系列、豉香型傳統米酒系列、養生酒系列。其中，清雅型產品得到全國白酒權威專家的高度評價，稱之為「酒海一絕，南國精品」、「鑒賞級酒品」。豉香型傳統產品則因其高品質及實惠價格，被譽為大眾喝得起的「民間茅台」。

在芸芸出品當中，范紹輝指又可分為葷酒及素酒兩大系列。葷酒以放肥豬肉釀造，有效解決雜質及產生芳香的問題，釀造成本低。素酒沒有肥豬肉，卻是另一種風格，具有米香、花香、蜜香、陳香形成的清雅風格，與眾不同。

 

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更新時間:2024-03-08 13:04
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